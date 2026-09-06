El concluyente respaldo del ingeniero de Alpine a Colapinto tras el GP de Italia: “Manejaste increíble, estamos orgullosos”

El consuelo que recibió Franco Colapinto de su ingeniero Stuart Barlow luego del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

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Franco Colapinto no pudo contener el llanto al bajarse del auto tras el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine se disculpó reiteradamente por radio con su ingeniero, Stuart Barlow, después de un error que lo sacó de la pelea por el podio en el Autódromo Nacional de Monza y lo relegó hasta el 16° puesto. Luego remontó hasta el noveno lugar y sumó dos puntos en el campeonato.

Colapinto largó séptimo en el trazado italiano y aprovechó el reinicio tras la bandera roja que provocó el accidente de Charles Leclerc (Ferrari). En ese relanzamiento avanzó hasta ubicarse entre los tres primeros de la carrera. Poco después, en su intento por sostener esa posición, perdió el control del monoplaza, se fue afuera de la pista y pasó por la cama de leca. La maniobra lo hizo caer hasta el 16° puesto, el punto más bajo de su tarde en Monza.

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A partir de ese momento, el piloto de Alpine inició una recuperación constante. Superó en pista a Oliver Bearman (Haas) y a Gabriel Bortoleto (Audi), y con un ritmo sostenido, fue escalando posiciones hasta reingresar a la zona de puntos. La remontada tuvo un valor adicional: Colapinto utilizó por primera vez en competencia las actualizaciones que Alpine introdujo en el monoplaza. Finalmente cruzó la meta en el noveno lugar, con dos puntos sumados al campeonato y su clasificación reafirmada dentro del Top 10 en Q3. Luego de la carrera, Franco rompió en llanto por su error y unos minutos antes recibió el consuelo de su ingeniero, Stuart Barlow.

*La carrera de Colapinto en el GP de Italia de F1

Apenas terminó la carrera, antes de cualquier gesto de satisfacción por la recuperación, Colapinto se comunicó con Stuart Barlow para pedir disculpas. “Perdón Stu, estoy muy decepcionado conmigo mismo. Perdón, perdón. Un idiota”, dijo el argentino, todavía con la frustración del error a flor de piel. La frase reflejó el peso que tuvo para él haber estado en zona de podio y terminar fuera de esa pelea por una salida de pista.

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Barlow intentó de inmediato reorientar la conversación hacia los aspectos positivos de la actuación. “Amigo, vamos. Pensemos acerca de lo positivo acá. P9”, respondió el ingeniero. Colapinto, sin embargo, insistió en su lectura negativa de la jornada: “Merecíamos más Stu”, contestó, en referencia al podio que parecía al alcance antes del despiste.

El ingeniero detalló entonces la magnitud de la remontada realizada por el piloto argentino. “Terminaste P9 con un manejo increíble hoy. Arrastraste un poco de daño ahí, manejaste muy, muy bien y volviste a P9. De vuelta en Q3, de vuelta en los puntos. Bajaste a P16 y volviste a P9, casi terminás en P8”, señaló el ingeniero, quien remarcó el trayecto completo desde el fondo de la clasificación hasta el noveno puesto final.

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Colapinto volvió a disculparse ante esa descripción, pero Barlow decidió cerrar el intercambio y mirar hacia adelante: “Concentrémonos en la próxima carrera”. El piloto insistió una vez más con su pesar, “perdón por lo de hoy”, a lo que el ingeniero respondió: “Amigo, nada de disculpas. Hacemos esto todos juntos”.

Barlow puso en perspectiva los dos resultados concretos que dejó la carrera pese al incidente. “Volvimos a sumar puntos, volvimos a la Q3, ¿ok? Eso es lo más importante hoy”, afirmó, en alusión a que el argentino había clasificado entre los 10 primeros el sábado y logró sumar al campeonato pese a la caída durante la competencia.

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El último mensaje del ingeniero tuvo un tono más personal y buscó cambiar el estado de ánimo de Colapinto tras la carrera. “Creo que podés estar muy orgulloso de esta remontada, nosotros lo estamos acá”, le dijo Barlow, en referencia al trabajo del piloto para recuperar siete posiciones después de haber quedado relegado al 16° lugar.

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, quien se afianzó en la cima del campeonato con su Mercedes. Lo escoltó su compañero de equipo, George Russell, y Max Verstappen (Red Bull). Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino, culminó 7°.

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No habrá descanso y el próximo fin de semana seguirá la acción con el Gran Premio de España en el nuevo trazado semipermanente llamado Madring.