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Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

Este viernes cuenta con tres partidos que mueven las posiciones en todos los ámbitos

Fotografía de archivo de los trofeos de la Copa Libertadores (i) y la Copa Sudamericana. EFE/ Nathalia Aguilar POOL
Una de las obsesiones de los equipos de Primera División: las copas internacionales (EFE/ Nathalia Aguilar)
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Arrancó la fecha 8 del Torneo Clausura y se disputó una verdadera final por la permanencia en Córdoba, donde Estudiantes de Río Cuarto cayó 2-0 frente a Sarmiento de Junín, complicando su futuro en la Primera División. A continuación juegan: Belgrano-Huracán, en Córdoba y Platense-Deportivo Riestra, en Vicente López. Las tablas ya empezaron a moverse y no solamente las miran los protagonistas de hoy sino también sus rivales directos.

Respecto a la clasificación a las copas internacionales, hay que decir que Belgrano de Córdoba está adentro de la Libertadores 2027, certamen que disputará junto al campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros de la Tabla Anual (hoy Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez). En tanto, a la Sudamericana irán desde el cuarto al noveno lugar de la general 2026: hoy entrarían Boca, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Instituto de Córdoba y River (este último tomaría el cupo de Belgrano, que va a la Libertadores como campeón).

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TABLA DE POSICIONES

LOS GOLES DE LA FECHA

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO 0-2 SARMIENTO

AGENDA DE LA FECHA 8 - TORNEO CLAUSURA

  • Viernes 4 de septiembre

19:00 Belgrano-Huracán

19:00 Platense-Riestra

  • Sábado 5 de septiembre

13:30 Aldosivi-Banfield

14:30 Gimnasia La Plata-Tigre

16:30 Gimnasia de Mendoza-Boca

19:00 San Lorenzo-Talleres

21:15 Vélez-Estudiantes

  • Domingo 6 de septiembre

14:45 Rosario Central-Newell’s

17:00 Central Córdoba-Independiente

17:00 Lanús-Defensa y Justicia

19:15 River-Independiente Rivadavia

21:30 Racing-Atlético Tucumán

  • Lunes 7 de septiembre

19:00 Barracas Central-Argentinos Juniors

21:15 Unión-Instituto

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