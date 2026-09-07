“Quiero esta pelea”: con Rocky como protagonista, el video de la presentación de Ruben Insua como técnico de San Lorenzo

El Ciclón comparó el tercer ciclo del Gallego con la icónica saga del cine

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San Lorenzo oficializó el regreso de Ruben Darío Insua como nuevo entrenador hasta diciembre de 2027 tras la salida de Néstor Pipo Gorosito. El Gallego, que iniciará su tercer ciclo en el club, agarrará a un equipo que está décimo en la zona A del Torneo Clausura con 10 puntos y 18° en la tabla anual, lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales, en medio de un complejo contexto institucional y económico.

El anuncio oficial estuvo acompañado de una serie de publicaciones en redes sociales, en las que predominó la histórica frase de Insua sobre el sentido de pertenencia con el Ciclón. “Yo escuchaba a mi papá cuando era chico y decía que a San Lorenzo había que defenderlo todos los días, todo el tiempo y en todos los ámbitos. Y que había que cuidarlo. Pienso honrar la memoria de mi padre todo el tiempo”, relató el propio entrenador en el video con el que fue oficializado.

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“Lo que sembraste en San Lorenzo lo tenemos presente todos los días. Pero esta historia todavía no terminó. Vamos a buscar lo que falta”, fue el mensaje que agregó el elenco azulgrana. Minutos después, el club publicó otro video en sus canales oficiales con un paralelo entre Insua y Rocky Balboa.

El montaje usó un recorte de la tercera película de la saga protagonizada por Sylvester Stallone, en el que dialoga con su coach. “No puedo retirarme ahora, Mick. Me has entrenado. Me llevaste al éxito. Quiero esta pelea, solo una más. Solo una vez más”, son las frases de la tercera entrega del histórico personaje del cine que le dieron paso a los logros del entrenador en el club.

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El Gallego asumirá por tercera vez el cargo como entrenador del Ciclón

Insua ya condujo en la jornada del lunes su primera práctica al frente del plantel profesional. La presentación ante los jugadores estuvo encabezada por el presidente Marcelo Culotta, junto a integrantes de la comisión directiva y del área de fútbol. El tercer ciclo del Gallego comienza casi dos años y medio después de su salida, que se produjo durante la gestión de Marcelo Moretti. El entrenador de 65 años se hizo cargo de Barracas Central desde fines de 2024 hasta mediados de 2026.

Entre sus dos primeras etapas, Insua suma 146 partidos como director técnico de San Lorenzo, con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas. En ese recorrido figura además la conquista de la Copa Sudamericana 2002, el título más relevante de su historial en el club. En su segundo paso, entre 2022 y 2024, dirigió 99 encuentros y logró devolverle competitividad a un plantel que venía de varias campañas flojas. Bajo su conducción, el equipo volvió a clasificarse a competencias internacionales y varios futbolistas elevaron su cotización.

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Insúa suma 146 partidos como director técnico de San Lorenzo, con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas (REUTERS/Cristina Vega Rhor)

En la nueva etapa, el cuerpo técnico de Rubén Darío Insúa estará conformado por Fabián García, Carlos Orsi y Roberto Oste como ayudantes de campo, y Guillermo Cinquetti como preparador físico. La actual dirigencia recurrió a Insua tras una sucesión de ciclos breves. Damián Ayude había asumido desde la Reserva tras la salida de Miguel Ángel Russo y, pese a firmar continuidad, su etapa terminó el 16 de marzo de 2026 después de una derrota 5-2 como local ante Defensa y Justicia.

Luego el club avanzó por Pablo Guede, que no logró desvincularse de Alianza Lima, e intentó con Martín Palermo. La opción siguiente fue Gustavo Álvarez, quien construyó una identidad de juego pero quedó marcado por la eliminación ante River Plate en octavos de final del Torneo Apertura y por la derrota 1-0 frente a Recoleta en la Copa Sudamericana.

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Tres días después de esa caída, el 30 de mayo, fue elegido Marcelo Culotta como nuevo presidente. Más tarde, luego de la abrupta salida de Álvarez, llegó Gorosito para su segundo ciclo, pero solo dirigió ocho partidos: en ese lapso el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina ante Riestra y perdió 2-0 como local ante Huracán, la primera derrota ante su clásico rival en el Nuevo Gasómetro en 25 años.

Con este panorama, San Lorenzo marcha 10° en el Torneo Clausura con 10 unidades, cerca de la zona de playoffs. Sin embargo, en la Tabla Anual se ubica 18° con 32 puntos, lejos de la pelea por el ingreso a las copas internacionales. Con Walter Perazzo como interino, el Ciclón viene de vencer por la mínima a Talleres de Córdoba en el Estadio Pedro Bidegain.

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