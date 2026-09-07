El Salvador

Levantamiento de pesas y taekwondo lideran una jornada dorada para El Salvador en Codicader 2026 con 24 medallas

El levantamiento de pesas sostiene el empuje nacional en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos con nueve oros, seis platas y nueve bronces, un acumulado impulsado por el triplete de Emily Alarcón en 48 kilogramos

El Salvador amplió su cosecha de medallas en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader 2026 con nuevos triunfos en Tegucigalpa. (Foto cortesía INDES)
El Salvador amplió su cosecha de medallas en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader 2026 con nuevos triunfos en Tegucigalpa. (Foto cortesía INDES)
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El Salvador mantiene una destacada participación en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader 2026, con una cosecha dorada que creció este lunes 7 de septiembre gracias al levantamiento de pesas.

Los estudiantes salvadoreños sumaron nuevos triunfos en Tegucigalpa, donde compiten frente a delegaciones de al menos siete países de la región.

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La mañana dejó como protagonistas a Emily Alarcón y Keyline García, dos atletas que aportaron seis medallas para la delegación nacional. Alarcón dominó su categoría con tres oros, mientras que García consiguió tres platas en una jornada que mantuvo a las pesas como una de las disciplinas de mayor rendimiento para El Salvador.

El Salvador amplió su cosecha de medallas en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader 2026 con nuevos triunfos en Tegucigalpa. (Foto cortesía INDES)
El Salvador amplió su cosecha de medallas en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader 2026 con nuevos triunfos en Tegucigalpa. (Foto cortesía INDES)

Emily Alarcón dominó los 48 kilogramos con tres medallas de oro

Emily Alarcón, estudiante del Centro Escolar Francisco Ignacio Cordero, se consagró campeona de la categoría de 48 kilogramos. La deportista ganó las pruebas de arranque, envión y total, por lo que se llevó las tres medallas de oro en disputa en su división.

La actuación de Alarcón elevó la cuenta de preseas doradas de El Salvador en levantamiento de pesas. La estudiante logró imponerse en las dos modalidades de competencia y en la clasificación general de su categoría, uno de los formatos que permite a los atletas pelear por tres medallas durante la misma jornada.

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En los 44 kilogramos, Keyline García, alumna del Centro Escolar Alonzo Antonio Ventura Perla, obtuvo tres platas. García terminó segunda en arranque, envión y total, con lo cual protagonizó una actuación completa en su debut competitivo en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos.

Emily Alarcón ganó tres medallas de oro para El Salvador en levantamiento de pesas al imponerse en arranque, envión y total de los 48 kilogramos. (Foto cortesía INDES)
Emily Alarcón ganó tres medallas de oro para El Salvador en levantamiento de pesas al imponerse en arranque, envión y total de los 48 kilogramos. (Foto cortesía INDES)

Las pesas fortalecen el medallero salvadoreño

Con los resultados de este lunes, el levantamiento de pesas acumula nueve oros, seis platas y nueve bronces para la delegación de El Salvador. La disciplina reúne hasta ahora 24 medallas y concentra buena parte de la producción nacional en Codicader 2026.

El domingo, Axel Jovel, del Instituto Nacional Doctor Sarbelio Navarrete, ganó tres oros en los 77 kilogramos. El atleta fue primero en arranque, envión y total. David Herrera, estudiante de FESA, repitió ese registro en la categoría de 85 kilogramos, también con tres primeros lugares.

Walter Mira, representante del Centro Escolar Católico San Agustín, consiguió tres platas. Alexandra Ramos, Genesis Rivas y Oscar Hernández obtuvieron tres bronces cada uno, para completar las nueve preseas de ese color que había conseguido el equipo nacional antes de la jornada de este lunes.

Axel Jovel y David Herrera aportaron seis oros a El Salvador en levantamiento de pesas tras ganar sus categorías de 77 y 85 kilogramos. (Foto cortesía INDES)
Axel Jovel y David Herrera aportaron seis oros a El Salvador en levantamiento de pesas tras ganar sus categorías de 77 y 85 kilogramos. (Foto cortesía INDES)

El taekwondo salvadoreño también suma títulos regionales

El taekwondo se mantiene como otra de las disciplinas que aportan triunfos a la representación estudiantil. El Salvador registra tres oros y ocho bronces, entre los resultados de combate y poomsae.

Juan Mariano Valladares, estudiante del Liceo Cristiano Vida Nueva, se coronó campeón en la división de más de 78 kilogramos.

En combate, Carmen Quiroa, Christopher Astorga, Camila Villanueva, Jonathan Pocasangre, Willian Campos y Kevin Trujillo consiguieron medallas de bronce en sus respectivas categorías de judo, fútbol y tenis.

La delegación también obtuvo una plata en judo, en kata femenino, por medio de Zuri Chicas y Alisson Daniela Rugamas García. En tenis, Marco Avendaño y Sebastián Díaz disputarán una final salvadoreña en individual masculino.

Avendaño volverá a la cancha en dobles junto con Mateo Gutiérrez, frente a Díaz y Sebastián Martínez.

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