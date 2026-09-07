Costa Rica reduce a cuatro los centros educativos que mantienen suspendidas las lecciones presenciales tras fuertes lluvias

El MEP informó que únicamente cuatro centros educativos mantienen suspendidas las lecciones presenciales este lunes 7 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica informó que para este lunes 7 de septiembre únicamente cuatro centros educativos del país mantienen suspendidas las lecciones presenciales, luego de una nueva revisión de las condiciones reportadas por las diferentes Direcciones Regionales de Educación.

La cifra representa una disminución con respecto a los reportes anteriores y responde a las verificaciones realizadas durante el fin de semana en los centros educativos, sus accesos y comunidades cercanas.

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De acuerdo con la actualización oficial, las cuatro instituciones que continúan afectadas se encuentran exclusivamente dentro de la Dirección Regional de Educación de Guápiles, donde todavía existen condiciones que impiden garantizar de manera plena el acceso seguro y la prestación presencial del servicio educativo.

Los centros que mantienen suspendidas las clases son la Escuela Barra Colorado Sur, la Escuela Barra Colorado Norte, la Escuela Puerto Lindo y el Liceo Colorado.

Todos pertenecen al circuito 6 de la Dirección Regional de Educación de Guápiles, según el reporte divulgado por el Ministerio.

La cartera educativa explicó que las medidas se mantendrán mientras persistan factores que puedan poner en riesgo el desplazamiento o la permanencia de estudiantes, docentes y demás trabajadores de los centros afectados.

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“Se redujo a cuatro centros educativos con suspensión de lecciones”, indicó el MEP en su actualización, tras recibir los reportes de las Direcciones Regionales y completar las verificaciones efectuadas durante el fin de semana.

Educación híbrida mientras persista la suspensión

Aunque las actividades presenciales permanecen suspendidas en estas cuatro instituciones, el proceso educativo deberá continuar mediante las alternativas establecidas por el sistema público.

El Ministerio señaló que durante el periodo de afectación los centros deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEH) y activar el protocolo institucional correspondiente.

La intención es que la suspensión temporal de la presencialidad no implique una interrupción total del proceso de aprendizaje para los estudiantes.

Según la institución, deberán utilizarse “las alternativas disponibles para garantizar la continuidad del proceso educativo”, dependiendo de las posibilidades y condiciones particulares de cada comunidad.

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La educación híbrida permite combinar diferentes estrategias de enseñanza cuando existen situaciones que impiden desarrollar las clases de manera tradicional dentro de las aulas.

La decisión sobre cuándo regresar a la presencialidad dependerá de las condiciones que se observen en cada uno de los centros afectados.

Los estudiantes de los centros afectados deberán continuar su proceso mediante las alternativas contempladas en la Política de Educación Híbrida.

MEP mantiene monitoreo permanente

El MEP aseguró que, por medio de las Direcciones Regionales de Educación, continuará realizando un seguimiento permanente de la situación.

La vigilancia incluye las condiciones propias de los centros educativos, así como sus accesos y entornos, dos elementos que resultan fundamentales para determinar si estudiantes y personal pueden movilizarse sin exponerse a situaciones de riesgo.

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El objetivo de estas evaluaciones es determinar el momento en que existan las condiciones necesarias para autorizar nuevamente el funcionamiento presencial.

“Las lecciones presenciales se retomarán tan pronto existan condiciones seguras para estudiantes y personal”, indicó el Ministerio.

La institución agregó que cualquier modificación en la lista de centros afectados será comunicada oportunamente mediante sus canales oficiales.

La suspensión de lecciones se ha utilizado como una medida preventiva en aquellos sectores donde diferentes circunstancias dificultan el traslado o generan riesgos para la comunidad educativa.