Boca Juniors está a punto de vender a otro futbolista: la decisión del club sobre la chance de incorporar un reemplazo por Tomás Aranda

Zenón, a un paso del fútbol mexicano

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Aunque el mercado de pases en el fútbol argentino cerró, Boca Juniors todavía puede llegar a hacer algún movimiento. Es que uno de los futbolistas que jugó unos minutos en el último partido ante Vélez por Copa Argentina está a un paso de ser transferido al fútbol mexicano. Según pudo averiguar Infobae, a esta hora se liman detalles para que Kevin Zenón sea vendido al Atlas de México.

El cierre del mercado mexicano es el próximo viernes 11 de septiembre, por lo que la entidad de Guadalajara tiene que apresurarse para cerrar el acuerdo. Boca exigió una mejora en la forma de pago, por la cantidad de cuotas, para desprenderse del ex Unión de Santa Fe al que adquirió a principios de 2024 por unos 3,5 millones de dólares (el 80% de su ficha). Si bien no trascendieron los montos oficiales de esta posible transacción, rondaría una cifra por encima de la mencionada. Atlas, dirigido por el argentino Hernán Crespo, tiene a varios argentinos en su plantilla: Milton Valenzuela, Adonis Frías, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso y Florián Monzón.

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A priori, más allá de esta baja, Boca no buscará otra incorporación en un mercado de pases donde está habilitado a sumar una nueva cara debido a la lesión de gravedad de Tomás Aranda, que habilitó a los de la Ribera a pedir un cupo extra (con 10 días de margen). Fuentes del club le deslizaron a este medio que el Xeneize está retirado definitivamente del mercado de pases. Es decir que no llegará un reemplazante del 10 ni tampoco un defensor central, posición que se evaluó reforzar ni un sustituto de Zenón (siempre y cuando se vaya).

“Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos, el técnico quería a Álvaro (Montero), tuvimos la suerte de que esté defendiendo el arco de nuestro equipo. El técnico creía que necesitaba un delantero con las condiciones de Villa y tuvimos la suerte de traerlo, y (Enner) Valencia es un jugador mundialista”, declaró Juan Román Riquelme, presidente boquense, que aunque no fue explícito respecto al retiro del mercado del club, sí dejó entrever que no habría más movimientos.

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Además, el mandatario completó al respecto en la previa al duelo de Copa Argentina frente a Vélez: “Cuando nos quedamos sin técnico se habla de 15 técnicos, entiendo el trabajo de los periodistas, pero estamos muy contentos con los jugadores, es real que se habla mucho. Hasta el último día, si hay posibilidades, no lo vamos a negar, pero hoy estamos contentos”. Hay que mencionar que Boca recuperará en aproximadamente un mes a Rodrigo Battaglia, en la recta final de su rehabilitación de rotura de tendón de Aquiles derecho.

Boca hizo una limpieza importantísima, la más importante de la gestión de Riquelme, en este mercado: se marcharon Ander Herrera, Edinson Cavani, Nicolás Orsini (rescindieron), Marcelo Saracchi, Mauricio Benítez, Exequiel Zeballos (vendidos), Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani, Lucas Janson (préstamos con opción de compra), Santiago Zampieri, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini (juveniles cedidos). En cuanto a las incorporaciones, el cuadro azul y oro se reforzó con Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia.

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LEANDRO PAREDES SERÁ PRESERVADO

El capitán xeneize, que salió sobre el final del encuentro ante Vélez en Córdoba, no será de la partida en el choque de mañana en Mendoza ante Gimnasia por la octava fecha del Torneo Clausura. Al subcampeón del mundo se le generó una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y pidió el cambio por precaución. El plan de Rodolfo Arruabarrena es tenerlo al 100% de cara al enfrentamiento ante San Pablo del próximo martes, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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