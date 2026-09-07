El Salvador

Obispos salvadoreños podrían proponer al papa León XIV que san Óscar Romero sea declarado doctor de la Iglesia, dice sacerdote

El sacerdote Juan V. Chopin dijo que el arzobispo de San Salvador podría proponerlo al papa León XIV durante la visita ad limina en el Vaticano

Oscar Arnulfo Romero (AP)
Oscar Arnulfo Romero (AP)
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El sacerdote diocesano salvadoreño Juan Vicente Chopin señaló que el arzobispo de San Salvador podría proponer al papa León XIV el inicio de un proceso para que san Óscar Arnulfo Romero sea declarado doctor de la Iglesia Católica. La apreciación surgió durante la visita que realizan los obispos de El Salvador al Vaticano.

A través de publicaciones en X, Chopin explicó que los integrantes de la Conferencia Episcopal de El Salvador viajaron a Roma para cumplir la visita ad limina apostolorum, una instancia periódica en la que los obispos presentan al pontífice un informe sobre la situación de sus diócesis.

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“Ad limina apostolorum” significa “al umbral de los apóstoles”, precisó el sacerdote. En ese contexto, sostuvo que existe la posibilidad de que el arzobispo de San Salvador formule ante el Papa una moción para abrir el procedimiento que permita reconocer a Romero como doctor de la Iglesia.

Un sacerdote salvadoreño planteó la posibilidad de impulsar el doctorado de la Iglesia para san Óscar Romero.
Un sacerdote salvadoreño planteó la posibilidad de impulsar el doctorado de la Iglesia para san Óscar Romero.

Alcance del planteo

La hipótesis expuesta por Chopin no equivale a un anuncio oficial de la Santa Sede ni de la arquidiócesis sobre la apertura del proceso. El sacerdote vinculó esa eventual gestión con el encuentro de los obispos salvadoreños con León XIV, a quien describió como admirador del arzobispo mártir.

Además, vale recordar que en agosto de este año el Arzobispado de San Salvador solicitó a la comunidad católica intensificar las oraciones para que San Romero sea reconocido de dicha manera.

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El llamado fue difundido en una carta circular fechada el 11 de agosto de 2026 y firmada por el canciller monseñor Rafael Urrutia.

La carta señala que el arzobispo, monseñor José Luis Escobar Alas, instruyó a las parroquias a conmemorar con especial fervor el natalicio de Romero, del 15 de agosto, y a agradecer a Dios por el testimonio de su vida.

La figura de Romero mantiene vigencia en la Iglesia salvadoreña. Óscar Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador. Su muerte ocurrió en un período de persecución y violencia política que también alcanzó a sacerdotes y catequistas en El Salvador.

-FOTODELDIA- SSR02. SAN SALVADOR (EL SALVADOR). 14/10/18.- Vista del inicio de los actos religiosos y culturales para celebrar la canonización del beato salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, en San Salvador (El Salvador) hoy, sábado 13 de octubre de 2018. Romero fue asesinado en marzo de 1980 por un escuadrón de la muerte. EFE/Rodrigo Sura
-FOTODELDIA- SSR02. SAN SALVADOR (EL SALVADOR). 14/10/18.- Vista del inicio de los actos religiosos y culturales para celebrar la canonización del beato salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, en San Salvador (El Salvador) hoy, sábado 13 de octubre de 2018. Romero fue asesinado en marzo de 1980 por un escuadrón de la muerte. EFE/Rodrigo Sura

Reconocimientos de la Iglesia Católica

De acuerdo con su biografía oficial, los últimos tres años de su vida concentraron una predicación marcada por la defensa de las víctimas de la violencia y por la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Tras su asesinato, en los años de la guerra civil, su memoria acompañó a numerosas familias que perdieron a sus seres queridos durante el conflicto.

La Iglesia Católica reconoció a Romero como mártir. El papa Francisco lo declaró beato el 23 de mayo de 2015, en una celebración realizada en San Salvador y presidida por el cardenal Angelo Amato. Tres años después, el 14 de octubre de 2018, Francisco lo canonizó en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Esa fecha la comunidad católica celebró la frase que ondeó ese día “Tu pueblo te hizo santo”.

A woman participates in a procession to commemorate the 39th anniversary of the murder of late Archbishop of San Salvador Saint Oscar Arnulfo Romero in San Salvador, El Salvador, March 23, 2019. REUTERS/Jose Cabezas
A woman participates in a procession to commemorate the 39th anniversary of the murder of late Archbishop of San Salvador Saint Oscar Arnulfo Romero in San Salvador, El Salvador, March 23, 2019. REUTERS/Jose Cabezas

El eventual proceso para su reconocimiento como doctor de la Iglesia pondría el foco en el valor doctrinal de sus homilías, escritos y enseñanzas pastorales. La decisión, si la iniciativa prosperara, correspondería al pontífice tras los estudios y evaluaciones previstos por la Santa Sede.

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