Costa Rica

Costa Rica apuesta por Israel como nuevo destino para exportaciones e inversión extranjera

La Promotora de Comercio Exterior defendió ante diputados el potencial comercial del mercado israelí, mientras una legisladora del Frente Amplio cuestionó las implicaciones del acuerdo por razones de derecho internacional.

Dos contenedores con las banderas de Costa Rica e Israel cuelgan sobre un puerto con un buque al fondo.
Procomer destaca potencial de Israel para ampliar exportaciones e inversiones de Costa Rica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) considera que Israel representa un mercado con posibilidades para ampliar la presencia de productos costarricenses y atraer nuevas inversiones, particularmente en sectores vinculados con la agroindustria y la tecnología aplicada al campo.

Así lo afirmó la gerente general de la institución, Laura López, durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, que analiza el expediente 25.542, relacionado con la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y el Estado de Israel.

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Durante su comparecencia, López destacó el poder adquisitivo de la población israelí y sostuvo que esa característica puede convertirse en una ventaja para los exportadores nacionales que buscan colocar sus productos en mercados con mejores precios.

Uno de los ejemplos expuestos fue el de la piña costarricense. Según la jerarca, Israel paga por ese producto un precio 58% mayor que el mercado estadounidense, una diferencia que, a criterio de Procomer, evidencia el atractivo que puede tener ese destino para determinadas exportaciones nacionales.

La funcionaria también señaló que Medio Oriente es una región que Costa Rica observa con creciente interés comercial y donde Procomer ya ha desarrollado una estrategia de presencia institucional.

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“Sí, efectivamente es un mercado con muchísimo potencial”, afirmó López al referirse específicamente a Israel.

Ilustración de una piña central dentro de un engranaje, rodeada de agricultores en diversas etapas de siembra, cosecha, transporte terrestre, marítimo y aéreo.
Procomer aseguró que Israel paga por la piña costarricense un precio 58% superior al del mercado estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procomer destaca potencial de inversión israelí

Además del comercio de bienes, la gerente general de Procomer puso énfasis en las posibilidades para atraer inversión extranjera directa.

Según explicó ante los legisladores, Israel ha generado alrededor de 700 proyectos de inversión hacia el exterior durante los últimos cuatro años, lo que refleja una expansión de las empresas de ese país hacia otros mercados.

López destacó particularmente la experiencia israelí en el sector de agritech, concepto que engloba tecnologías e innovaciones aplicadas a la producción agrícola.

“Es una región que está expandiendo su inversión porque tienen mucho expertise en agritech”, manifestó.

La funcionaria vinculó ese perfil con algunas de las inversiones israelíes que ya operan en territorio costarricense. Actualmente, según los datos presentados durante la audiencia, en Costa Rica existen siete empresas medianas israelíes, de las cuales cuatro pertenecen al sector agroindustrial y tres al sector servicios.

La presencia de Procomer en Medio Oriente tampoco es reciente. López indicó que la institución mantiene actividades en esa región desde 2016 y que, como parte de su estrategia de expansión, abrió hace algunos años una oficina en Emiratos Árabes Unidos.

Para la entidad, esa infraestructura institucional puede facilitar la identificación de oportunidades comerciales y de inversión en mercados que históricamente han tenido una participación menor dentro del comercio exterior costarricense.

Una mujer y un hombre sentados a una mesa con micrófonos y cuadernos frente a una pancarta con la inscripción NO AL TLC CON ISRAEL.
La gerente general de Procomer, Laura López, compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior para referirse al TLC con Israel. Crédito: Video Asamblea Legislativa

Diputada cuestiona acuerdo por situación internacional

La discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, sin embargo, no estuvo limitada a sus posibles beneficios económicos.

Durante la audiencia, la diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, cuestionó que Costa Rica impulse un acuerdo comercial con Israel al considerar que ese Estado mantiene una ocupación ilegítima de territorios.

La legisladora centró sus críticas en si Procomer incorpora criterios relacionados con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario dentro de sus procesos para atraer inversión extranjera y promover exportaciones.

“Procomer, la institución pública del Estado, una institución que requiere inversión de nuestro presupuesto, no contempla en la búsqueda de inversión extranjera directa, ni en la búsqueda de colocar la exportación nacional, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, ni las obligaciones del Estado costarricense”, afirmó Sáenz durante su intervención.

La diputada agregó que, desde su interpretación de las obligaciones internacionales del país, Costa Rica debería abstenerse de establecer determinadas relaciones comerciales o económicas con Estados que ocupen territorios considerados ilegítimos.

El planteamiento abrió un intercambio con la gerente general de Procomer, quien corrigió una de las afirmaciones realizadas por la legisladora sobre el financiamiento de la institución.

“Me parece importante aclarar, Procomer es una institución pública no estatal y no se financia con presupuesto del Estado”, respondió López.

La funcionaria explicó que la promotora cuenta con un presupuesto propio financiado mediante el canon del régimen de zona franca.

La diputada Jocelyn Sáenz, del Frente Amplio, cuestionó el acuerdo comercial por consideraciones relacionadas con el derecho internacional. (Imagen ilustrativa Infobae)
La diputada Jocelyn Sáenz, del Frente Amplio, cuestionó el acuerdo comercial por consideraciones relacionadas con el derecho internacional. (Imagen ilustrativa Infobae)

TLC continúa bajo análisis legislativo

El expediente 25.542 continúa su trámite en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, donde los diputados reciben criterios de diferentes sectores antes de definir el avance del acuerdo.

Las intervenciones de Procomer mostraron las dos dimensiones que rodean actualmente la discusión: por un lado, las posibles oportunidades económicas para Costa Rica derivadas de un mercado con alto poder adquisitivo, demanda por productos agrícolas e inversión vinculada a la tecnología; por otro, los cuestionamientos políticos y jurídicos relacionados con la actuación de Israel en el escenario internacional.

Desde la perspectiva de Procomer, el acercamiento comercial con Medio Oriente forma parte de una estrategia más amplia de diversificación de destinos para las exportaciones nacionales y de búsqueda de nuevas fuentes de inversión.

La promotora considera que la experiencia tecnológica de Israel, particularmente en el ámbito agrícola, puede tener puntos de encuentro con la estructura productiva costarricense.

El debate legislativo determinará ahora si esas oportunidades económicas pesan lo suficiente para avanzar con el tratado o si los cuestionamientos planteados durante su análisis generan nuevas discusiones antes de una eventual aprobación.

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