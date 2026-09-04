Un argentino murió y otro resultó gravemente herido al caer cuando escalaban el Mont Blanc en Francia

El enólogo mendocino Gabriel Ansiaume murió tras caer en la Aiguille du Peigne, una cumbre del macizo del Mont Blanc en Francia (Gabriel Ansiaume)

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El enólogo mendocino Gabriel Ansiaume murió este jueves tras caer desde varios metros de altura en la Aiguille du Peigne, una de las cumbres del macizo del Mont Blanc, en Francia. Tenía 39 años y se encontraba realizando una travesía de montaña junto a un primo, también argentino, cuando ambos perdieron el equilibrio y se precipitaron al vacío durante el descenso. El compañero sobrevivió, aunque con heridas de gravedad.

El accidente ocurrió cerca del mediodía de Francia en una de las paredes rocosas más frecuentadas de los Alpes. La Aiguille du Peigne forma parte de las llamadas agujas de Chamonix y su cumbre se eleva a 3.192 metros sobre el nivel del mar. La ruta que transitaba la pareja argentina es habitual entre los escaladores que buscan alcanzar esa cima.

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De acuerdo con el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, citado por Le Parisien, el equipo “resbaló y cayó al corredor de Papillons” durante la mañana. Fueron otros escaladores que circulaban por la cresta los que advirtieron lo ocurrido y dieron aviso a los servicios de emergencia. Los rescatistas del PGHM llegaron al lugar, pero uno de los argentinos ya había muerto a consecuencia de la caída. El otro fue evacuado y trasladado al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece en recuperación.

La hipótesis inicial indica que el accidente en el Mont Blanc se produjo durante un rapel, en un tramo de bajada libre tras completar el ascenso. (Gabriel Ansiaume)

Según la información recabada hasta el momento, los dos argentinos habían completado el ascenso sin contratiempos. El accidente se habría producido durante el descenso, mientras practicaban rapel. Una de las hipótesis que maneja el entorno de las víctimas apunta a que, en un tramo de bajada libre —cuando ambos se habían desenganchado de las clavijas—, un pequeño enganche podría haber bastado para que los dos escaladores perdieran el equilibrio y cayeran al vacío.

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Ansiaume había viajado a Europa por razones laborales y, en el marco de esa estadía en Francia, decidió aprovechar el tiempo para realizar una actividad de montaña junto a ese primo, residente en el país europeo.

La muerte de Ansiaume causó conmoción en el ambiente vitivinícola de Mendoza. Conocido entre amigos y colegas como “Rata”, había construido una trayectoria vinculada a la industria del vino y era valorado tanto por su experiencia profesional como por su vínculo personal con quienes lo rodeaban. “Nos quedamos con su irremplazable calidad humana”, coincidieron allegados y colegas al conocer la noticia, según consignó el diario Los Andes.

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Entre los proyectos recientes de Gabriel Ansiaume figuraba la línea de vinos Contrabando, desarrollada junto a Federico Vargas Arizu para Bodegas Tierras Altas (Gabriel Ansiaume)

Entre sus proyectos más recientes se contaba el desarrollo de la línea de vinos Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, emprendimiento que había llevado adelante junto a su colega y amigo Federico Vargas Arizu. Fue precisamente Vargas Arizu quien le dedicó un mensaje en sus redes sociales tras conocer el desenlace: “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”, escribió.

La tragedia se suma a la lista de accidentes en una de las zonas de alta montaña más concurridas de los Alpes. La Aiguille du Peigne, por las características técnicas de sus paredes y la variedad de sus rutas, es un punto de referencia para escaladores de distinto nivel. Las causas exactas del accidente siguen bajo investigación.

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Rescate en los Andes argentinos

El pasado 14 de julio, efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional localizaron y rescataron a cuatro personas que se encontraban extraviadas en el Cerro Penitentes, en la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza.

El Escuadrón 27 “Uspallata”, del cual depende el GEAM, recibió la alerta, donde se reportaba que cuatro ciudadanos habían desaparecido cerca del cerro, específicamente en el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 7.

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En otro operativo de montaña, el GEAM de Gendarmería rescató a cuatro personas extraviadas en el Cerro Penitentes, en Mendoza, el 14 de julio.

De forma inmediata, las patrullas de rescate acudieron equipadas con el material técnico necesario para actuar en terrenos difíciles y en condiciones climáticas complejas.

Los efectivos lograron establecer contacto directo con las cuatro personas luego de realizar tareas de rastrillaje en la zona montañosa. En la revisión inicial se determinó que los extraviados presentaban buen estado físico general. Para asegurar la estabilización térmica y energética, el personal del GEAM les proporcionó infusiones calientes y alimentos.

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Tras constatar el estado de salud de los afectados, los gendarmes realizaron un descenso controlado desde el punto donde los hallaron. El proceso de evacuación finalizó sin incidentes graves, y retornaron tanto los ciudadanos rescatados como el equipo de rescatistas de manera segura al asiento de la subunidad táctica.