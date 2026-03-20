River Plata avanza con la ampliación y el techado del estadio Monumental: los detalles del préstamo para llevar adelante la obra

River Plate anunció una "histórica" obra en su cancha y mostró cómo quedará el mítico escenario

El Club Atlético River Plate dio un nuevo paso hacia adelante en ambicioso proyecto de la ampliación (creación de una cuarta bandeja, llevando el aforo hasta 101 mil espectadores) y el techado del Estadio Monumental. Recibió la aprobación de un crédito de hasta 100 millones de dólares para financiar la ampliación y el techado integral del estadio Monumental.

“En un hito sin precedentes a nivel global —ya que es la primera vez en la historia que estas instituciones otorgan financiamiento a una asociación civil sin fines de lucro—, el crédito ha sido estructurado en conjunto con BID Invest —el brazo de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo— y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), dos de los principales organismos multilaterales de crédito de la región", detalló la entidad en un comunicado que difundió este viernes.

El acuerdo, que abarca también la mejora de infraestructura social, educativa y deportiva, representa un avance inédito tanto para el club como para la estructura financiera del deporte argentino, según confirmaron fuentes institucionales a Infobae.

El financiamiento, pactado a diez años y con un período de gracia de tres, permitirá que River Plate comience a repagar el crédito una vez finalizadas las obras, cuando el estadio ya haya empezado a generar los recursos adicionales. Esta modalidad busca asegurar la sustentabilidad financiera del proyecto y evitar la afectación del flujo de caja operativo de la institución. “El crédito, junto con una parte del contrato por los recitales, los ingresos del naming y los propios recursos generados por la reforma, financiarán el costo total de la obra que incluirá, además, el desarrollo de infraestructura social, educativa y deportiva”, sentenciaron.

River Plate mostró cómo será la ampliación y techado del Monumental

El plan para techar el Monumental marca una nueva fase en la serie de mejoras de infraestructura que River Plate impulsa desde 2020, cuando la gestión de Jorge Brito y su equipo inició una profunda modernización. Ese proceso arrancó con la renovación integral del campo de juego, con la implementación de césped híbrido (95% natural y 5% sintético) y la instalación de sistemas avanzados de drenaje, desagüe y climatización, ubicando al club entre los referentes tecnológicos de Sudamérica.

El siguiente paso fue la expansión del estadio. Se rebajó el nivel del suelo, se reconfiguraron tribunas y palcos y la capacidad aumentó hasta los actuales 85.018 lugares. Además, se actualizaron áreas clave como el anillo 360, el hall principal —con revestimiento de mármol y escudos históricos—, la fachada sobre Figueroa Alcorta y el acceso, que ahora dispone de un estacionamiento para más de 1.200 vehículos.

La nueva obra, que está prevista para comenzar en abril, incluye una bandeja perimetral 360°, la colocación de un techo que cubrirá todas las tribunas y la suma de 16.000 asientos adicionales. El cronograma establece un plazo de ejecución de 36 meses y una inversión superior a 100 millones de dólares. El desarrollo priorizará que el club mantenga su funcionamiento normal y que el impacto sobre la localía sea mínimo.

“La obra será dirigida por Schlaich Bergermann Partner (SBP), la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable de proyectos icónicos como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros”, adelantaron desde Núñez.

River Plate sumará 16 mil espectadores y techará el estadio Monumental (@RiverPlate)

El punto central de la remodelación será la construcción de una bandeja 360° apoyada en columnas perimetrales y el techado total de las tribunas. La capacidad del estadio subirá de 85.018 a 101.000 espectadores, lo que convertirá al Monumental en uno de los mayores estadios del planeta. Estos nuevos lugares estarán reservados para socios y se diferenciarán por sus butacas rojas y blancas, formando una bandera en lo alto del estadio.

Otro aspectos central del proyecto es el acceso preferente para socios. Las 16.000 nuevas ubicaciones no tendrán costo adicional para los abonados, elevando a 40.000 la cantidad de lugares sin arancel extra. El club aseguró que no habrá preventa ni venta anticipada para estas ubicaciones, dándole prioridad a los socios en cada partido.

De este modo, el 40% de las ubicaciones quedarán reservadas para los socios, fortaleciendo el modelo de asociación civil y el vínculo con la comunidad riverplatense.

Así lucirá el renovado estadio Monumental tras la ampliación de su aforo hasta los 101 mil espectadores y el techado

La remodelación se iniciará en la primera semana de abril, con un plazo estimado de 36 meses. Durante ese tiempo, la afectación será mínima: solo hasta tres partidos de local, lo que permitirá a River mantener su calendario deportivo habitual.

En su anuncio oficial, el Millonario recalcó que la obra no afectará el flujo de caja operativo ni los fondos destinados al fútbol profesional u otras actividades centrales. El modelo financiero será similar al utilizado en obras anteriores, priorizando la sostenibilidad económica y la protección del patrimonio institucional.

Vale destacar que el financiamiento contará con dos fuentes principales: este crédito internacional a largo plazo y el nuevo acuerdo comercial que incluye la cesión de los derechos de naming del estadio por una década.

A inicios de febrero, el club de Núñez comunicó la firma de un acuerdo estratégico por 110 millones de dólares más impuestos con tres empresas líderes del entretenimiento para la realización exclusiva de espectáculos y el naming del estadio Monumental durante la próxima década. El convenio involucra a Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live.

El nuevo crédito le permitirá a River Plate comenzar con las obras en la ampliación del estadio Monumental

Según el comunicado difundido por el club, la alianza abarca desde el 1° de enero de 2027 y se extiende durante diez años, otorgando la explotación exclusiva de shows internacionales y latinos en el estadio de Núñez. Live Nation Entertainment, con operaciones en más de 40 países y responsable de más de 40.000 eventos anuales, lidera la industria global del entretenimiento en vivo. La empresa, junto a DF Entertainment y Dale Play Live, gestionará el uso del recinto para conciertos y espectáculos, consolidando al Monumental como “el venue más importante de América Latina”, según la institución.

La dirigencia del Millonario explicó que el desarrollo de la obra fue diseñado para no alterar la vida diaria en el Barrio River ni la relación con los vecinos. El club está coordinando acciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2023 para asegurar la buena convivencia entre el estadio y la comunidad.

El impacto en la localía será mínimo: solo hasta tres partidos a lo largo de los tres años de trabajos, gracias a una planificación por etapas que permite el desarrollo normal de la actividad deportiva y social.

Tal como anticipó este medio en agosto del año pasado, la instalación del techo representa un avance importante en la gestión financiera y operativa del club, ya que reducirá notablemente los gastos de mantenimiento de la infraestructura. La exposición al sol y la lluvia acelera el desgaste de caños, asientos, cubiertas, pintura y plásticos, lo que exige renovaciones frecuentes y costosas. Con el nuevo techado, este deterioro disminuirá, prolongando la vida útil de las instalaciones y bajando los costos de mantenimiento y reposición.

Además, el diseño refuerza el rol multipropósito del estadio, mejorando la oferta para recitales y grandes eventos. Los sistemas de colgado y soporte para escenarios, luces y pantallas podrán fijarse directamente al techo, eliminando la necesidad de instalar grandes estructuras temporales en el campo y facilitando el armado y desmontaje de los espectáculos. Al mismo tiempo, el techado mejorará la acústica interna, generando una caja sonora que potenciará la experiencia del público y, en algunos casos, reducirá la transmisión de ruido hacia el exterior.

El proyecto prevé un techo sobre las tribunas, pero descarta cerrar el estadio por completo. La razón principal es preservar la calidad del césped. La experiencia internacional muestra que los recintos cerrados, sin acceso a luz natural, tienen serias dificultades para mantener el campo de juego en buenas condiciones.

EL COMUNICADO COMPLETO DE RIVER PLATE

Ampliación y techado del Monumental: River accede a financiamiento internacional inédito para asociaciones civiles sin fines de lucro

El Club Atlético River Plate informa que ha alcanzado un acuerdo de financiamiento internacional por hasta USD 100.000.000 destinado a la obra de ampliación y techado del Estadio Mâs Monumental. El crédito, junto con una parte del contrato por los recitales, los ingresos del naming y los propios recursos generados por la reforma, financiarán el costo total de la obra que incluirá, además, el desarrollo de infraestructura social, educativa y deportiva.

En un hito sin precedentes a nivel global —ya que es la primera vez en la historia que estas instituciones otorgan financiamiento a una asociación civil sin fines de lucro—, el crédito ha sido estructurado en conjunto con BID Invest —el brazo de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo— y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), dos de los principales organismos multilaterales de crédito de la región.

El financiamiento contempla un plazo total de 10 años, con un período de gracia de tres, lo que permitirá al Club comenzar a repagar el crédito una vez que la obra empiece a generar los recursos previstos. En este sentido, el esquema de repago se sustenta en los ingresos incrementales que generará la ampliación del Estadio —tanto a través de ticketing como de nuevos acuerdos comerciales vinculados a la mayor capacidad y a las mejoras en la infraestructura— y en el contrato de recitales y el naming.

En términos financieros, el crédito está denominado en dólares y se encuentra referenciado a la Secured Overnight Financing Rate (SOFR) —la tasa de interés de corto plazo nominada por la Reserva Federal de los Estados Unidos— más un margen preferencial acorde a las condiciones de mercado, un logro que demuestra la confianza y la solidez financiera de nuestra institución.

La concreción de este acuerdo es el resultado de meses de trabajo, durante el cual el Club atravesó un exhaustivo proceso de análisis y due diligence por parte de ambas entidades. La rigurosidad de esta evaluación y su resultado favorable constituyen una validación externa de la solidez del proyecto y de la responsabilidad con la que ha sido diseñado el esquema de financiamiento.

En este marco, YINYANG Consulting asesoró y gestionó de manera integral el proceso que permitió la concreción del financiamiento, abarcando la estructuración financiera, la elaboración del documento técnico que fundamenta el impacto del proyecto en el desarrollo institucional, deportivo y social del Club, así como la coordinación de los procesos hasta su aprobación final.

La obra será dirigida por Schlaich Bergermann Partner (SBP), la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable de proyectos icónicos como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros. Con su acompañamiento técnico se desarrolló el pliego ejecutivo -el documento que contempla con precisión cada aspecto referido a la factibilidad de la obra- y, a partir de eso, el llamado a licitación.

Siguiendo las recomendaciones de SBP, River convocó a diez empresas de referencia cuyo conocimiento técnico está directamente vinculado con el tipo de estructura requerida para la nueva bandeja y el techo del estadio.

El pasado 16 de marzo se llevó a cabo la apertura de ofertas correspondiente al proceso de contratación, bajo modalidad EPC (Engineering, Procurement and Construction), para el proyecto de ampliación y techado del Estadio Mâs Monumental. EPC es un acuerdo “llave en mano” donde el contratista asume la responsabilidad del proyecto desde el diseño y la compra de materiales hasta la construcción y puesta en marcha. El cliente recibe la obra terminada, a precio fijo y en una fecha pactada, asumiendo el contratista casi todos los riesgos.

El acto se desarrolló de manera digital a través de la plataforma SAP Ariba, garantizando altos estándares de transparencia, trazabilidad y confidencialidad, así como igualdad de acceso a la información para todos los oferentes/competidores. La instancia contó con la participación de auditores externos de Deloitte, representantes de SBP, un escribano público y fue registrada íntegramente en video. Asimismo, estuvieron presentes directivos del Club y representantes de las áreas de Compras, Legales y Proyectos & Obras.

De las empresas pre seleccionadas e invitadas a participar, dos declinaron su participación por la dimensión y complejidad de la obra, mientras que cuatro presentaron ofertas conjuntas. Los oferentes son: Techint I&C, SACDE, Riva, GCDI, Grupo ENG, Benito Roggio. Todas las compañías participantes suscribieron acuerdos de confidencialidad respaldados por las correspondientes cauciones.

Como parte del proceso, en febrero se llevó a cabo un workshop técnico con la participación de más de 80 profesionales, con el objetivo de alinear criterios de ejecución y dar respuesta a consultas en tiempo real. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de homologación técnica y comercial.

En los próximos días se avanzará con una segunda instancia del proceso, que incluirá una lista reducida de oferentes (short list). La evaluación se realizará mediante un sistema de scoring que contempla la solidez técnica y financiera, la situación patrimonial y legal, así como las garantías y condiciones de la propuesta comercial. En relación con las propuestas económicas recibidas, el proceso de homologación comercial continúa en curso. La oferta más competitiva excede holgadamente los 100 millones de dólares y el monto exacto se conocerá no más allá del 15 de abril, momento de la firma del contrato de obra, con un plazo estimado de ejecución de la obra de 36 meses.

A través de la ampliación y modernización del estadio, se busca generar nuevos ingresos privados que serán parcialmente destinados —mediante un esquema contractual— a programas educativos, de inclusión social y desarrollo comunitario. La iniciativa, impulsada junto a CAF y BID Invest, no apunta al financiamiento del rendimiento deportivo, sino a consolidar un modelo sostenible en el que la actividad del club contribuya directamente a objetivos sociales. El proyecto está alineado con el mandato de BID Invest enfocado en soluciones del sector privado con impacto en el desarrollo. Los ingresos comerciales de este proyecto están contractualmente vinculados a educación, becas e infraestructura comunitaria.

River Plate se presenta como un socio estratégico por su escala, gobernanza y trayectoria institucional. Como asociación civil sin fines de lucro, con más de 350.000 socios y una extensa red de programas educativos y sociales —incluyendo Casa River, el Colegio River y la Fundación River—, el club ya cuenta con un ecosistema consolidado de impacto en jóvenes y comunidades vulnerables.

Desde el punto de vista financiero, la operación introduce condiciones de largo plazo y mecanismos de disciplina que no están disponibles en el mercado local, al tiempo que establece un Fondo de Reinversión Social financiado con el 25% de los ingresos generados específicamente por esta obra. Se espera que la iniciativa genere empleo, dinamice la actividad económica local y amplíe el acceso a oportunidades educativas y deportivas. En conjunto, el proyecto busca demostrar que las instituciones deportivas pueden funcionar como vehículos efectivos de desarrollo sostenible y replicable en América Latina.

Este logro no solo garantiza el avance de una obra estratégica para el crecimiento institucional, sino que también posiciona a River Plate como una referencia en materia de gestión, transparencia y acceso al financiamiento internacional dentro del deporte.