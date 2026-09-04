La fiscalía anticorrupción pide el antejuicio contra el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias

El alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, habla desde un podio durante un acto oficial junto a la bandera nacional. (Juan Manuel Asturias)

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La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público presentó este 3 de septiembre de 2026 una solicitud de antejuicio contra Juan Manuel Asturias Sueiras, alcalde de Antigua Guatemala, por posibles irregularidades en el otorgamiento de una licencia municipal que, según la denuncia de la Contraloría General de Cuentas, habrían implicado la inobservancia de procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

El expediente ya fue recibido en el sistema penal y se designó el juzgado para su seguimiento inicial. El trámite debe pasar ahora por la Corte Suprema de Justicia y después por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Sacatepéquez, que decidirá si corresponde retirar o no la inmunidad del jefe edil.

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La petición no supone una pérdida automática de esa protección. Su objetivo es determinar si existen elementos suficientes para que Asturias pueda ser investigado penalmente por los hechos denunciados.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público presentó un antejuicio contra Juan Manuel Asturias, alcalde de Antigua Guatemala, por una licencia municipal bajo sospecha. (Juan Manuel Astuarias)

La denuncia también apunta al manejo de Q20.9 millones- unos 2,739,158 USD- en la comuna

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la denuncia fue presentada por la Contraloría General de Cuentas y se relaciona con posibles ilícitos derivados de la presunta inobservancia de los procedimientos de contratación pública.

La fiscalía señaló que las anomalías estarían vinculadas de forma específica con el proceso usado para otorgar una licencia municipal.

El señalamiento de la Contraloría también alcanzó a varios integrantes de la comuna antigüeña por presuntas irregularidades en el manejo de Q20.943.935,84.

Esos recursos habrían sido desembolsados después de una licitación para el diseño de una plataforma y el levantamiento de un sistema de inventario digital de bienes inmuebles.

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La Contraloría General de Cuentas detectó anomalías en la adjudicación del contrato administrativo a la Empresa Consultora en Proyectos de Ingeniería Civiles y de Sistemas S. A. Entre las inconsistencias reportadas, indicó que la Municipalidad de Antigua Guatemala pagó ese monto pese a que la contratista no realizó la entrega técnica ni puso en funcionamiento la plataforma.

El valor total del contrato fue de Q36.660.518,9, por lo que el pago ya efectuado equivale al 57.13% del total sin que hubiera entrega técnica, según la denuncia. Ese antecedente forma parte del contexto en el que se formula ahora la solicitud de antejuicio contra el alcalde.

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El alcalde no se pronunció sobre el antejuicio y ese día habló del Cerro de la Cruz

Hasta el momento, Asturias no ha emitido declaraciones públicas sobre la solicitud presentada en su contra. La última publicación que realizó en sus redes sociales, el jueves 3, estuvo dedicada al anuncio de que el Cerro de la Cruz se convertirá en área protegida.

En ese mensaje, el alcalde afirmó: “Por primera vez en su historia, Antigua Guatemala tendrá un área protegida y es el Cerro de la Cruz”. Añadió que el sitio “alberga especies de flora y fauna, conecta con otros ecosistemas de la cadena volcánica y cumple una función importante en la recarga de nuestros mantos acuíferos”.

Asturias también sostuvo que “casi la mitad de su cobertura forestal está ocupada por eucalipto”, que existen zonas afectadas por la erosión y que el lugar recibe “más de 400 mil visitantes” al año.

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Según explicó, el plan maestro contempla sustituir de forma controlada el eucalipto, recuperar el bosque nativo, prevenir incendios, proteger la vida silvestre y gestionar la carga turística.

La gestión del alcalde, que asumió en enero de 2024 tras ganar con el comité cívico Futuro, ha enfrentado críticas y controversias de sectores locales, vecinos y entidades fiscalizadoras. El proceso de antejuicio seguirá ahora las etapas legales previstas para establecer si existen fundamentos para retirarle la inmunidad.