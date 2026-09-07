Panamá

Frenan cacería ilegal en área protegida de Panamá y capturan a los infractores

La cacería está prohibida en todas las áreas protegidas del país, y quienes incurren en esta práctica pueden enfrentar el decomiso de armas, multas y penas de prisión

Los agentes sorprendieron a los dos involucrados durante el recorrido y revisaron los objetos que llevaban consigo. (MiAmbiente)
Los agentes sorprendieron a los dos involucrados durante el recorrido y revisaron los objetos que llevaban consigo. (MiAmbiente)
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Cinco animales silvestres fueron hallados sin vida dentro de una mochila durante un operativo en el Parque Nacional Soberanía.

Dos ciudadanos quedaron aprehendidos por su presunta vinculación con actividades de cacería ilegal en una zona protegida de Panamá.

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El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) informó que entre los ejemplares encontrados había cuatro gatos solos, identificados como Nasua narica, y un ñeque, de la especie Dasyprocta punctata.

El procedimiento ocurrió en el sector de Quebrada La Cruz, donde unidades de la Policía Ambiental y guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) realizaban un patrullaje de vigilancia y control.

La intervención permitió detectar una presunta actividad de cacería dentro del parque. Los agentes sorprendieron a los dos involucrados durante el recorrido y revisaron los objetos que llevaban consigo.

Los guardaparques mantienen recorridos de vigilancia para prevenir acciones que afecten a las especies y los ecosistemas bajo protección. (MiAmbiente)
Los guardaparques mantienen recorridos de vigilancia para prevenir acciones que afecten a las especies y los ecosistemas bajo protección. (MiAmbiente)

Según informó la entidad, el decomiso incluyó dos armas de fuego calibre 20 que no tenían serie visible. También se incautó un cartucho del mismo calibre.

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La inspección de una mochila en poder de los ciudadanos permitió localizar los cinco animales sin vida.

El hallazgo derivó en el traslado de los aprehendidos a la sede policial del Servicio de Policía Ambiental.

Las autoridades continuarán con los trámites correspondientes, mientras el Ministerio de Ambiente inició un proceso administrativo por los hechos detectados en el área protegida.

La cacería está prohibida en todas las áreas protegidas de Panamá, prohibición que está sustentada en la Ley 24 de 1995 sobre vida silvestre y en la Ley 39 de 2005, normas que regulan la conservación de la fauna y flora nacionales.

El Parque Nacional Soberanía fue creado producto de los Tratados Torrijos Carter. Desde 1980 cuenta con más de 19,545 hectáreas de extensión y es un activo estratégico de Panamá. (MiAmbiente)
El Parque Nacional Soberanía fue creado producto de los Tratados Torrijos Carter. Desde 1980 cuenta con más de 19,545 hectáreas de extensión y es un activo estratégico de Panamá. (MiAmbiente)

Quienes incurran en esta práctica dentro de parques o reservas pueden enfrentar el decomiso de armas, multas y penas de prisión. Las sanciones dependen del daño ambiental provocado y del riesgo que la actividad represente para la fauna y el patrimonio natural.

El SINAP mantiene recorridos de vigilancia para prevenir acciones que afecten a las especies y los ecosistemas bajo protección. Estas tareas se realizan junto con los estamentos de seguridad.

El ministerio indicó que la vigilancia busca resguardar la biodiversidad presente en los parques nacionales y otras zonas protegidas del país.

Pidió a la ciudadanía que informe sobre actividades que puedan perjudicar a la fauna, los bosques o las áreas protegidas. Los reportes pueden realizarse a través de la línea 311 y las redes sociales de la entidad.

De igual manera, informó que la Zona de Reserva Playa La Marinera, en la provincia de Los Santos, registró la segunda arribada de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) del año, con un total de 6,105 tortugas, consolidando la importancia de esta área protegida como uno de los principales sitios de reproducción de la especie en Panamá.

En la playa La Marinera se han registrado arribadas de más de 9,000 ejemplares en un solo evento. (MiAmbiente)
En la playa La Marinera se han registrado arribadas de más de 9,000 ejemplares en un solo evento. (MiAmbiente)

Personal de la entidad, agregó la institucional en una nota de prensa, se encuentra en la zona de anidación para asegurar la integridad de las tortugas y también cuidar los diversos nidos de posibles ataques por animales.

La arribada de tortugas marinas es un fenómeno natural en el que miles de tortugas hembras llegan casi al mismo tiempo a una playa para desovar. Aclara que la palabra arribada significa literalmente “llegada” y que lo extraordinario es la gran cantidad de individuos que lo hacen de manera sincronizada.

Durante este fenómeno, los guardaparques se mantienen en monitoreo permanente con la finalidad de registrar, medir y evaluar a las especies.

Playa La Marinera, en Tonosí, provincia de Los Santos, es probablemente el sitio más importante del país para observar grandes concentraciones de tortugas lora o golfina (Lepidochelys olivacea).

En este santuario natural, añade MiAmbiente, se han registrado arribadas de más de 9,000 ejemplares en un solo evento, y a lo largo de la temporada de anidación se contabilizan decenas de miles.

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