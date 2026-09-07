Turquía confirmó su equipo para enfrentar a Argentina en la Copa Davis: quiénes son los cinco jugadores que llegarán a Neuquén

Así se verá el estadio para la serie entre Argentina y Turquía (Crédito: Prensa AAT)

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Turquía ya tiene a sus cinco jugadores para enfrentar a Argentina por la Copa Davis. El capitán Erhan Oral confirmó este lunes la nómina que viajará a Neuquén para disputar la serie correspondiente al Grupo Mundial I, que se jugará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

Los convocados serán Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°).

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Los tres primeros aparecen como las principales alternativas para los partidos de singles, mientras que Azkara y Kosaner serán las opciones para el punto de dobles.

La fecha marcará un acontecimiento especial para el tenis argentino: será la primera serie de Copa Davis disputada en la Patagonia y la más austral de la historia de la competencia en el país. Además, Argentina volverá a jugar como local luego de más de dos años y medio y buscará conseguir la victoria número 100 de su historia en la competencia.

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La sede será el Ruca Che, ubicado en la capital provincial, con superficie rápida y bajo techo. El estadio tiene capacidad para 3.000 espectadores y las entradas se agotaron en media hora.

El capitán Javier Frana tendrá su primera serie como local

Quiénes son los cinco jugadores de Turquía

El principal referente del equipo turco será Mert Alkaya, de 26 años y actualmente 300° del ranking ATP. Es el mejor jugador de singles de su país y alcanzó este año el mejor ranking de su carrera.

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Alkaya tiene tres títulos de World Tennis -ex ITF- y ya conoce lo que significa competir para Turquía. En febrero fue uno de los protagonistas del triunfo ante Eslovenia que posibilitó el acceso al Grupo Mundial I. En aquella serie derrotó a Sebastian Dominko (966°) por 7-5 y 7-6 (4) en el primer punto. Turquía terminó imponiéndose 3-1 como visitante.

El segundo singlista será Yanki Erel, de 25 años y 305° del mundo. También atraviesa el mejor momento de su carrera en el ranking: llegó a ocupar el puesto 280 durante agosto y actualmente se encuentra apenas cinco lugares por detrás de Alkaya. Sumó otro de los puntos en la eliminatoria ante Eslovenia, al vencer a Bor Artnak (448°) en el segundo duelo de singles por 7-6 (2) y 6-1.

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Erel cuenta con 13 títulos de World Tennis, cuatro de ellos conseguidos durante 2026, y fue otro de los jugadores que ganó un partido de singles en la serie ante Eslovenia.

La tercera alternativa para los partidos individuales será Tuncay Duran, de 22 años y 633° del ranking ATP, quien cuenta con dos títulos de World Tennis.

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Para el dobles, Oral convocó a Arda Azkara, de 23 años, actualmente 212° en el ranking de dobles. El turco ganó dos títulos Challenger y tres torneos World Tennis en esa modalidad.

El quinto integrante es Kaan Isik Kosaner, de apenas 17 años, quien ocupa el puesto 1774° del ranking ATP y todavía no consiguió títulos profesionales.

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Turquía ocupa el 33° puesto del ranking de naciones de la ITF, mientras que Argentina aparece en el 10° lugar.

La serie se disputará sobre una cancha rápida indoor de GreenSet montada sobre una estructura de madera. La superficie tiene un nivel de velocidad intermedio 3 según la clasificación de World Tennis.

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La Asociación Argentina de Tenis (AAT) optó por esa cancha para favorecer la adaptación de sus jugadores, que vienen de competir en la gira norteamericana de cemento y, una vez concluida la serie ante Turquía, afrontarán la gira asiática y la europea sobre pistas cubiertas, con condiciones similares a las que encontrarán en el Ruca Che.

Argentina, con Cerúndolo, Tirante y Navone

Del lado argentino, el capitán Javier Frana había confirmado su equipo antes del comienzo del US Open. Los singlistas serán Francisco Cerúndolo (25°), Thiago Tirante (42°) y Mariano Navone (49°), mientras que los especialistas en dobles serán Guido Andreozzi (15° en dobles) y Andrés Molteni (61°).

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Francisco Cerúndolo junto a Javier Frana (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La elección tuvo algunas ausencias importantes. No estará Tomás Etcheverry, actualmente el segundo mejor singlista argentino, ni tampoco Horacio Zeballos, número 3 del mundo en dobles. La ausencia de Retu responde a una decisión técnica por parte de Frana, mientras que la de Zebolla está relacionada con “problemas personales y un proceso migratorio”, según adujo el propio capitán.

La principal referencia será Cerúndolo. El mayor de los hermanos -28 años- llega como el mejor argentino del ranking y en medio de una temporada con dos títulos: el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen’s, sobre césped, el trofeo más importante de su carrera.

Será su participación número 12 en la Copa Davis. La última había sido en las Finals de Bologna, en noviembre de 2025, cuando perdió ante Alexander Zverev en la serie de cuartos de final ante Alemania.

A Cerúndolo lo acompañará Thiago Tirante, una de las grandes novedades del tenis argentino durante 2026. El platense, de 25 años, ya sabe lo que significa jugar la Davis: integró el equipo que enfrentó a Corea del Sur en febrero, en Busan, en su debut en la competencia. Allí consiguió una victoria y sufrió una derrota.

Pero su presente es todavía más significativo. En el último mes consiguió las dos victorias más importantes de su carrera: derrotó a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati y a Taylor Fritz en el Masters 1000 de Canadá.

El tercer singlista será Mariano Navone, quien también llega a la serie después de protagonizar un gran US Open. En Nueva York, el argentino eliminó a Djokovic en la primera ronda. Fue el triunfo más resonante de su carrera.

Navone, además, conquistó este año el ATP 250 en Bucarest, su primer título en el circuito mayor, y consiguió una victoria ante Félix Auger-Aliassime, número 4 del mundo, en el Masters 1000 de Roma.

Para el tenista de 9 de Julio -provincia de Buenos Aires-, de 25 años, será su segunda participación en la Copa Davis. Debutó en 2025, ante Noruega como visitante, y ganó el quinto y decisivo punto de la serie frente a Nicolai Budkov Kjaer. Antes había perdido ante Casper Ruud. Argentina se impuso 3-2 en aquella eliminatoria.

Andreozzi y Molteni, las cartas para el dobles

El equipo se completa con Guido Andreozzi y Andrés Molteni, dos jugadores con amplia experiencia en la modalidad.

Andreozzi ocupa actualmente el 15° puesto del ranking mundial de dobles y atraviesa una temporada destacada. En 2026 conquistó el Masters 1000 de Indian Wells junto al francés Manuel Guinard y también fue finalista del Masters 1000 de Madrid.

Al igual que Tirante, Andreozzi debutó con Argentina en la serie ante Corea del Sur. En aquella oportunidad consiguió el punto de dobles junto a Federico Gómez.

Guido Andreozzi tendrá su segunda convocatoria seguida en la Copa Davis

Molteni, por su parte, acumula 10 participaciones en series de Copa Davis. Su último partido fue en los cuartos de final ante Alemania, en Bologna, donde formó pareja con Zeballos y perdió frente a los Top 10 Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Argentina y Turquía se enfrentaron una sola vez en la Copa Davis, en 1964, en Estambul. El equipo argentino, integrado por Eduardo Soriano y Roberto Aubone, se impuso entonces por 5-0.

El sábado 19 de septiembre se disputarán los dos primeros singles, mientras que el domingo 20 será el turno del dobles y, si fuera necesario, de los dos últimos encuentros individuales.