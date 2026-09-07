Murió Marcos Farías, reconocido productor y manager del mundo del cuarteto: la despedida de La Mona Jímenez y Ulises Bueno

Marcos Farías murió a los 58 años tras un cáncer de hígado detectado un mes antes, según confirmaron su padre Emeterio Farías y su hermano Gustavo Farías

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El mundo del cuarteto cordobés amaneció este lunes con la noticia del fallecimiento de Marcos Farías, empresario, mánager de artistas y dueño de Radio Máxima (89.3 FM). Tenía 58 años y venía atravesando un cáncer de hígado que le había sido detectado apenas un mes atrás. La noticia fue confirmada por su padre, Emeterio Farías, y por su hermano, Gustavo Farías, en diálogo con medios cordobeses.

Farías era considerado una figura central en la producción de espectáculos masivos y en la gestión de carreras artísticas dentro de la escena de la música tropical y cuartetera de Córdoba. A través de Radio Máxima, había construido un espacio de comunicación propio que funcionó como puente entre bandas, solistas y el público de la provincia. Su trabajo como mánager acompañó el crecimiento de numerosos referentes del género, a quienes ayudó a consolidarse en los escenarios más importantes del circuito.

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Tyago Griffo despidió a Marcos Farías en Instagram y lo definió como “mi segundo papá” por el vínculo personal y artístico que los unía

Apenas trascendió la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de artistas, colegas y seguidores que expresaron su dolor y transmitieron sus condolencias a la familia. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Tyago Griffo, quien lo describió como “mi segundo papá” en una extensa carta publicada en Instagram. “Cuánta tristeza siente mi alma hoy, querido Marcos, pelado, mi segundo papá. Te amo, gordo. No puedo creer estar escribiendo esto para despedirte”, escribió el cantante, quien remarcó el vínculo personal que los unía más allá de lo profesional.

En su mensaje, Griffo agradeció a Farías por haberlo guiado dentro de la música y por el rol que cumplió en su formación artística. “Gracias para siempre por abrazarme bajo tu cuidado, guiarme y enseñarme todo lo que sé de este mundo en la música y en lo artístico. Crecí y me forjé con tus ideas y tu política de trabajo, la única que conozco, la del esfuerzo y constancia para lograr las cosas”, expresó. También destacó el legado del empresario dentro del género: “Somos muchos los artistas que, en desarrollo o ya consagrados, te debemos demasiado a vos, inundamos el cuarteto con posibilidades para todo el mundo”.

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La Mona Jiménez sostuvo que la muerte de Marcos Farías representa una pérdida para las bandas a las que dio oportunidades y para el cuarteto

La Mona Jiménez también se refirió a la pérdida a través de su cuenta de Instagram. “Mi más sentido pésame para Emeterio Farías y toda su familia, una gran pérdida para todas las bandas que diste oportunidades y para nuestro querido cuarteto, somos muchos los que te vamos a seguir necesitando. Vuela alto Marcos, hasta que nos volvamos a ver todos por allá”, escribió el histórico referente del género.

Q’Lokura y Damián Córdoba destacó fue clave en sus carreras y anticiparon homenajes tras su fallecimiento

Desde Q’Lokura, Nico Sattler y Chino Herrera compartieron una fotografía junto a Farías acompañada de una extensa carta. “Estamos ante una pérdida que deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir tantos años junto a él”, señalaron los músicos, que además anticiparon que dedicarían a Farías el anuncio más importante de su carrera, programado para esa misma jornada. “Vamos a realizarlo como vos hubieras querido, con la misma pasión, entrega y entusiasmo que siempre nos transmitiste”, afirmaron.

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Damián Córdoba despidió a Marcos Farías y afirmó que fue fundamental en sus primeros pasos dentro del cuarteto cordobés

Damián Córdoba, quien tuvo a Farías como su primer mánager, lo despidió con un mensaje cargado de gratitud. “Hoy me toca despedir con mucha tristeza a alguien que fue fundamental en mi historia. Gran parte de lo que soy hoy tiene que ver con aquella persona que me ayudó a dar los primeros pasos”, expresó el cantante, quien cerró su texto con la frase “hasta siempre, hermano mayor”.

Ulises Bueno, el Turco Oliva, Carlos de Piano, Los Herrera y Claudio Tapia despidieron a Marcos Farías con mensajes públicos

También se sumaron a las despedidas Ulises Bueno, el Turco Oliva, Carlos de Piano y Los Herrera, entre otros referentes del género. Bueno agradeció “los momentos, enseñanzas y recuerdos” que compartió con Farías, mientras que el propio presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expresó sus condolencias a través de la red social X: “Una muy triste noticia el fallecimiento de Marcos Farías, gran productor cuartetero y mejor persona aún”.

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El velatorio de Marcos Farías se realizó este lunes, de 12 a 17, en el cementerio Parque de la localidad de Villa Allende. En señal de respeto a la familia, la programación de Radio Suquía y Radio La Red Córdoba fue levantada durante la jornada.