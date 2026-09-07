Cuba

Cubanos aún pueden postularse a una maestría en Reino Unido con la beca Chevening

El trámite en línea abrió el 4 de agosto e incluye una sección específica para Cuba, dirigida a profesionales con formación universitaria que cumplan requisitos de experiencia, admisión académica y regreso posterior a la Isla

Dos personas estudiando. (Freepik)
La beca Chevening para cubanos que buscan una maestría en Reino Unido recibe solicitudes hasta el 6 de octubre de 2026 a las 11:00 UTC. (Freepik)
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Los cubanos interesados en cursar una maestría en Reino Unido tienen plazo hasta el 6 de octubre de 2026 a las 11:00 UTC para presentar su candidatura a la beca Chevening, según informó Periódico Cubano.

La convocatoria está dirigida a profesionales universitarios de la Isla que cumplan requisitos de formación académica, experiencia laboral y retorno al país de origen. El período de inscripción abrió el 4 de agosto y cuenta con una página específica para Cuba dentro de la plataforma de solicitudes.

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Los candidatos cubanos elegibles pueden solicitar una beca para estudiar un posgrado durante el ciclo académico 2027-2028. La postulación requiere un título universitario, trayectoria profesional posterior a la graduación, la elección de programas académicos y el compromiso de volver a Cuba tras completar los estudios.

Chevening forma parte de los programas internacionales de becas del Gobierno del Reino Unido. Está financiado por el Foreign, Commonwealth and Development Office junto con organizaciones asociadas.

La beca cubre la matrícula, el viaje y gastos de estancia

De acuerdo con Periódico Cubano, la beca completa contempla el pago de la matrícula universitaria, el viaje de ida y regreso en clase económica y el costo de la visa de estudiante.

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La ayuda incluye un estipendio mensual destinado al alojamiento y los gastos básicos durante la estancia en Reino Unido. El monto varía según el becario curse sus estudios en Londres o en otra ciudad británica.

La convocatoria también prevé apoyos relacionados con la llegada del estudiante al país y con su salida al concluir el período académico.

La convocatoria de Chevening para Cuba está dirigida a profesionales universitarios con formación académica, experiencia laboral y compromiso de retorno al país. (Foto: Manuel Meyer/dpa)
La convocatoria de Chevening para Cuba está dirigida a profesionales universitarios con formación académica, experiencia laboral y compromiso de retorno al país. (Foto: Manuel Meyer/dpa)

Los programas seleccionados mediante esta edición comenzarán durante el curso 2027-2028. La cobertura permite financiar varios de los desembolsos asociados con la formación, el traslado internacional, los trámites migratorios y la residencia temporal.

Los candidatos deben acreditar 2,800 horas de experiencia laboral

Uno de los requisitos establecidos por el programa es demostrar al menos 2,800 horas de experiencia laboral obtenidas después de finalizar los estudios universitarios.

La cifra equivale aproximadamente a dos años de empleo a tiempo completo, de acuerdo con la información publicada por el medio. La experiencia puede provenir de trabajos a tiempo completo o parcial, voluntariados y determinadas prácticas profesionales.

Los aspirantes deben haber terminado la universidad como mínimo dos años antes de la fecha límite de la convocatoria. El título universitario debe permitirles acceder a una maestría en una institución británica.

Cada solicitante tiene que seleccionar tres programas de posgrado elegibles durante la etapa inicial de la candidatura. Más adelante, deberá obtener una oferta incondicional de al menos una de las universidades escogidas dentro del calendario fijado por Chevening.

Mucha gente se agrupa en una concurrida zona de recogida de equipaje de un aeropuerto, con maletas y carros; una mujer de rosa y sombrero lila en primer plano
Los candidatos cubanos pueden postularse a una maestría en Reino Unido para el ciclo académico 2027-2028 a través de la plataforma de solicitudes de Chevening. (AFP)

La postulación requiere documentos que acrediten la formación académica y la experiencia profesional posterior a la graduación. Los interesados también deberán cumplir las condiciones de admisión que establezca cada universidad.

Los beneficiarios deben regresar a Cuba tras finalizar la maestría

El programa establece que los becarios deben volver al país correspondiente a su solicitud por un período mínimo de dos años después de terminar los estudios.

En el caso de los aspirantes cubanos, la condición implica regresar a Cuba una vez concluida la maestría en Reino Unido. Ese compromiso integra los requisitos de la beca junto con la formación universitaria, la trayectoria laboral y la admisión académica.

La publicación indicó que las alternativas financiadas para estudiar fuera de Cuba han aumentado en los últimos años. Una universidad italiana incluyó expresamente a la Isla entre los países prioritarios de otro programa de becas.

Estas opciones están destinadas a personas que buscan continuar su preparación académica en Europa mediante programas que cubren parte o la totalidad de los gastos asociados con los estudios.

En el caso de Chevening, los candidatos deberán atravesar distintas fases de evaluación antes de que se anuncien los resultados definitivos. La fecha del 6 de octubre de 2026 marca el cierre previsto para completar la solicitud.

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