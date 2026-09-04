Jalen Brunson, tras ganar el título, marca distancia de las etiquetas: “Nunca me voy a llamar el rey de Nueva York”

El base campeón con los Knicks rechazó el apodo de “King of New York” y buscó correrse de una consagración personal que ya circula en la ciudad (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Jalen Brunson rechazó públicamente asumir el título de “King of New York” durante una aparición en el pódcast Road Trippin’, donde aseguró que “nunca” se presentará de esa manera, a pesar de haber conquistado un anillo de la NBA con los New York Knicks y de haber recibido las llaves de la ciudad.

La declaración, difundida por Complex, volvió a poner el foco sobre la dimensión simbólica que adquirió el base en una ciudad donde el básquet suele mezclarse con la identidad deportiva y cultural.

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Brunson rechaza el apodo de “King of New York”

Brunson negó que se reconozca con ese título y dejó en claro que no quiere construir una imagen individual por encima del equipo (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

“Nunca me llamé a mí mismo el rey de Nueva York. Nunca me voy a llamar el rey de Nueva York”, afirmó Brunson. “Imaginen que entro a esta llamada con ustedes, ¿no? Y digo: ‘Ey, llegó el rey de Nueva York’, o algo así. Ustedes me mirarían como diciendo: ‘¿Qué le pasa a este tipo? Es un egocéntrico’”, agregó.

El base dejó claro que no busca alimentar una imagen personal por encima del equipo ni apropiarse de una etiqueta que en Nueva York tiene un peso especial. En una ciudad atravesada por sus grandes figuras deportivas, el apodo no funciona solo como un gesto de admiración: también implica una consagración simbólica ante una hinchada históricamente exigente.

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El apodo tomó fuerza desde el propio ayuntamiento. El alcalde Zohran Mamdani lo llamó “the king” el 28 de agosto durante un evento de NYC Parks en Inwood Hill Park, en una escena que mostró hasta qué punto la consagración de los Knicks trascendió el plano estrictamente deportivo. Antes de eso, Brunson ya había recibido las llaves de la ciudad el 18 de junio, en el marco del desfile con cinta de teletipo organizado tras la obtención del título.

El título con los Knicks y una consagración histórica

El título de la NBA con Nueva York terminó de convertirlo en la gran figura de una conquista histórica para la franquicia (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

La campaña tuvo un valor histórico para la franquicia: los New York Knicks derrotaron a los San Antonio Spurs en cinco partidos y cortaron una sequía de 53 años sin campeonatos. El logro convirtió a Brunson en la cara visible de una conquista que impactó de lleno en la conversación pública de Nueva York, donde el equipo arrastraba décadas de frustración y expectativa acumulada.

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Brunson, de 30 años, fue elegido MVP de las Finales tras promediar 32,6 puntos, 4,6 asistencias y 4,2 rebotes en la serie, además de cerrar el quinto partido con 45 puntos. Ese rendimiento terminó de consolidarlo como el referente deportivo de un plantel que encontró en él liderazgo, volumen ofensivo y regularidad en los momentos decisivos.

El atleta compartió el episodio del pódcast con Richard Jefferson, Channing Frye y Kendrick Perkins, mientras que un clip difundido por Bleacher Report con su reacción al apodo circuló ampliamente el miércoles en redes sociales. La repercusión reforzó el contraste entre el entusiasmo externo alrededor de su figura y la prudencia con la que él mismo intenta ubicarse dentro de ese fenómeno.

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El foco puesto en la próxima temporada

El base remarcó que los Knicks no quieren quedar atados a la celebración y que ya piensan en defender el campeonato (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

En el mismo pódcast, Brunson habló del enfoque del equipo para la temporada 2026-27: “No queremos hablar del trofeo, no hablamos del trofeo, no queremos ver el trofeo”, dijo.

“Queremos llegar con la misma mentalidad, o incluso con una mentalidad más dura que la del año pasado... Es importante que entremos en esta temporada pensando: ‘Eso ya pasó’”, añadió.

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La frase apuntó a marcar una línea interna de trabajo para el plantel campeón. Lejos de instalarse en la celebración permanente, el mensaje del base fue que el título ya pertenece al pasado y que la única forma de sostener la competitividad será encarar la nueva temporada con la misma exigencia, o incluso con una mayor.

Entre la euforia externa y la disciplina interna, Brunson insistió en que el desafío ahora es sostener la competitividad (Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images)

Brunson atribuyó su estabilidad al entorno cercano: “Encuentro la manera de seguir siendo el mismo por la gente que me rodea”, señaló. “Tengo conmigo a las mismas personas que están desde la secundaria”, destacó el atleta.

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Con esa idea, volvió a reforzar el perfil que quiso sostener durante toda la conversación: el de una figura central dentro de la cancha, pero reacia a sobredimensionar su lugar fuera de ella.

Fuera de la cancha, la repercusión del campeonato también se extendió por la ciudad. Cientos de personas se reunieron cerca de Washington Square Park el 30 de agosto para un concurso de dobles de Mamdani y, según Revolt TV, el ganador Amadeo Fusca apareció con una camiseta de los Knicks debajo del traje y se llevó USD 100. El episodio funcionó como otra muestra de hasta qué punto el título se filtró en la cultura urbana neoyorquina.

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