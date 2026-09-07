The Blood of Dawnwalker supera el millón de ventas en tres días para Rebel Wolves

The Blood of Dawnwalker, de Rebel Wolves.

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The Blood of Dawnwalker, el primer juego de Rebel Wolves, vendió más de un millón de copias durante sus tres días iniciales. El RPG de acción fue lanzado el 3 de septiembre de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, y el estudio comunicó el resultado el sábado 5 de septiembre mediante sus redes sociales.

Un debut comercial de más de un millón

Rebel Wolves agradeció a quienes compraron el juego, compartieron contenido y participaron en su comunidad. El anuncio no incluyó una distribución de las ventas por plataforma ni precisó cuántas copias corresponden a formatos físicos o digitales.

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La cifra informada corresponde a los primeros tres días disponibles, por lo que el total actual podría ser superior. Rebel Wolves tampoco publicó una actualización posterior.

El resultado llega después de una recepción favorable por parte de la prensa especializada. El interés alrededor del proyecto había comenzado antes de su lanzamiento debido al equipo responsable y a su vínculo con algunos de los RPG europeos más conocidos de los últimos años.

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Bandai Namco Entertainment publicó el título, mientras que Rebel Wolves estuvo a cargo del desarrollo. Se trata de un estudio polaco fundado por veteranos de CD Projekt RED, con experiencia en producciones como The Witcher 3: Wild Hunt y Cyberpunk 2077.

Entre sus principales responsables se encuentra Konrad Tomaszkiewicz, director de Rebel Wolves y una de las figuras vinculadas a esos dos proyectos de CD Projekt RED. Esa trayectoria convirtió a The Blood of Dawnwalker en un lanzamiento seguido con atención desde su presentación, aunque era la primera producción del nuevo estudio.

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Un RPG condicionado por el paso del tiempo

The Blood of Dawnwalker combina rol de acción, mundo abierto y fantasía oscura en una ambientación inspirada en la Europa medieval. La historia sigue a Coen, un personaje marcado por la dualidad entre su lado humano y su condición vampírica.

Su mecánica central establece un límite de 30 días y 30 noches. Durante ese período, el jugador debe decidir cómo invertir el tiempo disponible: puede buscar equipamiento, mejorar sus capacidades, explorar zonas o conocer aliados. Las acciones consumen tiempo y obligan a priorizar objetivos, en lugar de permitir que todas las tareas se completen sin consecuencias.

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Ese calendario también afecta la estructura narrativa. El progreso es abierto y no existe una ruta principal totalmente definida, por lo que las decisiones tomadas durante la partida pueden cambiar el recorrido de Coen. El sistema busca que cada actividad tenga un costo concreto dentro del plazo disponible.

La libertad de exploración y la combinación de habilidades humanas y vampíricas estuvieron entre los elementos mejor recibidos. Las críticas también señalaron límites propios del proyecto, como algunas actividades convencionales de mundo abierto y una variedad reducida de enemigos.

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El millón de copias indica que la restricción temporal, uno de los rasgos más particulares del juego, no frenó su desempeño comercial inicial. A la vez, esa misma mecánica ya generó una discusión entre quienes prefieren respetar el diseño original y quienes buscan una experiencia con menos presión.

The Blood of Dawnwalker, de Rebel Wolves.

Los mods ya modifican su principal mecánica

Pocos días después del lanzamiento, algunos creadores publicaron un mod destinado a relajar el calendario de The Blood of Dawnwalker. Un mod es una modificación creada por usuarios que altera funciones o contenidos del juego sin formar parte de la versión oficial desarrollada por el estudio.

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En este caso, el cambio reduce el peso del límite de 30 días y 30 noches. Esto permite explorar, conseguir equipo y completar actividades con más libertad, pero también elimina parte de la toma de decisiones que organiza la aventura.

La modificación abrió un debate entre los jugadores. Un sector considera que hace la partida más accesible y permite recorrer el mapa sin preocuparse constantemente por el reloj. Otros sostienen que quitar esa presión reduce el desafío y modifica una de las ideas centrales diseñadas por Rebel Wolves.

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Rebel Wolves no informó en las fuentes disponibles si planea incorporar opciones oficiales para ajustar el calendario. Por ahora, The Blood of Dawnwalker mantiene su límite temporal en la versión original disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.