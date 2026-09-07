A sus 90 años, Julie Andrews conquista otro Emmy tras retirarse del trabajo frente a cámaras: “Ya superé todo eso”

Julie Andrews anunció su retiro de la actuación frente a cámaras y afirmó que ahora desarrolla su carrera en libros, podcasts y locuciones (Piergiorgio Pirrone/Lapresse/Shutterstock)

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Julie Andrews anunció que se encuentra retirada de la actuación frente a cámaras, aunque continúa activa en otros formatos de trabajo.

La actriz de 90 años hizo esta revelación en agosto, mientras promocionaba el libro infantil Shy, escrito junto a su hija Emma Walton Hamilton.

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“Creo que la verdad absoluta es que pienso que ya superé todo eso”, compartió Andrews en declaraciones a The Hollywood Reporter.

La estrella de cine explicó que su vínculo con la industria cambió de naturaleza en los últimos años.

“No estoy completamente retirada, pero es un tipo de trabajo diferente el que hago en estos días: libros, y grabo muchos podcasts y locuciones”, agregó en declaraciones al mismo medio.

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La confirmación del retiro llegó pocas semanas antes de que Andrews sumara un nuevo galardón por su labor como narradora en la serie Bridgerton.

En la ceremonia de los Creative Arts Emmys, celebrada el domingo 6 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, la actriz obtuvo el premio a Mejor Interpretación de Voz de Personaje por su papel como Lady Whistledown en la producción de Netflix.

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La actriz confirmó su decisión mientras promocionaba el libro infantil Shy, escrito junto a su hija Emma Walton Hamilton (EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI)

Andrews no asistió al evento y el actor Eric Bauza recibió el premio en su representación.

Entre los otros nominados de la categoría figuraron Pamela Adlon por King of the Hill, Hank Azaria por The Simpsons, Trey Parker por South Park, Matt Vogel por The Muppet Show y Steven Yeun por Invincible.

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Se trata del segundo galardón consecutivo que Julie Andrews obtiene por este papel, tras haber ganado la misma categoría el año anterior y acumular tres nominaciones previas por su trabajo en la serie.

La artista aclaró que su alejamiento de los sets de filmación no implica un abandono total de su carrera. “Sigue siendo hermoso trabajar en cosas”, sostuvo, aunque precisó que ahora prefiere no aceptar papeles que sean “necesariamente frente a cámara”.

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La intérprete británica participará próximamente en un documental sobre su vida y trayectoria, que se estrenará en Disney+ en 2027.

El filme está dirigido por R.J. Cutler, responsable también del documental sobre Martha Stewart estrenado en 2024.

En la entrevista, Andrews sostuvo que su alejamiento de los sets no significa un retiro total, porque todavía quiere seguir trabajando en proyectos fuera de cámara (Disney)

Julie Andrews no participará en “El diario de la princesa 3″

La decisión de Julie Andrews de dejar la actuación en pantalla tiene una consecuencia directa: la actriz no formará parte de la tercera entrega de El diario de la princesa, según reveló ella misma.

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“No es que no tenga entusiasmo por eso. Es solo que realmente no siento que deba ser parte de ello ahora”, explicó la actriz sobre su ausencia en la secuela, que reunirá nuevamente a Anne Hathaway en el papel de Mia Thermopolis, reina de Genovia.

Consultada sobre qué le gustaría ver en la nueva película, Andrews admitió no tener certezas, aunque señaló que la historia continuará tras los eventos de la segunda entrega.

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“Creo que parte de la segunda El diario de la princesa. Avanza, pero ya Annie también es un poco mayor de lo que era cuando la hizo”, indicó en referencia a Hathaway.

El tercer filme fue anunciado en 2024, con Adele Lim como directora y Debra Martin Chase, productora de la cinta original, en el mismo rol para esta nueva entrega. Naia Cucukov y Melissa Stack figuran como productoras ejecutivas.

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Julie Andrews no participará en "El diario de la princesa 3" y explicó que no siente que deba integrar ahora la nueva secuela con Anne Hathaway como Mia Thermopolis (Disney)

La autora de la saga literaria, Meg Cabot, contó que ya leyó el guion de la nueva película y que pidió no recibir versiones adicionales por temor a spoilers. “Lo leí, y era increíble. Les dije que no me enviaran más”, relató la escritora.

Hathaway, por su parte, confirmó en una reciente aparición en el programa de radio de Andy Cohen en SiriusXM que la producción atraviesa una pausa debido a su embarazo.

“Estoy ocupada haciendo al bebé número tres y eso ha tomado el lugar de saber exactamente cuándo podré hacer El diario de la princesa 3”, señaló la actriz, quien añadió que el equipo de guionistas logró recientemente un “avance” en la historia tras reformular el enfoque original.