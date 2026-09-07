La periodista de la BBC que se volvió viral por un gesto obsceno en vivo, reveló que padece un cáncer incurable

Maryam Moshiri, conductora de BBC News, anunció que padece policitemia vera, un cáncer de sangre raro, tratable y sin cura (Instagram/@bbcmaryam/Captura de video)

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La conductora de BBC News Maryam Moshiri anunció que padece policitemia vera, un cáncer de sangre raro y tratable pero sin cura.

La periodista de 49 años decidió difundir su diagnóstico para crear conciencia sobre una enfermedad que describe como silenciosa.

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Moshiri, quien se sumó a la cadena británica en 2003 y es una de sus presentadoras más reconocidas, recibió el diagnóstico en noviembre de 2024.

El hallazgo se produjo casi por casualidad: su médica de cabecera fue rigurosa en el seguimiento de sus análisis de sangre de rutina y derivó los resultados para un estudio adicional.

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La policitemia vera hace que el organismo produzca un número excesivo de glóbulos rojos, lo que espesa la sangre y eleva el riesgo de sufrir coágulos.

Esa condición puede derivar en accidentes cerebrovasculares, infartos o trombosis venosa profunda. La enfermedad afecta a unas 8.000 personas en el Reino Unido.

Los síntomas incluyen dolores de cabeza, confusión, mareos, visión borrosa, sudores nocturnos y sensación de ardor en manos y pies.

“Mayormente no tuve síntomas, y ese es uno de los problemas de esta enfermedad”, declaró en conversación con la BBC.

La periodista difundió su diagnóstico de policitemia vera para crear conciencia sobre una enfermedad silenciosa que recibió en noviembre de 2024 (Instagram/@bbcmaryam)

Como primera medida, Maryam Moshiri se sometió a varias sesiones de venesección, un procedimiento que consiste en extraer sangre mediante una aguja insertada en una vena del brazo para reducir su espesor.

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“En un lapso de cinco meses, tuve venesección siete u ocho veces. Así que pueden imaginar que mis niveles de hierro cayeron a fondo y me sentí aún más agotada”, relató.

La periodista añadió que, tras las sesiones, comenzó a perder cabello, sintió picazón en todo el cuerpo y experimentó un cansancio que describió como diferente a cualquier otro.

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“Es el tipo de fatiga que no es como estar cansada por no haber dormido bien, sientes que te han quitado la batería por completo, y por más que duermas no hace ninguna diferencia”, reconoció la conductora en declaraciones a The Guardian.

Con el tiempo, Moshiri accedió a través del sistema de salud público, el NHS, a una inmunoterapia llamada interferón, que luego ajustó al fármaco Pegasys, de aplicación semanal.

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Moshiri se sometió a varias sesiones de venesección para reducir el espesor de la sangre, pero el tratamiento le bajó el hierro y le agravó el agotamiento (Instagram/@bbcmaryam)

El nuevo esquema, sumado a una dosis diaria de aspirina, redujo la frecuencia de las venesecciones. “Solo he necesitado una venesección en unos quince meses, así que eso ha sido muy bueno. Los últimos meses han sido mejores que los últimos dos años”, afirmó a la BBC.

Pese a la mejora, aclaró que la enfermedad seguirá acompañándola de por vida. “Voy a tener que pasar el resto de mi vida en tratamiento por esto”, sostuvo.

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En algunos casos, la policitemia vera puede evolucionar hacia otro cáncer de sangre llamado mielofibrosis o, de forma más excepcional, hacia una leucemia mieloide aguda, según la organización benéfica Blood Cancer UK.

A pesar del diagnóstico, Maryam Moshiri mantuvo su actividad como corresponsal en distintos destinos internacionales durante los últimos dos años.

Condujo emisiones desde Catar al inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, cubrió la elección del nuevo papa desde el Vaticano y viajó a Groenlandia durante la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance.

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La presentadora de noticias afirmó que la policitemia vera la acompañará de por vida y que deberá seguir en tratamiento pese a la mejora de los últimos meses (Instagram/@bbcmaryam)

La conductora, madre de tres hijos —Iris, de 13 años; Vivienne, de 11, y Caspian, de 9—, señaló que debió adaptar su vida familiar a la enfermedad.

“Cuando les digo cosas como ‘mamá está demasiado cansada para jugar con ustedes’, lo entienden y no insisten”, contó sobre la reacción de sus hijos.

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Helen Rowntree, directora ejecutiva de Blood Cancer UK, valoró la decisión de Moshiri de compartir su historia.

“Estamos muy agradecidos con Maryam por compartir con valentía su historia”, indicó Rowntree, y recordó que el cáncer de sangre es el quinto más común y el tercero con mayor tasa de mortalidad en el Reino Unido.

Rowntree señaló que muchos pacientes conviven con síntomas difíciles de detectar mientras mantienen su vida laboral y familiar, y pidió mayor financiamiento público para el desarrollo de tratamientos con menos efectos secundarios.

Pese al cáncer de sangre, Maryam Moshiri mantuvo su trabajo internacional en BBC News y pidió, junto con Blood Cancer UK, más investigación y financiamiento para tratamientos con menos efectos secundarios (Instagram/@bbcmaryam)

Moshiri coincidió con ese pedido y expresó su expectativa de que la investigación científica produzca avances que mejoren su calidad de vida en el futuro.

El polémico momento de Maryam Moshiri

La presentadora de noticias se hizo conocida a nivel mundial en diciembre de 2023, cuando un gesto obsceno que realizó al aire, mientras creía que la transmisión no la mostraba, se volvió viral en redes sociales.

Tras percatarse del error, Moshiri se compuso rápidamente y comenzó la presentación de las noticias (BBC)