Guatemala

El Gobierno de Guatemala alista una ley para convertir el Fondo Nacional de Becas en política de Estado

La iniciativa, que será llevada la próxima semana al Congreso, busca dar continuidad al plan Becas por Nuestro Futuro más allá del mandato de Bernardo Arévalo y aumentar su alcance en los próximos años

Un hombre con micrófono habla en un escenario ante personas sentadas en un pabellón techado junto a una pantalla gigante
El Gobierno de Guatemala presentará una ley para institucionalizar Becas por Nuestro Futuro y convertir el Fondo Nacional de Becas en una política de Estado. (Segeplan Guatemala)
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El Gobierno de Guatemala prepara una ley para institucionalizar el programa Becas por Nuestro Futuro y presentará la iniciativa la próxima semana ante el Congreso, con el objetivo de convertir el Fondo Nacional de Becas en una política de Estado que sobreviva al mandato del presidente Bernardo Arévalo y amplíe su cobertura en los próximos años.

La propuesta llega mientras el fondo ya dispone de Q295 millones y ha comprometido más de Q100 millones para beneficiar a más de mil becarios, según informó el secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza. La convocatoria para nuevas becas seguirá abierta hasta el 30 de septiembre.

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Mendoza anunció que el proyecto de ley será presentado la próxima semana al presidente del Congreso de la República, mientras una mesa técnica revisa el texto. La iniciativa busca garantizar la continuidad de un programa que el Ejecutivo quiere consolidar más allá de la actual administración.

El anuncio se realizó en el marco de la edición 25 de la Feria Nacional de Becas, un encuentro que durante tres días reúne a jóvenes guatemaltecos con opciones de formación en el país y en el extranjero. La actividad también coincidió con la entrega de la beca número mil del programa.

Bernardo Arévalo habla frente a un micrófono en un podio de madera con el escudo de Guatemala y una pantalla al fondo
El Gobierno de Guatemala presentará una ley para institucionalizar Becas por Nuestro Futuro y convertir el Fondo Nacional de Becas en una política de Estado. (Segeplan Guatemala)

El Ejecutivo quiere que el fondo continúe después del gobierno de Arévalo

Arévalo sostuvo que la estrategia oficial apunta a que el Fondo Nacional de Becas continúe funcionando y creciendo en futuras administraciones. El mandatario también planteó la meta de multiplicar el número de beneficiarios del programa.

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Durante su intervención, el presidente comparó la educación con una subida exigente: “La educación es como un proceso de ascenso a una montaña, a una montaña muy alta. Es un proceso que requiere esfuerzo, que requiere disciplina, que requiere dedicación”.

Arévalo afirmó además que la formación permite desarrollar capacidades, encontrar soluciones a problemas existentes y aportar creatividad al país. En esa línea, resumió el alcance que el Gobierno le atribuye al programa: “Una beca cambia una vida, muchas becas, miles de becas transforman no solo a una generación, sino pueden transformar a un país”.

La administración también indicó que el programa ya ha apoyado de forma directa la educación técnica y universitaria de más de mil personas. La intención oficial es ampliar de manera progresiva esa cobertura.

Dos mujeres leen un folleto abierto en un espacio con paneles informativos de fondo
Dos jóvenes revisan folletos con programas académicos para estudiar en Estados Unidos durante un evento educativo. (Segeplan Guatemala)

La feria cumple 25 años y reúne a más de 30 instituciones

La Feria Nacional de Becas 2026 se realiza del 3 al 5 de septiembre, de 8:00 a 17:00, en el Polideportivo Erick Barrondo, con ingreso gratuito. Bajo el lema Transformando sueños en futuros, la edición reúne a más de 30 universidades, embajadas, organismos internacionales, instituciones educativas y fuentes cooperantes.

Los asistentes pueden consultar opciones para licenciaturas, maestrías, doctorados y cursos cortos de especialización en Guatemala y en el extranjero. También tienen acceso a asesorías sobre procesos de postulación, talleres para elaborar ensayos y espacios para conocer experiencias de exbecarios.

Entre las entidades participantes figuran la Universidad del Valle, la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Zamorano, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, CATIE, Campus France, EducationUSA, Fundación GuateFuturo y Funiber, además de embajadas y otras organizaciones.

Mendoza señaló que uno de los principales aprendizajes de estos 25 años es que el talento está distribuido en todo el territorio nacional, pero no las oportunidades. Según explicó, ese desequilibrio es uno de los argumentos centrales para expandir el alcance de las becas.

El funcionario afirmó que las capacidades de los jóvenes están presentes tanto en la ciudad como en las comunidades rurales y entre los distintos pueblos de Guatemala. “Una beca no es un favor, no es un premio político, es una oportunidad”, dijo.

También sostuvo que, cuando estos programas se financian con recursos públicos, representan una inversión del Estado en las personas y en el futuro del país. Bajo esa lógica, el Fondo Nacional de Becas fue diseñado para ofrecer oportunidades de educación universitaria, técnica, de pregrado y posgrado, además de formación técnica no universitaria mediante alianzas con instituciones como el Ministerio de Educación e Intecap.

Durante la inauguración, Mendoza invitó a los jóvenes a acercarse a las opciones disponibles, pedir información y no descartar alternativas por considerar que un reto está fuera de su alcance. En su mensaje, insistió en que en Guatemala “no debería perderse ningún talento por falta de oportunidades”.

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