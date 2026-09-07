Crimen y Justicia

Un mensaje mal escrito y la venta de una moto: los errores que delataron a los acusados de asesinar a un arquitecto en Entre Ríos

Los albañiles Carlos Gastón Aguilar y Claudio Ramón Inofre están acusados de matar a mazazos a Rodolfo Augusto Bassi. Ambos se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná

Entre Ríos crimen
El arquitecto Rodolfo Augusto Bassi tenía 61 años
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A seis días del crimen del arquitecto de 61 años, Rodolfo Augusto Bassi, la Policía de Entre Ríos detuvo a dos albañiles acusados de haberlo matado a mazazos en un departamento de Paraná. Se trata de Carlos Gastón Aguilar (49) y Claudio Ramón Inofre (52) quienes fueron identificados a partir de una serie de errores que cometieron tras el asesinato, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Todo comenzó el martes 1° de septiembre cuando la víctima se contactó con su pareja y le dijo que iba a estar trabajando en un departamento ubicado en Churruarín al 1800. Horas después, ante la falta de novedades de su esposo, la mujer volvió a comunicarse con él. Como los mensajes no le llegaban, decidió ir a los inmuebles donde Bassi se encontraba realizando reparaciones. Sin embargo, no lo encontró en ninguno de ellos.

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Al día siguiente, los mensajes que la mujer le había enviado aparecieron con las dos tildes de WhatsApp, una señal de que el teléfono había vuelto a conectarse. Ante esta situación, le pidió que le escribiera o le mandara un audio y le advirtió que, de lo contrario, denunciaría su desaparición ante la Policía.

“Hola, estoy bolviendo de Rosario, Moni. Nos hablamos (sic)”, fue la respuesta que recibió. La palabra “volviendo” escrita con “b” y el hecho de que la mujer sabía que su marido no había viajado a Rosario despertaron sus sospechas y la llevaron a radicar la denuncia por desaparición en la Comisaría 12 de Paraná.

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Al tomar conocimiento de la situación, personal policial se dirigió hasta el inmueble de la calle Churruarín. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron el cuerpo de Bassi. Tenía un alambre que iba desde el cuello hasta las manos y otro alrededor de las piernas. Inmediatamente, trabajaron en el lugar efectivos de Criminalística y un médico forense.

Fuentes del caso detallaron a este medio que la autopsia preliminar reveló que el arquitecto había recibido tres mazazos en la cabeza que le provocaron una fractura de cráneo. Además, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo provocadas con un elemento cortopunzante. El informe indicó que Bassi habría sido asesinado durante la tarde del martes 1° de septiembre.

Crimen Entre Ríos arquitecto
El cuerpo del arquitecto fue hallado en un departamento ubicado en Churruarín al 1800

La causa quedó en manos del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ordenó analizar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración a testigos para identificar a los responsables.

Las primeras pistas surgieron de las filmaciones. El martes en el que ocurrió el crimen, las imágenes registraron a dos sospechosos cuando salían del domicilio donde fue encontrado Bassi. En ese momento, los investigadores solo sabían que eran albañiles y que uno de ellos era conocido como “Toco”.

Horas después, alrededor de las 19.30, otra cámara de seguridad captó a “Toco” cuando estacionaba una moto en la casa de la víctima. Una vez allí, según la hipótesis de los investigadores, habría sustraído dinero en efectivo y una tablet.

Luego, los investigadores determinaron que la Yamaha XTZ 125 cc era propiedad de Bassi. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, tras el asesinato, el sospechoso le vendió la motocicleta a un conocido. De acuerdo con el relato del comprador, primero se la ofreció por 500.000 pesos, pero como no contaba con ese dinero, terminó entregándosela por 200.000.

En un primer momento, el precio llamativamente bajo no despertó sospechas en el comprador. Sin embargo, cuando tomó conocimiento del crimen, se presentó voluntariamente ante la Policía e identificó al hombre que le había vendido la moto. Así, los investigadores llegaron hasta Claudio Ramón Inofre.

Con el avance de la investigación, también lograron identificar al segundo sospechoso. Al inspeccionar un inmueble ubicado en la calle Diamante, que también era propiedad del arquitecto, descubrieron que estaba ocupado por otras personas. Al ser entrevistadas por los agentes, aseguraron que quien les había vendido la propiedad era Carlos Gastón Aguilar. Sin embargo, los investigadores todavía intentan establecer si esa operación se realizó antes o después del asesinato.

Crimen Entre Ríos
Los dos albañiles fueron detenidos

El jueves 3, el fiscal solicitó órdenes de allanamiento para los domicilios de los dos principales sospechosos. Para entonces, los investigadores descubrieron que Inofre había comprado un pasaje de micro con destino a Misiones. Ante la sospecha de que intentaba escapar, montaron un operativo y lograron detenerlo en la localidad entrerriana de Federal.

Durante el procedimiento, secuestraron una tablet que pertenecería a Bassi, documentos personales del arquitecto —entre ellos, su DNI y su licencia de conducir— y prendas que llevaba Inofre, las cuales coincidirían con las que vestía el día del crimen.

Por otro lado, durante un procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio El Perejil, los agentes detuvieron a Aguilar. Además, secuestraron una campera, un juego de mate y unos anteojos.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que, un día después del asesinato, Aguilar le habría pedido a un vecino que le cortara el pelo para cambiar su apariencia y así evitar ser reconocido por los investigadores.

Finalmente, ambos fueron imputados por homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae. El viernes pasado, se negaron a declarar y la Justicia les dictó 60 días de prisión preventiva. Actualmente, permanecen alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que Bassi fue asesinado para facilitar y posteriormente ocultar un robo.

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