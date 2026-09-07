Morgan Spector reemplaza a Tom Hanks como Robert Langdon en la nueva serie de Netflix

Morgan Spector Rebecca Hall

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Netflix inició en Praga el rodaje de su serie basada en The Secret of Secrets, la novela de Dan Brown, y publicó la primera imagen de Morgan Spector como Robert Langdon. La fotografía también presenta a Rebecca Hall en el papel de Katherine Solomon, personaje central del nuevo misterio. La producción todavía no tiene fecha de estreno ni título definitivo confirmado.

Un nuevo rostro para Robert Langdon

Spector toma un personaje asociado durante dos décadas con Tom Hanks, quien interpretó al profesor de simbología de Harvard en las películas El código Da Vinci, Ángeles y demonios e Inferno. Las tres fueron dirigidas por Ron Howard, aunque llegaron al cine en un orden diferente al de la publicación de las novelas: El código Da Vinci se estrenó en 2006 antes que Ángeles y demonios, pese a que ese libro había aparecido primero.

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La próxima adaptación trasladará los acertijos y conspiraciones de Langdon al formato de serie. Esa estructura ofrece más tiempo para desarrollar las investigaciones, las conexiones históricas y las pistas que suelen organizar las historias de Brown, en lugar de concentrarlas dentro de la duración de una película.

Este tampoco será el primer cambio de actor del personaje. Ashley Zukerman interpretó una versión más joven del profesor en The Lost Symbol, producción de Peacock basada en la novela conocida en español como El símbolo perdido. La serie quedó inconclusa después de una temporada.

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Netflix vuelve a comenzar con otra etapa de la vida del protagonista y sin adaptar nuevamente El código Da Vinci como presentación. Spector deberá encarnar a una versión reconocible de Langdon sin reproducir la interpretación de Hanks, mientras la plataforma intenta separar su serie de las películas previas.

Un misterio sobre la conciencia humana

La historia llevará a Langdon a la República Checa, donde deberá rescatar a una científica desaparecida y recuperar un manuscrito con descubrimientos capaces de alterar la comprensión de la mente humana. La investigación también lo enfrentará con un grupo dispuesto a impedir que esos hallazgos sean publicados y con fuerzas antiguas vinculadas al secreto.

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Katherine Solomon, interpretada por Hall, es la científica que ocupa el centro de la trama y la pareja de Langdon. Su aparición junto al protagonista en la primera fotografía señala la relación sobre la que avanzará buena parte de la adaptación.

La descripción difundida por Netflix combina ciencia futurista, tradición mística, suspenso e intriga internacional. El componente científico cambia el eje habitual de las aventuras del personaje, frecuentemente construidas alrededor de secretos religiosos, sociedades ocultas, obras de arte y episodios históricos. Esta vez, el conflicto examinará el punto de encuentro entre las explicaciones espirituales y una investigación sobre la conciencia.

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The Secret of Secrets es la novela más reciente protagonizada por Langdon. Tras esta adaptación, Origen quedaría como el único libro principal del personaje sin una versión audiovisual. Esa historia comienza en el Museo Guggenheim de Bilbao, pero Netflix no anunció planes para producirla ni confirmó posibles continuaciones.

FILE PHOTO: A drone view shows the Netflix logo on one of the company's buildings in the Hollywood neighborhood in Los Angeles, California, U.S., January 20, 2026. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

El reparto y los responsables de la serie

Spector y Hall encabezarán un reparto regular que incluye a Cherry Jones como Heide Nagel, Corey Stoll como Everett Finch, Rob Delaney como Jonas Faukman y Abbey Lee como Sasha Vesna. La producción confirmó más incorporaciones coincidiendo con el comienzo de la filmación.

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Mamadou Athie tendrá una participación recurrente como Michael Harris y Ben Levi Ross interpretará a Alex Conan. También se sumaron Anamaria Marinca como la doctora Gessner, Richard Sammel como Karl Muller y Elena Saurel como Susan Housemore. Sammel llega al proyecto después de participar en Andor.

Brown y Carlton Cuse son cocreadores y productores ejecutivos de la adaptación. Cuse también trabajará como guionista y showrunner, el responsable creativo que coordina el desarrollo general de una serie. Su trayectoria televisiva incluye Lost, Bates Motel y Jack Ryan, tres producciones con elementos de misterio, suspenso y narraciones continuadas entre episodios.

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Emma Forman, Zoe Robyn y Genre Arts completan el equipo de producción anunciado. La participación directa de Brown diferencia esta versión de las anteriores y lo coloca dentro del grupo que decidirá cómo trasladar la novela a la pantalla.

Netflix encargó la serie directamente en mayo de 2025, sin pasar por la producción previa de un episodio piloto. Con las cámaras ya activas en Praga, el proyecto deberá completar el rodaje y su posterior etapa de posproducción antes de llegar al catálogo. La plataforma todavía no comunicó cuántos episodios tendrá ni cuándo se estrenará.

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