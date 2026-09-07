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El enojo de Gastón Edul por un supuesto video íntimo: “Es totalmente falso”

La versión se instaló tras la difusión de clips pornográficos en X durante la madrugada del domingo, donde incluso involucraban a Nati Jota. Las palabra del periodista deportivo. Las alarmantes cifras sobre el contenido deepfake

En el stream de Davoo Xeneize, el periodista deportivo habló del video viral que le adjudicaron (Video: Davoo Xeneize Futbol, YouTube)
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Gastón Edul salió a desmentir de manera contundente la circulación de un supuesto video íntimo que le fue atribuido junto a Nati Jota durante el fin de semana. El periodista deportivo, de 30 años, aseguró que el material que se viralizó en la red social X (ex Twitter) “es totalmente falso” y remarcó que la situación no le generó ningún tipo de afectación personal.

La polémica estalló el domingo por la madrugada, cuando comenzaron a circular en X una serie de clips pornográficos que, según distintas capturas de pantalla, provendrían de un chat privado entre Edul y otra persona. En cuestión de horas, los nombres de Gastón Edul y Nati Jota se instalaron entre las tendencias de la plataforma, impulsados por perfiles anónimos que difundieron el contenido sin verificar su autenticidad.

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El periodista rompió el silencio durante una transmisión de Davoo Xeneize, streamer y amigo cercano, con quien suele compartir un ciclo semanal dedicado al fútbol los domingos por la noche. Aunque en un primer momento evitó referirse al tema, el streamer lo interpeló en vivo y le preguntó directamente por el video que circulaba en redes. “No pueden creerse cualquier cosa que aparece en Twitter, en serio. Es decir, yo me río y no me afecta porque es totalmente falso, simplemente por eso”, respondió ante la consulta de su compañero.

Los nombres de Gastón Edul y Nati Jota quedaron entre las tendencias de X por la difusión de perfiles anónimos
Los nombres de Gastón Edul y Nati Jota quedaron entre las tendencias de X por la difusión de perfiles anónimos

El periodista deportivo profundizó además en las consecuencias que puede acarrear la viralización de contenido sin comprobar su veracidad. “No pueden comerse cualquier fake, porque un día van a inventar algo grave e importante de verdad y todos van a creer que es real”, advirtió, en referencia al fenómeno de desinformación que amplificó el alcance del rumor.

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Sobre el modo en que se enteró de la situación, Edul contó que despertó con una catarata de mensajes de sus seguidores. “Hoy me levanté con dos millones de mensajes y digo, ¿por qué? No digan pavadas”, relató el periodista, que aseguró desconocer el origen exacto de la versión que lo vinculó al material. “No sé por qué me lo endilgaron. Creo que a alguno le pareció gracioso. Fue una bola que se hizo y empezó a crecer”, explicó.

Durante el intercambio con Davoo, Gastón remarcó, en tono más serio, que la situación no dejaba de tener un costado preocupante más allá de su desmentida personal. “Yo creo que si a alguien le pasa y le pasa de verdad, es un mal momento”, reconoció, coincidiendo con el streamer en que la exposición de material íntimo constituye una situación delicada para cualquier persona involucrada, real o presunta. “Estás exponiendo tu intimidad y sería algo traumático para cualquiera, la verdad tampoco voy a caretear. Yo no sentí nada, no me afectó nada, porque como no soy yo, no me pasó nada”, agregó el periodista.

La cercanía pública entre Gastón Edul y Nati Jota ya generaba comentarios en redes sociales antes de la difusión del supuesto video íntimo
La cercanía pública entre Gastón Edul y Nati Jota ya generaba comentarios en redes sociales antes de la difusión del supuesto video íntimo

El vínculo entre Gastón Edul y Nati Jota ya generaba comentarios en redes sociales antes de este episodio, alimentado por la cercanía y los guiños que ambos suelen mostrar frente a cámara. Esa dinámica previa contribuyó a que buena parte de los usuarios asociara de manera automática el nombre de la conductora de OLGA con el contenido viralizado, pese a que ninguno de los dos había confirmado públicamente algún tipo de vínculo sentimental.

Este episodio se enmarca en un fenómeno que distintas organizaciones vienen documentando con preocupación creciente. Según datos recopilados por Home Security Heroes, entre el 96% y el 98% de todo el contenido deepfake que circula en internet corresponde a material pornográfico no consentido, y entre el 99% y el 100% de las víctimas de ese tipo de contenido son mujeres. El volumen de estas producciones creció un 464% entre 2022 y 2023, de acuerdo con reportes especializados en la materia, un salto que coincide con la masificación de herramientas de edición e inteligencia artificial accesibles al público general. En ese contexto, casos como el que protagonizó Edul exponen tanto la facilidad con la que un contenido falso puede viralizarse en cuestión de horas como el daño reputacional que puede generar en personas reales, aun cuando el material carezca de todo sustento.

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