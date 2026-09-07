“Llamá a la policía, voy a morir”: el estremecedor relato del amigo del ex Puma Federico Martín Aramburu sobre el momento del crimen

Shaun Hegarty, socio y compañero de aquella noche fatal, reconstruyó la persecución armada que terminó con la vida del ex rugbier en las calles de París

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Shaun Hegarty, amigo y socio del ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu, describió en una entrevista con RTL France la secuencia final de la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París, cuando dos hombres armados persiguieron y ejecutaron a tiros al ex jugador de Los Pumas. El testimonio se conoció horas después del inicio del juicio contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados por el crimen.

“Nos persiguieron, decidieron llevar armas encima, decidieron sacarlas, decidieron utilizarlas y quitarle la vida a Federico”, relató Hegarty al periodista Marc-Olivier Fogiel. El neozelandés, ex compañero de Aramburu en el Biarritz Olympique y socio suyo en una empresa de turismo, aseguró que todavía no logra comprender lo sucedido. “Federico era alguien radiante, que siempre quería que las personas a su alrededor estuvieran bien”, afirmó.

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Según el relato de Hegarty, el conflicto se originó cuando una persona ajena al grupo, sentada en otra mesa del restaurante Mabillon, discutió con Le Priol y Bouvier. “Fue más bien responderle de una manera agresiva, condescendiente. Y es cierto que nosotros, en el rugby, no somos así. Nosotros más bien tendemos a ser abiertos con la gente”, explicó el testigo sobre la reacción de los dos acusados.

Hegarty contó que intervino para pedirles que moderaran el tono. “Les dijimos: no, no, no hay que hablar así a la gente. Y después su atención se centró en nosotros”, relató. A partir de ese momento, la tensión se trasladó hacia él y Aramburu, quienes hasta entonces no tenían vínculo alguno con Le Priol ni con Bouvier.

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El testigo precisó que el primer enfrentamiento físico, ocurrido frente al restaurante, fue breve. “La primera escena ocurre frente al Mabillon, donde hay una primera pelea que no dura mucho, dura diez, doce segundos. Así que, al final, es bastante breve”, detalló. Según su versión, ambos bandos intercambiaron golpes hasta que el personal de seguridad del local logró separarlos.

La TV en Francia difundió detalles del enfrentamiento antes del juicio

Tras el cruce, Hegarty y Aramburu decidieron regresar a su hotel. “Para nosotros realmente se había acabado, y nos damos cuenta de que, bueno, habíamos recibido golpes. Yo tengo un golpe en el ojo; Federico tiene un golpe en el pómulo”, explicó. Ambos se detuvieron en el hotel Welcome para colocarse hielo en las heridas, ya que al día siguiente tenían previsto asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el Seis Naciones en el Stade de France.

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Al salir del alojamiento, Hegarty advirtió la presencia de un vehículo que ya había visto estacionado antes de la pelea. “Salimos del hotel y ahí vemos la Jeep. Era una Jeep militar que estaba aparcada frente al Mabillon. Así que yo me digo, es raro, es la Jeep que estaba aparcada justo delante de la terraza”, recordó.

Según su testimonio, en ese momento escuchó a uno de los acusados anunciar la llegada de las víctimas. “Oigo, están aquí, de parte de Bouvier. Entonces él sale y se acerca a Federico y le dispara”, relató Hegarty. El impacto de la escena le provocó, según sus propias palabras, un estado de disociación que le impidió reaccionar de inmediato.

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“Yo no me doy cuenta porque, en realidad, es tan violento que mi cerebro no lo comprende”, relató Hegarty sobre los primeros segundos del ataque. Explicó que, mientras Aramburu ya había recibido dos balazos, él permanecía sin registrar la gravedad de la situación. “Es terrible para mí porque, en ese momento, ni siquiera soy consciente de que Federico está herido”, agregó.

Según su relato, mientras Bouvier disparaba, Le Priol regresó corriendo desde el otro lado de la calle. “El señor Le Priol vuelve corriendo por el otro lado y se agarra. Y después yo intento intervenir, pero como le dije, estaba con el cerebro completamente bloqueado, así que no sirvo de mucho”, reconoció el testigo. De acuerdo con su versión, Le Priol efectuó seis disparos y Bouvier, cuatro.

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ARCHIVO - El rugbier argentino Federico Martín Aramburú (centro) durante el partido contra Georgia en la Copa del Mundo el 11 de septiembre de 2007, en Lyon, Francia. (AP Foto/Mark Baker)

Hegarty relató el instante en que Aramburu cayó sobre la calzada tras recibir los disparos. “Federico se desploma sobre la calzada. Y entonces yo lo agarro y es en ese momento cuando me dice, ‘Sean, llama a la policía, voy a morir’”, recordó. Fue en ese momento, según su testimonio, cuando logró salir del estado de shock inicial. “Es ahí cuando mi cerebro se reconecta. Y tomo conciencia en ese momento de la gravedad de la situación”, cerró.

De acuerdo con la reconstrucción judicial difundida por La Dépêche du Midi, tras la primera pelea frente al Mabillon, el personal del local retuvo a Bouvier y Le Priol, y este último habría exhibido un brazalete policial junto con un arma mientras pronunciaba la frase “voy a matarlo”. Ese episodio, según los investigadores, constituye el punto de partida de lo que la fiscalía califica como una persecución con intención homicida.

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Le Priol y Bouvier se sentaron este lunes en el banquillo de los acusados ante la Corte de Asís de París, en un juicio que se extenderá hasta el 25 de septiembre. Le Priol enfrenta un cargo de asesinato y Bouvier, de tentativa de asesinato; ambos podrían recibir cadena perpetua. La expareja de Le Priol, acusada de complicidad, y un tercer hombre señalado por haber ayudado a Bouvier durante su huida también deberán responder ante la Justicia francesa.