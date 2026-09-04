Cómo fue el tenso cara a cara de Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio con Juana Viale presidiendo la mesa de Mirtha

Las abogadas hace tiempo que encuentran enfrentadas por las causas de Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: Primicas Ya-América TV)

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Este sábado, La Noche de Mirtha (El Trece) tendrá como conductora a Juana Viale —que reemplazará a Mirtha Legrand, afectada por una gripe— y albergará el primer encuentro cara a cara, fuera de los Tribunales, entre Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara en el litigioso divorcio con Mauro Icardi, y Elba Marcovecchio, representante legal del futbolista. El programa ya fue grabado el viernes por la tarde, y las letradas no pudieron evitar cruzarse en la mesa más famosa de la televisión argentina al hablar del caso que las tiene en veredas distintas hace más de un año.

Tras la grabación, el programa Primicias Ya (América TV) logró interceptar a ambas a la salida. Marcovecchio fue la primera en aparecer, desde arriba del auto evito a los medios presentes, sin embargo, no logro esquivar al del programa de Marina Calabró y Luis Ventura. Con retorno en mano, el movilero Oliver Quiroz le consultó sobre el clima del programa. “La mesa estuvo fantástica. Así que mañana lo van a ver”, respondió la abogada, en referencia a la emisión del sábado.

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Ante la insistencia de los periodistas sobre el cruce con Rosenfeld, Marcovecchio optó por la ironía: “Spice Girls. Esperó ser Victoria (Beckham)”, dijo, con humor acerca de la tensión en la mesa. Consultada sobre quién salió ganadora del intercambio, fue esquiva: “No sé, no sé. No hay batalla, no debería haber batalla”.

Uno de los puntos del cruce giró en torno al vínculo de Icardi con sus hijas, Francesca e Isabella, que se reencontraron luego de dos meses sin verse el jueves por la noche. La abogada de Wanda había señalado en la mesa que el futbolista no llevó a las menores al colegio, un reclamo que Elba derivó al expediente. “Todas esas cosas ya las vamos a estar contestando en el expediente”, afirmó. Luego agregó: “Por suerte, Mauro se reencontró con las nenas. Fue un gran trabajo del Ministerio Público Tutelar y de las terapias”.

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Elba Marcovechio, abogada de Mauro Icardi, acerca del reencuentro del futbolista con sus hijas tras dos meses de distancia.

La cuota alimentaria se convirtió en uno de los ejes de la disputa. Mientras la abogada de la conductora afirma que el delantero lleva tiempo sin abonar ese monto, la viuda de Jorge Lanata sostiene lo contrario: “Siempre dice lo mismo, parece un latiguillo. Lástima que no ve el expediente”.

Del otro lado de la vereda, Rosenfeld ofreció su propia versión del ida y vuelta. Lejos de reconocerle puntos a su colega, describió la dinámica con una metáfora deportiva: “No, no me devolvía nada. Yo tiraba la pelota del otro lado y ella contra un frontón. Yo la tiraba al otro lado porque tengo respuestas, no le pongo quien ganó”, explicó, para graficar que sus argumentos no encontraban réplica. “Estoy más online de lo que ella se imagina. Que diga lo que quiera. Forma parte de la cantidad de mentiras que están diciendo solamente para quedar bien frente al cliente”, remarcó.

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Ana también salió al cruce de versiones que la ubicaban como exempleada de Icardi. “Nunca, nunca, nunca fui abogada del señor Mauro Icardi. Primero que quede claro eso”, dijo ante los cronistas que la esperaban a la salida. Asimismo, negó haber hecho declaraciones sobre el tema de las dos menores en el programa: “Todo lo que se habla, se habla en el expediente”.

La abogada de Nara también cuestionó que la parte contraria filtre resoluciones judiciales a la prensa. “Salió una resolución muy clara que dice que ni las abogadas tenemos que hablar ni las partes tienen que hablar de la cuestión que tenga que ver con las chicas”, señaló, y apuntó contra el equipo de Marcovecchio: “A la otra parte le encanta que las resoluciones estén en la prensa. Las veces que me han pedido resoluciones jamás las mando. Para mí esos temas de familia son absolutamente reservados”.

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El programa conducido por Viale se emitirá este sábado por la pantalla de El Trece. El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi se tramita en la Justicia italiana desde que el jugador de fútbol inició en Milán la demanda, y tiene como eje central la tenencia de las dos hijas que la ex pareja tuvo en común.