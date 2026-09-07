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Snoop Dogg busca contratar un catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: los requisitos

El rapero abrió una convocatoria para personas de cualquier parte del mundo que quieran viajar y testear postres fríos para el desarrollo de su marca

Snoop Dogg contratando
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Snoop Dogg abrió una convocatoria para incorporar a un catador internacional de helados a Dr. Bombay, la marca que impulsa junto a su hijo Cordell Broadus. El rapero anunció la búsqueda con un video y una publicación en LinkedIn, donde confirmó que se trata de una propuesta laboral abierta a postulantes de distintos países.

El seleccionado tendrá la posibilidad de recorrer ciudades y conocer diferentes tradiciones de postres helados, con la tarea de identificar sabores y tendencias para compartirlas con el equipo de la empresa. La oferta está orientada a personas vinculadas con la gastronomía, la creación de contenido y la cultura digital, aunque no exige una trayectoria convencional en crítica culinaria.

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Snoop Dogg lanzó una convocatoria internacional para encontrar al próximo catador de helados de su marca (REUTERS/Mike Blake)
Snoop Dogg lanzó una convocatoria internacional para encontrar al próximo catador de helados de su marca (REUTERS/Mike Blake)

De qué trata la propuesta de Snoop Dogg para contratar un catador de helados

El puesto propone que una persona recorra distintos destinos para probar productos, conocer tradiciones gastronómicas y detectar combinaciones de sabores que puedan inspirar los próximos pasos de la empresa. La búsqueda se difundió con una publicación en LinkedIn y un video del rapero, quien resumió la función con una consigna: “Probar. Viajar. Descubrir. Informar a Snoop”. El proyecto apunta a que el futuro contratado se convierta durante un período determinado en los “ojos, oídos y paladar” de la marca fuera de Estados Unidos.

El vínculo será mediante un contrato de servicios profesionales independiente con una duración de tres meses. La remuneración prevista es de 10.000 dólares mensuales, por lo que el valor total de la contratación ascenderá a 30.000 dólares. Dr. Bombay indicó que tanto la incorporación como los pagos estarán a cargo de Deel, una plataforma de contratación internacional.

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El trabajo incluye la degustación de helados y otros postres congelados en diferentes ciudades, así como la identificación de tendencias, ingredientes y sabores que todavía no hayan llegado al mercado masivo. La persona seleccionada deberá trasladar esos descubrimientos al equipo, con el objetivo de aportar información para el desarrollo de nuevas propuestas.

La persona seleccionada deberá viajar, probar postres congelados y aportar ideas para futuros sabores (REUTERS/Caroline Brehman)
La persona seleccionada deberá viajar, probar postres congelados y aportar ideas para futuros sabores (REUTERS/Caroline Brehman)

Además, el puesto contempla la producción de contenido para redes sociales a partir de los viajes y experiencias gastronómicas. El catador también podrá participar en la creación de campañas y otras iniciativas de la marca. Entre las funciones anunciadas figura una tarea central: ayudar a Snoop Dogg a elegir el próximo sabor de helado de la marca que tiene con su hijo.

Cuáles son los requisitos para aplicar al trabajo que ofrece Snoop Dogg

La convocatoria para convertirse en catador internacional está abierta a personas de cualquier parte del mundo. La empresa no exige una carrera específica ni experiencia como crítico gastronómico, aunque busca perfiles con interés por la comida, los postres congelados, las tendencias culturales y la creación de contenidos.

El equipo evaluará a los candidatos, que podrán presentar videos y perfiles de redes sociales como parte de su postulación (Kirby Lee-Imagn Images)
El equipo evaluará a los candidatos, que podrán presentar videos y perfiles de redes sociales como parte de su postulación (Kirby Lee-Imagn Images)

Entre los requisitos excluyentes, los candidatos deben hablar inglés, contar con un pasaporte válido y tener disponibilidad durante los tres meses de duración del contrato. El conocimiento de otros idiomas no es obligatorio, pero figura como una ventaja para quienes aspiren al puesto, que incluye viajes a distintos destinos.

La propuesta está dirigida a creadores de contenido, aficionados a la gastronomía, profesionales del marketing, estudiantes, emprendedores, periodistas y chefs, además de personas con trayectorias laborales no convencionales. El aviso plantea que el perfil ideal debe poder detectar sabores o productos antes de que alcancen popularidad y traducir esas experiencias en historias para las redes sociales de la marca.

También busca a alguien familiarizado con el lenguaje de las plataformas digitales y capaz de producir materiales a partir de sus recorridos. El puesto requiere comunicar al equipo los hallazgos sobre helados y postres, además de aportar ideas para futuros sabores, campañas y experiencias.

Para postularse, los interesados pueden enviar videos, enlaces a sus perfiles en redes sociales u otros materiales que respalden su candidatura. La empresa indicó que analizará esos contenidos durante el proceso de selección y que el equipo de Snoop Dogg participará en la revisión de los candidatos preseleccionados.

La convocatoria prevé adaptaciones razonables para personas con discapacidad durante las etapas de solicitud, evaluación y entrevista. Además, la compañía informó que el proceso puede incluir entrevistas, pruebas vinculadas con el puesto y herramientas de evaluación con inteligencia artificial, aunque sostuvo que las decisiones finales de contratación tendrán supervisión humana.

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