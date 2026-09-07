Insomniac Games mantendría activo ‘Marvel’s Venom’ pese a los rumores de cancelación

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games | Sony Interactive Entertainment

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Marvel’s Venom continúa en desarrollo dentro de Insomniac Games, según la información compartida por el insider NateTheHate en X. El informante aseguró que el proyecto seguía activo durante su última consulta, aunque aclaró que desconoce cuándo será anunciado. Hasta ahora, Sony y el estudio responsable de la serie Marvel’s Spider-Man no confirmaron oficialmente la existencia del juego.

Una respuesta que reactiva el proyecto

La actualización surgió cuando un usuario le preguntó a NateTheHate si el título protagonizado por el simbionte todavía estaba en producción y si podía aparecer en The Game Awards 2026 o en algún evento de PlayStation durante 2027. Su respuesta fue directa: “Venom sigue muy vivo en desarrollo según la última vez que consulté. En cuanto a cuándo será anunciado, no lo sé”.

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La declaración descarta, al menos según la información disponible para el insider, que el proyecto haya sido archivado. Sin embargo, tampoco aporta una ventana de presentación, una fecha de lanzamiento o detalles sobre las plataformas. La posibilidad de verlo en alguno de los eventos mencionados por el usuario quedó sin respuesta.

El estado de Marvel’s Venom resulta difícil de verificar porque nunca fue anunciado mediante los canales oficiales de Sony o Insomniac Games. Su existencia se conoció en diciembre de 2023, cuando una filtración masiva expuso documentos internos, calendarios y proyectos que estaban en evaluación dentro del estudio.

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Esos documentos describían un spin-off de menor escala derivado de Marvel’s Spider-Man 2, con un formato comparable al de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Un spin-off es una obra centrada en un personaje o una parte específica de una franquicia ya existente. En este caso, Venom pasaría de tener una intervención jugable dentro de Spider-Man 2 a protagonizar su propio título.

Los planes incluidos en una documentación interna pueden cambiar durante la producción. Desde la filtración transcurrieron varios años, por lo que el alcance, el calendario y hasta la estructura del proyecto podrían ser diferentes a los registrados en 2023.

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Las versiones contradictorias sobre la cancelación

Las dudas aumentaron en abril, cuando Nadji Jeter, actor que interpreta a Miles Morales en los juegos de Insomniac Games, afirmó durante una entrevista que un contenido descargable de Venom y un juego independiente del personaje habían sido cancelados. Jeter relacionó esa decisión con el fallecimiento de Tony Todd, actor que dio voz al simbionte en Marvel’s Spider-Man 2.

Esa versión fue cuestionada poco después por Jason Schreier, periodista de Bloomberg, quien negó que la información sobre la cancelación fuera correcta. Otras fuentes también indicaron que el desarrollo continuaba. La respuesta de NateTheHate se suma ahora a esos reportes, pero ninguno reemplaza una confirmación de Sony o Insomniac Games.

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En septiembre de 2025, el medio MP1st ya había informado que Marvel’s Venom seguía en producción. Aquel reporte no pudo precisar en qué etapa se encontraba. La falta de información permite varias posibilidades: el juego podría estar avanzando con normalidad, haber sufrido cambios internos o encontrarse todavía lejos de una presentación pública. Las fuentes citadas no permiten determinar cuál de esos escenarios es el correcto.

Insomniac Games también tuvo otros proyectos relacionados con Spider-Man que no llegaron al mercado. Entre ellos apareció un juego de servicio continuo con elementos inspirados en Spider-Verse. Un título de servicio continuo está diseñado para recibir contenido y actualizaciones durante un período prolongado. Ese proyecto fue cancelado, un antecedente que explica parte de las dudas alrededor de los planes filtrados en 2023.

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Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games | Sony Interactive Entertainment

Wolverine ocupa ahora la agenda de Insomniac Games

La prioridad inmediata del estudio es Marvel’s Wolverine, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de septiembre. Esa cercanía ayuda a explicar por qué Insomniac Games mantiene su comunicación centrada en el juego protagonizado por Logan y no ofrece señales públicas sobre su siguiente producción.

Marvel’s Venom podría convertirse en uno de los proyectos que Insomniac Games presente después del estreno de Wolverine, pero las fuentes no indican que exista un anuncio programado. Tampoco confirman si conservará la escala planteada en los documentos filtrados o si mantendrá sus vínculos directos con Marvel’s Spider-Man 2.

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Venom ya tuvo una sección jugable en Marvel’s Spider-Man 2, donde recorría Nueva York con habilidades propias y una fuerza muy diferente a la de Peter Parker o Miles Morales. Esa misión alimentó las expectativas sobre un juego independiente, aunque nunca funcionó como anuncio formal.

Por ahora, la información disponible se limita a reportes periodísticos, documentos obtenidos mediante una filtración y declaraciones enfrentadas. La actualización más reciente sostiene que Marvel’s Venom continúa en desarrollo, mientras Sony e Insomniac Games mantienen sin confirmar tanto el proyecto como su posible fecha de presentación.

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