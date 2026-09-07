Política

Malvinas: Carlos Maslatón respaldó el giro de Milei y reivindicó la causa como un sentimiento nacional

El abogado cuestionó en Infobae al Regreso la histórica postura de Milei, valoró su giro y defendió sostener el reclamo por Malvinas mediante la diplomacia, sin una nueva guerra

Carlos Maslatón respaldó el cambio de Javier Milei sobre Malvinas y afirmó que la nueva posición de la Argentina es positiva para el reclamo de soberanía
Guardar

Después del anuncio de Javier Milei y las declaraciones de Donald Trump sobre la cuestión Malvinas, Carlos Maslatón tomó protagonismo en redes sociales a partir de una serie de publicaciones sobre la soberanía argentina. El abogado profundizó su postura en una entrevista con Infobae al Regreso, donde respaldó el giro del Gobierno, cuestionó la posición histórica del Presidente y planteó cómo debería avanzar la Argentina en el reclamo.

Primero celebro que Milei se haya dado vuelta de su posición anti malvinera histórica. Él jamás tuvo ningún sentimiento por Malvinas”, afirmó Maslatón. Para el abogado, sin embargo, el origen del cambio no invalida su resultado: “Independientemente de ello, creo que el cambio es bueno y creo que es bueno que Argentina manifieste esta posición”.

PUBLICIDAD

Su mirada sobre el conflicto de 1982 también parte de una diferenciación. Maslatón considera que la decisión de la dictadura militar de ir a la guerra no puede confundirse con el sentimiento social que existía alrededor de las islas. Al recordar la movilización del 10 de abril de aquel año, a la que asistió, sostuvo: “El 1982 no fue de un presidente borracho, no fue un exabrupto de un gobierno militar, era el sentimiento nacional”.

(Infobae en Vivo)
Maslatón cuestionó la postura histórica de Milei sobre Malvinas y sostuvo que el Presidente no había mostrado antes un sentimiento a favor de las islas (Infobae en Vivo)

Esa reivindicación, aclaró, no supone una defensa de la guerra. Por el contrario, fue categórico al descartar cualquier posibilidad de repetirla: “No hay posibilidad de guerra alguna. Lo de abril del 82 es irrepetible. No tenemos cómo hacerlo y además tampoco sería conveniente hacer las cosas por la fuerza”.

PUBLICIDAD

Para Maslatón, la Argentina debe sostener su posición de manera permanente y evitar que el paso del tiempo termine diluyendo la reivindicación. “El mundo tiene que saber que la causa Malvinas es justa, que no nos olvidamos de los acontecimientos, que reivindicamos a nuestros muertos como héroes de guerra y que no nos vamos a retirar por una amenaza ni por un negocio tampoco”, sostuvo.

Diplomacia y geopolítica

A la hora de pensar una estrategia hacia el futuro, Maslatón ubicó la diplomacia en el centro, aunque consideró que necesita estar acompañada por una política de alianzas y por una mayor relevancia estratégica de la Argentina.

La lucha diplomática y alguna alianza militar que quizás sale demasiado bien por los Estados Unidos, la base militar, y eso hace que Argentina tenga una importancia geopolítica mayor de la que tuvo ahora”, planteó.

El abogado sostuvo que las inversiones privadas de argentinos en Malvinas no implican una renuncia a la soberanía ni un respaldo automático al Reino Unido (EFE/ John Reyes Mejia)
El abogado sostuvo que las inversiones privadas de argentinos en Malvinas no implican una renuncia a la soberanía ni un respaldo automático al Reino Unido (EFE/ John Reyes Mejia)

El rol de Washington, sin embargo, tiene un límite claro para el abogado. “No creer que un día Estados Unidos se va a poner contra Inglaterra a favor de Argentina en términos bélicos. Esto es ridículo”, afirmó.

Maslatón sí considera que la relación con Estados Unidos puede contribuir a modificar el lugar que ocupa la Argentina en el escenario internacional. Su conclusión sobre el momento actual fue concreta: “De la inexistencia total del tema de Malvinas estamos un poco mejor”.

Las inversiones argentinas en las islas

Uno de los puntos más particulares fue la posición de Maslatón sobre las inversiones privadas. Frente a la idea de que un argentino que compra acciones o propiedades vinculadas con las islas está favoreciendo necesariamente al Reino Unido, respondió con una pregunta: “¿En qué perjudica al país que lo tenga?”.

El abogado contó que incluso años atrás evaluó la posibilidad de comprar Pebble Island, una isla ubicada al norte de la isla Soledad que, según relató, había sido ofrecida por un millón de libras.

“Yo estoy acá diciendo: sí, yo tengo una propiedad en Malvinas. ¿Hubiera sido bueno o malo para el país que yo tenga una propiedad en Malvinas?”, planteó.

Maslatón dijo que la reivindicación de Malvinas debe sostenerse en el tiempo, honrar a los caídos y evitar que la causa se diluya por amenazas o negocios (REUTERS/Agustin Marcarian)
Maslatón dijo que la reivindicación de Malvinas debe sostenerse en el tiempo, honrar a los caídos y evitar que la causa se diluya por amenazas o negocios (REUTERS/Agustin Marcarian)

La explicación de Maslatón no se limita a una cuestión patrimonial. Según dijo, la posibilidad de ser propietario de un activo en las islas también tiene para él un significado relacionado con la disputa territorial. “Me gusta tener el derecho real de dominio en un territorio que yo reputo argentino”, afirmó.

Desde esa perspectiva, el abogado sostuvo que la actividad económica de argentinos en las islas no debe ser interpretada automáticamente como una renuncia a la soberanía. Su planteo es que una inversión privada puede convivir con una posición política que mantenga vigente la reivindicación argentina.

A lo largo de la entrevista, Maslatón volvió una y otra vez sobre una misma idea: la reivindicación debe mantenerse, pero la guerra quedó atrás. “No tenemos cómo hacerlo y además tampoco sería conveniente hacer las cosas por la fuerza”, insistió.

Para el abogado, el desafío consiste en sostener la cuestión en el tiempo, reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y construir una posición internacional que permita darle mayor peso al reclamo. En sus palabras, la Argentina no debe retirarse “por una amenaza ni por un negocio tampoco”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Carlos MaslatónIslas Malvinasreclamo de soberaníaReino UnidoJavier MileiEstados UnidosInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Habló la jueza que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en provincia de Buenos Aires y justificó su fallo

La magistrada Marta Elba Pascual explicó por qué decidió suspender por 60 días la nueva legislación que disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Además, se definió como garantista y afirmó que le parece “pésimo” que los menores estén enrejados

Habló la jueza que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en provincia de Buenos Aires y justificó su fallo

El Gobierno destacó la repercusión de la cadena nacional por Malvinas y aspira a prolongar el efecto

En el oficialismo celebraron el impacto del mensaje que brindó Milei en redes y trabaja para exteneder el impulso. El perfil de Milei que apuntan a recuperar y lo que hay detrás de la comunicación

El Gobierno destacó la repercusión de la cadena nacional por Malvinas y aspira a prolongar el efecto

Fuerte respaldo de un ministro de Israel al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que impulsa la Argentina

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder del partido Hogar Judío, publicó en redes sociales un llamado directo a Netanyahu para que Israel tome posición en la disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido, a quien acusó de explotar ilegalmente recursos petroleros en el archipiélago

Fuerte respaldo de un ministro de Israel al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que impulsa la Argentina

Primeras reacciones del Gobierno tras la medida que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en PBA

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó el fallo de la jueza Marta Elba Pascual y afirmó: "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien". La nueva legislación disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años

Primeras reacciones del Gobierno tras la medida que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en PBA

Axel Kicillof viajará a Misiones y busca consolidarse como la alternativa peronista en 2027

El miércoles, el mandatario bonaerense compartirá actividades con su par misionero, Hugo Passalacqua. También realizará un acto en la sede del PJ. Será la tercera provincia del NEA que visita en los últimos meses

Axel Kicillof viajará a Misiones y busca consolidarse como la alternativa peronista en 2027

DEPORTES

Escándalo por la ácida crítica de Rodri al Valencia que captaron las cámaras en la goleada del Barcelona: “Son muy malos”

Escándalo por la ácida crítica de Rodri al Valencia que captaron las cámaras en la goleada del Barcelona: “Son muy malos”

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y se despidió del US Open

“Llamá a la policía, voy a morir”: el estremecedor relato del amigo del ex Puma Federico Martín Aramburu sobre el momento del crimen

“Quiero esta pelea”: con Rocky como protagonista, el video de la presentación de Ruben Insua como técnico de San Lorenzo

El polémico ranking de un medio inglés que subestimó la remontada de Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1

TELESHOW

La indirecta de Tuli Acosta a los rumores de romance con Luck Ra: “Quiere hacerme caer”

La indirecta de Tuli Acosta a los rumores de romance con Luck Ra: “Quiere hacerme caer”

La virgen de la tosquera, basada en cuentos de Mariana Enriquez, representará a la Argentina en los Goya 2027

Murió Marcos Farías, reconocido productor y manager del mundo del cuarteto: la despedida de La Mona Jímenez y Ulises Bueno

El enojo de Gastón Edul por un supuesto video íntimo: “Es totalmente falso”

Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de los Famosos México tras una polémica: “Le huele a caca su boca”

INFOBAE AMÉRICA

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Frenan cacería ilegal en área protegida de Panamá y capturan a los infractores

Costa Rica reduce a cuatro los centros educativos que mantienen suspendidas las lecciones presenciales tras fuertes lluvias

Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

Obispos salvadoreños podrían proponer al papa León XIV que san Óscar Romero sea declarado doctor de la Iglesia, dice sacerdote