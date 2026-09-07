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Pamela Anderson habló sobre la enfermedad que marcó su vida durante años: “No soy una víctima, soy una vencedora”

La actriz reveló que un médico le advirtió que le quedaban apenas 10 años de vida tras el diagnóstico

Pamela Anderson
Pamela Anderson contó en la gala de amfAR en Venecia cómo superó la hepatitis C tras un diagnóstico recibido a fines de los años 90 (REUTERS/Nadja Wohlleben)
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Pamela Anderson relató en un discurso en la gala de amfAR en Venecia cómo superó la hepatitis C, una enfermedad que le fue diagnosticada a finales de los años 90 cuando no existía cura conocida.

La actriz recibió el Premio al Coraje de la organización, dedicada a combatir el VIH/sida y también involucrada en la investigación y difusión sobre la hepatitis C, que suele presentarse como coinfección en personas con VIH.

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Era una sentencia de muerte. Eso fue lo que me dijo mi médico, que probablemente me quedaban unos 10 años de vida”, recordó la estrella de Baywatch durante su intervención.

Y agregó: “Estoy segura de que eso tiñó y corrompió mis decisiones. No era miedo a morir, sino miedo a lo que pudiera pasarles a mis hijos pequeños. Puso mi vida patas arriba”.

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Su médico le dijo que la hepatitis C era una sentencia de muerte y que le quedaban unos 10 años de vida (Europa Press)
Su médico le dijo que la hepatitis C era una sentencia de muerte y que le quedaban unos 10 años de vida (Europa Press)

Anderson explicó que el diagnóstico afectó no solo su salud, sino también su percepción de sí misma.

“Pero mi experiencia de vergüenza y culpa también fue un viaje inconsciente. Se queda conmigo, me persigue”, continuó ante el público reunido en el Hilton Molino Stucky.

En esa misma línea, Pamela Anderson reconoció el daño emocional que implicó estar enferma: “Y al igual que el abuso sexual que sufrí de niña, sentía que estaba grabado en mi frente: mercancía dañada. Y me presentaba a mí misma de esa manera”.

La artista de Hollywood reconoció que todavía no se ha “recuperado completamente” del impacto de la noticia, aunque considera haber llegado finalmente a un punto de aceptación.

La actriz afirmó que el diagnóstico de hepatitis C alteró sus decisiones y profundizó su preocupación por el futuro de sus hijos pequeños (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz afirmó que el diagnóstico de hepatitis C alteró sus decisiones y profundizó su preocupación por el futuro de sus hijos pequeños (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según su testimonio, ese proceso terminó por impulsar un nuevo momento en su carrera, que en los últimos años incluyó papeles en producciones como The Last Showgirl, Y dónde está el policía, Rosebush Pruning y Place to Be, este último con estreno previsto para el miércoles en el Festival de Venecia.

“Mi verdad se ha abierto paso a través de mi trabajo, al encontrar formas de expresarme mediante las artes. Me dio la munición que necesitaba, una vida fértil para usar y jugar”, sostuvo Anderson.

“No soy una víctima, soy una vencedora”, afirmó durante la conferencia. “Soy fuerte y capaz, más ahora de lo que jamás pude soñar… No soy la damisela en apuros, sin importar lo fácil que sea interpretar ese papel”.

La gala del domingo por la noche, presentada por World Gold Council, estuvo conducida por Taika Waititi y también reconoció a la artista Marina Abramović con el Premio a la Inspiración.

Anderson sostuvo que la hepatitis C afectó su percepción de sí misma y dejó una marca de vergüenza y culpa que aún persiste (REUTERS/Daniel Cole)
Anderson sostuvo que la hepatitis C afectó su percepción de sí misma y dejó una marca de vergüenza y culpa que aún persiste (REUTERS/Daniel Cole)

Pamela Anderson anunció su cura en 2015

La actriz había hecho pública su recuperación años antes del discurso en Venecia. En 2015, Anderson anunció en sus redes sociales que se encontraba libre del virus, tras un tratamiento que, según sus propias palabras, le costó “todo lo que tenía en el banco”.

“Estoy CURADA. Acabo de enterarme”, escribió entonces junto a una fotografía publicada en Instagram. “Ruego que cualquiera que viva con hepatitis C pueda calificar o costear el tratamiento. Estará más disponible pronto. Sé que el tratamiento todavía es difícil de conseguir”.

Pamela Anderson había revelado en 2002 que padecía hepatitis C, una enfermedad que afecta al hígado y puede contraerse por contacto con agujas contaminadas o por vía sexual.

En ese momento, ella señaló que había contraído el virus de su entonces esposo Tommy Lee, baterista de la banda Mötley Crüe.

Antes del anuncio de haberse curado, en septiembre de 2015, Anderson ya había hablado sobre su tratamiento durante una aparición en el programa Watch What Happens Live.

Pamela Anderson anunció en 2015 que estaba curada de hepatitis C
La estrella de "Baywatch" anunció en 2015 que estaba curada de hepatitis C tras un tratamiento costoso, luego de haber revelado en 2002 que había contraído el virus (Archivo Instagram/Pamela Anderson)

“Estoy tomando medicina ahora mismo, han desarrollado una cura. Debería curarme, hay un 98 por ciento de probabilidad”, dijo entonces.

El hallazgo de una cura para la hepatitis C se produjo en 2011, según explicó la propia estrella en su discurso en amfAR, diez años después de conocer su diagnóstico original.

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