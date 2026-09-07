Entretenimiento

A sus 90 años, Julie Andrews conquista otro Emmy tras retirarse del trabajo frente a cámaras: “Ya superé todo eso”

La estrella ganó el premio a Mejor Interpretación de Voz de Personaje por su papel como Lady Whistledown en la aclamada serie ‘Bridgerton’

Julie Andrews en septiembre de 2019 (Piergiorgio Pirrone / Lapresse / Shutterstock)
Julie Andrews anunció su retiro de la actuación frente a cámaras y afirmó que ahora desarrolla su carrera en libros, podcasts y locuciones (Piergiorgio Pirrone/Lapresse/Shutterstock)
Guardar

Julie Andrews anunció que se encuentra retirada de la actuación frente a cámaras, aunque continúa activa en otros formatos de trabajo.

La actriz de 90 años hizo esta revelación en agosto, mientras promocionaba el libro infantil Shy, escrito junto a su hija Emma Walton Hamilton.

PUBLICIDAD

“Creo que la verdad absoluta es que pienso que ya superé todo eso”, compartió Andrews en declaraciones a The Hollywood Reporter.

La estrella de cine explicó que su vínculo con la industria cambió de naturaleza en los últimos años.

No estoy completamente retirada, pero es un tipo de trabajo diferente el que hago en estos días: libros, y grabo muchos podcasts y locuciones”, agregó en declaraciones al mismo medio.

PUBLICIDAD

La confirmación del retiro llegó pocas semanas antes de que Andrews sumara un nuevo galardón por su labor como narradora en la serie Bridgerton.

En la ceremonia de los Creative Arts Emmys, celebrada el domingo 6 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, la actriz obtuvo el premio a Mejor Interpretación de Voz de Personaje por su papel como Lady Whistledown en la producción de Netflix.

La actriz confirmó su decisión mientras promocionaba el libro infantil Shy, escrito junto a su hija Emma Walton Hamilton (EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI)
La actriz confirmó su decisión mientras promocionaba el libro infantil Shy, escrito junto a su hija Emma Walton Hamilton (EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI)

Andrews no asistió al evento y el actor Eric Bauza recibió el premio en su representación.

Entre los otros nominados de la categoría figuraron Pamela Adlon por King of the Hill, Hank Azaria por The Simpsons, Trey Parker por South Park, Matt Vogel por The Muppet Show y Steven Yeun por Invincible.

Se trata del segundo galardón consecutivo que Julie Andrews obtiene por este papel, tras haber ganado la misma categoría el año anterior y acumular tres nominaciones previas por su trabajo en la serie.

La artista aclaró que su alejamiento de los sets de filmación no implica un abandono total de su carrera. “Sigue siendo hermoso trabajar en cosas”, sostuvo, aunque precisó que ahora prefiere no aceptar papeles que sean “necesariamente frente a cámara”.

La intérprete británica participará próximamente en un documental sobre su vida y trayectoria, que se estrenará en Disney+ en 2027.

El filme está dirigido por R.J. Cutler, responsable también del documental sobre Martha Stewart estrenado en 2024.

En la entrevista, Andrews sostuvo que su alejamiento de los sets no significa un retiro total, porque todavía quiere seguir trabajando en proyectos fuera de cámara (Disney)
En la entrevista, Andrews sostuvo que su alejamiento de los sets no significa un retiro total, porque todavía quiere seguir trabajando en proyectos fuera de cámara (Disney)

Julie Andrews no participará en “El diario de la princesa 3″

La decisión de Julie Andrews de dejar la actuación en pantalla tiene una consecuencia directa: la actriz no formará parte de la tercera entrega de El diario de la princesa, según reveló ella misma.

“No es que no tenga entusiasmo por eso. Es solo que realmente no siento que deba ser parte de ello ahora”, explicó la actriz sobre su ausencia en la secuela, que reunirá nuevamente a Anne Hathaway en el papel de Mia Thermopolis, reina de Genovia.

Consultada sobre qué le gustaría ver en la nueva película, Andrews admitió no tener certezas, aunque señaló que la historia continuará tras los eventos de la segunda entrega.

“Creo que parte de la segunda El diario de la princesa. Avanza, pero ya Annie también es un poco mayor de lo que era cuando la hizo”, indicó en referencia a Hathaway.

El tercer filme fue anunciado en 2024, con Adele Lim como directora y Debra Martin Chase, productora de la cinta original, en el mismo rol para esta nueva entrega. Naia Cucukov y Melissa Stack figuran como productoras ejecutivas.

Julie Andrews y Anne Hathaway en 'Princesa por sorpresa'
Julie Andrews no participará en "El diario de la princesa 3" y explicó que no siente que deba integrar ahora la nueva secuela con Anne Hathaway como Mia Thermopolis (Disney)

La autora de la saga literaria, Meg Cabot, contó que ya leyó el guion de la nueva película y que pidió no recibir versiones adicionales por temor a spoilers. “Lo leí, y era increíble. Les dije que no me enviaran más”, relató la escritora.

Hathaway, por su parte, confirmó en una reciente aparición en el programa de radio de Andy Cohen en SiriusXM que la producción atraviesa una pausa debido a su embarazo.

“Estoy ocupada haciendo al bebé número tres y eso ha tomado el lugar de saber exactamente cuándo podré hacer El diario de la princesa 3”, señaló la actriz, quien añadió que el equipo de guionistas logró recientemente un “avance” en la historia tras reformular el enfoque original.

Temas Relacionados

Julie Andrewsbridgertonel diario de la princesa 3estrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Influencer Natalie Reynolds compra el disfraz original de ‘El Gato’ y asegura que el alma de Mike Myers está atrapada dentro

La creadora de contenido pagó cerca de 25.000 dólares por la pieza original de la película de 2003

Influencer Natalie Reynolds compra el disfraz original de ‘El Gato’ y asegura que el alma de Mike Myers está atrapada dentro

Ryan Reynolds habló de su cumpleaños número 50 y descartó un festejo masivo: “Ya recibo suficiente atención”

El actor canadiense explicó, en una entrevista para People en la premiere de Mayday en Nueva York, que durante los próximos meses varios familiares tienen sus propios festejos

Ryan Reynolds habló de su cumpleaños número 50 y descartó un festejo masivo: “Ya recibo suficiente atención”

Más de 100 horas de grabaciones inéditas de Oasis salen a subasta pese al rechazo de la banda: “Es un pedazo de historia”

La colección reúne conciertos, ensayos, pruebas de sonido y diálogos entre Noel y Liam Gallagher, está valuada entre 1,2 y 1,6 millones de libras y se venderá el 3 de octubre en Evesham

Más de 100 horas de grabaciones inéditas de Oasis salen a subasta pese al rechazo de la banda: “Es un pedazo de historia”

Snoop Dogg busca contratar un catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: los requisitos

El rapero abrió una convocatoria para personas de cualquier parte del mundo que quieran viajar y testear postres fríos para el desarrollo de su marca

Snoop Dogg busca contratar un catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: los requisitos

Adria Arjona reveló detalles de su personaje en la nueva película de Superman y el vínculo que mantiene con Star Wars

La actriz e hija del cantante guatemalteco habló en el podcast Happy, Sad, Confused, sobre las incógnitas que rodean su incorporación al universo de DC, recordó su paso como Bix Caleen en Andor y contó cómo fue reencontrarse con James Gunn

Adria Arjona reveló detalles de su personaje en la nueva película de Superman y el vínculo que mantiene con Star Wars

DEPORTES

Video: los gestos de Alpine con Franco Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de Fórmula 1

Video: los gestos de Alpine con Franco Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de Fórmula 1

El rotundo cambio de Julián Álvarez en una foto presentación del Atlético de Madrid tras quedarse en el club

El pase de Mudryk cortó una racha de 17 años en la Premier League

El dispositivo con una luz verde que lució una figura del Flamengo y causó furor: para qué sirve

Un club de la Premier League denunció ataques racistas contra uno de sus nuevos fichajes

TELESHOW

La palabra de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mejorando”

La palabra de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mejorando”

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: “Cursa un cuadro respiratorio bronquial”

Vicky Xipolitakis le cumplió el sueño a su hijo Salvador: viajaron a Grecia para reencontrarse con su abuelo

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por un problema respiratorio

Los famosos se sumaron al “trend de los 80″ en redes y sorprendieron con sus looks retro: hombreras, neón y rulos

INFOBAE AMÉRICA

Muere Dagoberto “Yin” Carrizo, referente de la música típica popular panameña

Muere Dagoberto “Yin” Carrizo, referente de la música típica popular panameña

Colegio médico hondureño convoca a asambleas informativas

Los adolescentes concentraron cuatro de cada 10 consultas por trastornos ligados al vapeo en 2025 en Costa Rica

Cómo se profundizó la relación entre Beijing y el régimen de Daniel Ortega tras la ruptura con Taiwán en 2021

Del reciclaje de materiales al ajedrez barroco: el diseño argentino irrumpe en París con piezas que reinventan la tradición en clave contemporánea