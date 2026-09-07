Escándalo por la ácida crítica de Rodri al Valencia que captaron las cámaras en la goleada del Barcelona: “Son muy malos”

Las cámaras de Movistar Plus captaron al mediocampista culé mientras calificaba de "muy malos" a los locales durante una charla con Cubarsí en el banquillo de Mestalla

Guardar

Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, protagonizó un momento incómodo durante el partido que el FC Barcelona disputó ante el Valencia en el estadio de Mestalla, cuando las cámaras del programa El Día Después, de Movistar Plus, captaron una conversación suya con Pau Cubarsí en la que calificó al rival de “muy malo” tras ser sustituido. El encuentro, correspondiente a la liga española, terminó con un contundente 0-5 a favor del conjunto azulgrana.

El centrocampista, de 30 años, fue titular por primera vez en un partido oficial con el Barcelona y permaneció en el campo hasta el minuto 62, cuando el técnico Hansi Flick decidió reemplazarlo por Marc Bernal con el marcador 0-3. Al llegar al banquillo, Rodri se sentó junto a Cubarsí, quien también acababa de ser sustituido por Andreas Christensen, y comenzó a comentar en voz alta su impresión sobre el nivel exhibido por el equipo local.

PUBLICIDAD

“Muy flojos, son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío”, expresó Rodri en un primer momento, según el audio difundido por el programa. Minutos después, insistió con una valoración aún más directa: “Son muy malos, tío, son malísimos”.

La conversación continuó cuando el volante madrileño le preguntó a su compañero por la posición que había ocupado el Valencia en la última temporada. “¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?”, indagó, a lo que Cubarsí respondió: “A poco de Europa”. Rodri reaccionó con un gesto de sorpresa. El futbolista completó su análisis del partido con una observación adicional: “Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte”.

PUBLICIDAD

Rodri tuvo su debut como titular en el FC Barcelona ante el Valencia por la Liga Española (REUTERS/Bruna Casas/Foto de archivo)

Rodri había vuelto a la liga española tras siete temporadas en la Premier League inglesa. El medio catalán Mundo Deportivo señaló que el futbolista aprendió dos lecciones con este episodio: la diferencia en la intensidad de los partidos como local que existía en Inglaterra y la exposición a la que quedan sometidos los jugadores frente a los micrófonos y cámaras de los programas deportivos españoles.

Las declaraciones no generaron mayor rechazo entre los hinchas del Valencia, según reflejó el diario Sport, que remarcó que el error del jugador, en caso de considerarse tal, fue no cubrirse la boca al hablar y no el contenido de sus palabras. El Valencia, considerado uno de los clubes históricos del fútbol español, atraviesa una etapa de bajo rendimiento que sus propios seguidores han cuestionado en los últimos años.

PUBLICIDAD

El encuentro en Mestalla confirmó el buen arranque de temporada del Barcelona, que sumó una victoria categórica como visitante. Rodri, por su parte, quedó en el centro de la conversación mediática no solo por su desempeño en el campo, sino por los comentarios que realizó una vez fuera de él.

Lamine Yamal abrió el marcador a los seis minutos con un toque sutil que superó a Dimitrievski, tras una asistencia de Fermín López. El propio Fermín amplió la ventaja en el minuto 22 con un remate de zurda, en una primera mitad en la que el Barcelona dominó con comodidad bajo la conducción de Pedri y de Rodri, quien disputó su primer partido como titular con la camiseta azulgrana.

PUBLICIDAD

En la segunda parte, Raphinha estableció el 0-3 apenas cinco minutos después del reinicio, también asistido por Fermín. Pedri firmó el cuarto tanto en el minuto 78 con un disparo cruzado, y Lamine Yamal completó su doblete personal en el 87 para cerrar la goleada 0-5. El resultado dejó al Barcelona como líder en solitario de LaLiga, con cuatro triunfos consecutivos, mientras el Valencia quedó último en la tabla.

El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, se disputó ante 47.319 espectadores en el estadio de Mestalla. Varios hinchas locales abandonaron las gradas antes del final, y quienes permanecieron volvieron a manifestar su descontento con pitidos hacia el plantel y el cuerpo técnico en el cierre del partido.

PUBLICIDAD