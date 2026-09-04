Guatemala completa 21 extradiciones a Estados Unidos en 2026, según la DEA y el Ministerio Público guatemalteco

Un agente de la DEA custodia a un hombre vestido con ropa deportiva mientras este asciende por las escaleras de una aeronave en una pista de aterrizaje. (Ministerio Público de Guatemala)

Guardar

Guatemala concretó esta semana la extradición de dos ciudadanos requeridos por Estados Unidos, con lo que el país llegó a 21 extradiciones desde enero de 2026 por causas ligadas al narcotráfico, una cifra que refleja la coordinación sostenida entre el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la DEA contra redes de cocaína y otras estructuras del crimen organizado transnacional.

El avance ocurre en un año en el que las autoridades guatemaltecas han capturado a 32 personas con órdenes de extradición. De ese total, 29 requerimientos fueron emitidos por Estados Unidos y 20 de esas solicitudes están vinculadas con delitos de narcotráfico, según la información oficial difundida por el Ministerio Público y la agencia guatemalteca de noticias.

PUBLICIDAD

La reciente entrega fue informada por la DEA, que precisó que los dos guatemaltecos enfrentarán cargos relacionados con tráfico de cocaína. De acuerdo con la agencia, esta operación constituyó la extradición número 21 desde Guatemala hacia Estados Unidos en lo que va del año.

El dato responde de manera directa a la cuestión central: Guatemala sumó 21 extradiciones a Estados Unidos en 2026 después de enviar esta semana a dos ciudadanos acusados en causas por cocaína. Las acciones se realizaron con apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público.

Guatemala extraditó a Estados Unidos a Sergio Abisai Chacón Aldana, Juan José Cordón Salas y Hugo Francisco Sandoval Yanes. (Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala)

Tres reos entregados el viernes elevaron a cinco las extradiciones de la semana

El antecedente inmediato de esta secuencia ocurrió el viernes 28 de agosto, cuando Guatemala extraditó a Sergio Abisai Chacón Aldana, Juan José Cordón Salas y Hugo Francisco Sandoval Yanes.

PUBLICIDAD

Los dos primeros eran requeridos por señalamientos de tráfico de drogas y el tercero por cargos sexuales cometidos contra menores.

Con esos traslados, el total de personas entregadas a la justicia estadounidense durante la semana subió a cinco. Según el Sistema Penitenciario, dos de los extraditados fueron llevados a la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de la capital, y el tercero fue trasladado al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Los operativos estuvieron a cargo de guardias del Grupo Élite y contaron con apoyo de equipos de la PNC. El Sistema Penitenciario indicó que la jornada concentró la entrega de dos hombres reclamados por delitos de drogas y de un tercero requerido por un caso sexual en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Guatemala extraditó a Estados Unidos a Sergio Abisai Chacón Aldana, Juan José Cordón Salas y Hugo Francisco Sandoval Yanes. (Dirección del Sistema Penitenciario de Guatemala)

Uno de los extraditados fue vinculado con Los Lorenzana y otro era requerido en Florida

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, Sergio Abisaí Chacón Aldana, alias “Chejo”, fue capturado el 21 de marzo de 2026 por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en la ruta hacia la carretera de El Chal, en Petén. Durante el operativo le incautaron un vehículo y un teléfono celular, que serían analizados dentro de la investigación.

La cartera sostuvo que Chacón Aldana era requerido por la justicia estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico y que habría mantenido vínculos con la estructura criminal Los Lorenzana. También informó que es cónyuge de Ingrid Felipa Lorenzana Alvarenga, hija de Waldemar Lorenzana Cordón.

PUBLICIDAD

El ministerio agregó que Chacón Aldana ocupó el cargo de concejal segundo de la municipalidad de Huité, Zacapa, entre 2013 y 2014. En la fase final del procedimiento, el Sistema Penitenciario lo incluyó entre los internos enviados a la Fuerza Aérea Guatemalteca para continuar su extradición.

En el caso de Juan José Cordón Salas, alias “Tartajo”, el Ministerio Público informó el 7 de junio de 2024 sobre su aprehensión con fines de extradición. La orden respondía a un requerimiento para que compareciera ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Según el MP, Cordón Salas está acusado de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento, intención y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos. La investigación citada por la institución identificó a un grupo de traficantes guatemaltecos que había desarrollado fuentes de suministro en Colombia.

PUBLICIDAD

El extraditable número 13 de 2026 fue entregado por un caso sexual

Hugo Francisco Sandoval Yanes, alias “Fran” y “Frank”, fue identificado por el Ministerio Público el 24 de febrero de 2026 como el extraditable número 13 del año. El MP señaló entonces que era requerido por el Gobierno de Estados Unidos en virtud del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Guatemala por su posible participación en el delito de violación.

En la información oficial de la jornada, el Sistema Penitenciario indicó que su entrega se efectuó por un caso relacionado con abuso de menores. Su aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, que dispuso su detención provisional, y su traslado se realizó por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

PUBLICIDAD

En los otros procedimientos de la semana también fueron entregados a Estados Unidos Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, y Wender Rolando Equizabal Gálvez, conocido como “Flaco” y “Eguizabal Gálvez”. Ambos eran requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína destinada al mercado estadounidense.