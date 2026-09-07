Panamá

Una mujer muerta y otra herida dejó como saldo una fiesta en las afueras de la ciudad de Panamá

Testigos señalaron que el padrastro de un hombre que habría invitado a las féminas al sitio, llegó al área y disparó

Zapato negro de tacón alto sobre el suelo mojado, cinta amarilla de la policía con texto en español y luces de patrullero al fondo.
Un zapato de tacón negro permanece sobre el asfalto mojado junto a una cinta policial con la inscripción Escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional no ha informado hasta el momento capturas tras el ataque armado en el sector de El Tigre, en el corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito, que dejó como saldo una mujer muerta y otra herida durante la madrugada del domingo.

María M. Mora, de 22 años, murió en el lugar tras recibir disparos, mientras que otra joven de la misma edad, que la acompañaba, fue trasladada a un hospital cercano con heridas de bala, sobre todo en las piernas.

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El hecho ocurrió después de la 1:00 a.m. en una vereda del sector, según reportes del diario Critica.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio en el lugar, las dos jóvenes estaban en una reunión clandestina cuando se produjo el tiroteo.

Los testigos señalaron que el padrastro de un hombre conocido como Calitín, quien habría invitado a las mujeres al sitio, llegó al área y disparó. La información periodística no precisa el motivo del ataque, y el hombre al que identifican con ese alias no llegó al lugar.

Mano empuñando un revólver plateado del cual sale una llamarada y chispas sobre un fondo negro.
Una mano sostiene un revólver que emite un destello y humo al ser disparado en la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de Mora quedó boca abajo sobre el concreto.

Tras el crimen, las unidades policiales acordonaron el área para preservar los indicios y realizaron operativos en el sector. Las autoridades no habían comunicado la detención de la persona señalada por los testigos.

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Según las versiones conocidas, las jóvenes habían asistido antes a otra reunión en Panamá Este, luego se dirigieron hacia Cerro Cocobolo y terminaron en El Tigre.

El texto del diario también indica que ambas habían estado el 16 de agosto en una residencia allanada por las autoridades, donde se ubicaron armas y municiones.

En otro caso, la Procuraduría General de la Nación informó que el Tribunal de Juicio Oral condenó a un ciudadano a 25 años de prisión por el femicidio de una mujer de 20 años en Altos de Los Lagos, provincia de Colón. La sentencia incluyó una prohibición para portar armas de fuego durante 10 años, una vez que el condenado cumpla la pena principal.

Manos de un hombre de mediana edad sostienen barras de prisión oxidadas, revelando piel envejecida, con un pasillo gris borroso al fondo.
El Tribunal validó una condena de 20 años de prisión contra un ciudadano por homicidio doloso agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales durante el juicio. El tribunal declaró culpable al acusado.

El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2023 en el corregimiento de Cristóbal.

Según informó la Procuraduría, el sentenciado se acercó a los predios de uno de los multifamiliares donde estaba la víctima y efectuó varios disparos con una pistola.

Las detonaciones causaron la muerte de la joven. La condena corresponde al delito de femicidio.

En tanto, la Procuraduría General de la Nación también comunicó una condena de 20 años de prisión contra un ciudadano por homicidio doloso agravado, en perjuicio de un adolescente de 15 años en el sector de Puerto Escondido, en la provincia atlántica de Colón.

Detención provisional para un hombre vinculado presuntamente al delito de violación, en perjuicio de una menor de 15 años de edad. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)
Detención provisional para un hombre vinculado presuntamente al delito de violación, en perjuicio de una menor de 15 años de edad. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

El fallo incorporó una pena accesoria que prohíbe al condenado portar armas de fuego por el mismo período de la sanción principal.

La Fiscalía Regional de Colón sostuvo la acusación a través de su Sección Especializada en Homicidio y Femicidio. Durante el proceso, presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales.

El Tribunal de Juicio validó un acuerdo de pena, según precisó la institución. El proceso estuvo vinculado con un ataque ocurrido el 16 de junio de 2024.

De acuerdo con la información oficial, el imputado disparó contra el adolescente con un arma de fuego en Puerto Escondido, y la víctima murió como resultado de las heridas.

La Procuraduría General de la Nación señaló que también se logró la detención provisional de un hombre de 25 años de edad, vinculado presuntamente al delito de violación, en perjuicio de una menor de 15 años de edad. El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2026, en el distrito de Arraiján, al oeste de la ciudad capital.

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