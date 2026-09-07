Malvinas: Carlos Maslatón respaldó el giro de Milei y reivindicó la causa como un sentimiento nacional

Carlos Maslatón respaldó el cambio de Javier Milei sobre Malvinas y afirmó que la nueva posición de la Argentina es positiva para el reclamo de soberanía

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Después del anuncio de Javier Milei y las declaraciones de Donald Trump sobre la cuestión Malvinas, Carlos Maslatón tomó protagonismo en redes sociales a partir de una serie de publicaciones sobre la soberanía argentina. El abogado profundizó su postura en una entrevista con Infobae al Regreso, donde respaldó el giro del Gobierno, cuestionó la posición histórica del Presidente y planteó cómo debería avanzar la Argentina en el reclamo.

“Primero celebro que Milei se haya dado vuelta de su posición anti malvinera histórica. Él jamás tuvo ningún sentimiento por Malvinas”, afirmó Maslatón. Para el abogado, sin embargo, el origen del cambio no invalida su resultado: “Independientemente de ello, creo que el cambio es bueno y creo que es bueno que Argentina manifieste esta posición”.

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Su mirada sobre el conflicto de 1982 también parte de una diferenciación. Maslatón considera que la decisión de la dictadura militar de ir a la guerra no puede confundirse con el sentimiento social que existía alrededor de las islas. Al recordar la movilización del 10 de abril de aquel año, a la que asistió, sostuvo: “El 1982 no fue de un presidente borracho, no fue un exabrupto de un gobierno militar, era el sentimiento nacional”.

Maslatón cuestionó la postura histórica de Milei sobre Malvinas y sostuvo que el Presidente no había mostrado antes un sentimiento a favor de las islas (Infobae en Vivo)

Esa reivindicación, aclaró, no supone una defensa de la guerra. Por el contrario, fue categórico al descartar cualquier posibilidad de repetirla: “No hay posibilidad de guerra alguna. Lo de abril del 82 es irrepetible. No tenemos cómo hacerlo y además tampoco sería conveniente hacer las cosas por la fuerza”.

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Para Maslatón, la Argentina debe sostener su posición de manera permanente y evitar que el paso del tiempo termine diluyendo la reivindicación. “El mundo tiene que saber que la causa Malvinas es justa, que no nos olvidamos de los acontecimientos, que reivindicamos a nuestros muertos como héroes de guerra y que no nos vamos a retirar por una amenaza ni por un negocio tampoco”, sostuvo.

Diplomacia y geopolítica

A la hora de pensar una estrategia hacia el futuro, Maslatón ubicó la diplomacia en el centro, aunque consideró que necesita estar acompañada por una política de alianzas y por una mayor relevancia estratégica de la Argentina.

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“La lucha diplomática y alguna alianza militar que quizás sale demasiado bien por los Estados Unidos, la base militar, y eso hace que Argentina tenga una importancia geopolítica mayor de la que tuvo ahora”, planteó.

El abogado sostuvo que las inversiones privadas de argentinos en Malvinas no implican una renuncia a la soberanía ni un respaldo automático al Reino Unido (EFE/ John Reyes Mejia)

El rol de Washington, sin embargo, tiene un límite claro para el abogado. “No creer que un día Estados Unidos se va a poner contra Inglaterra a favor de Argentina en términos bélicos. Esto es ridículo”, afirmó.

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Maslatón sí considera que la relación con Estados Unidos puede contribuir a modificar el lugar que ocupa la Argentina en el escenario internacional. Su conclusión sobre el momento actual fue concreta: “De la inexistencia total del tema de Malvinas estamos un poco mejor”.

Las inversiones argentinas en las islas

Uno de los puntos más particulares fue la posición de Maslatón sobre las inversiones privadas. Frente a la idea de que un argentino que compra acciones o propiedades vinculadas con las islas está favoreciendo necesariamente al Reino Unido, respondió con una pregunta: “¿En qué perjudica al país que lo tenga?”.

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El abogado contó que incluso años atrás evaluó la posibilidad de comprar Pebble Island, una isla ubicada al norte de la isla Soledad que, según relató, había sido ofrecida por un millón de libras.

“Yo estoy acá diciendo: sí, yo tengo una propiedad en Malvinas. ¿Hubiera sido bueno o malo para el país que yo tenga una propiedad en Malvinas?”, planteó.

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Maslatón dijo que la reivindicación de Malvinas debe sostenerse en el tiempo, honrar a los caídos y evitar que la causa se diluya por amenazas o negocios (REUTERS/Agustin Marcarian)

La explicación de Maslatón no se limita a una cuestión patrimonial. Según dijo, la posibilidad de ser propietario de un activo en las islas también tiene para él un significado relacionado con la disputa territorial. “Me gusta tener el derecho real de dominio en un territorio que yo reputo argentino”, afirmó.

Desde esa perspectiva, el abogado sostuvo que la actividad económica de argentinos en las islas no debe ser interpretada automáticamente como una renuncia a la soberanía. Su planteo es que una inversión privada puede convivir con una posición política que mantenga vigente la reivindicación argentina.

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A lo largo de la entrevista, Maslatón volvió una y otra vez sobre una misma idea: la reivindicación debe mantenerse, pero la guerra quedó atrás. “No tenemos cómo hacerlo y además tampoco sería conveniente hacer las cosas por la fuerza”, insistió.

Para el abogado, el desafío consiste en sostener la cuestión en el tiempo, reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y construir una posición internacional que permita darle mayor peso al reclamo. En sus palabras, la Argentina no debe retirarse “por una amenaza ni por un negocio tampoco”.

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