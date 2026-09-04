Guatemala

La fiscalía anticorrupción pide el antejuicio contra el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias

La solicitud presentada el 3 de septiembre de 2026 busca que se evalúe si procede levantar la inmunidad del jefe edil por una licencia municipal cuestionada por la Contraloría General de Cuentas

Un hombre con traje gris y corbata habla ante un micrófono en un podio de madera frente a la bandera de Guatemala
El alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, habla desde un podio durante un acto oficial junto a la bandera nacional. (Juan Manuel Asturias)
Guardar

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público presentó este 3 de septiembre de 2026 una solicitud de antejuicio contra Juan Manuel Asturias Sueiras, alcalde de Antigua Guatemala, por posibles irregularidades en el otorgamiento de una licencia municipal que, según la denuncia de la Contraloría General de Cuentas, habrían implicado la inobservancia de procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

El expediente ya fue recibido en el sistema penal y se designó el juzgado para su seguimiento inicial. El trámite debe pasar ahora por la Corte Suprema de Justicia y después por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Sacatepéquez, que decidirá si corresponde retirar o no la inmunidad del jefe edil.

PUBLICIDAD

La petición no supone una pérdida automática de esa protección. Su objetivo es determinar si existen elementos suficientes para que Asturias pueda ser investigado penalmente por los hechos denunciados.

Un hombre con traje azul, gafas de sol y corbata a rayas camina por una calle con la mano derecha levantada junto a personas en traje
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público presentó un antejuicio contra Juan Manuel Asturias, alcalde de Antigua Guatemala, por una licencia municipal bajo sospecha. (Juan Manuel Astuarias)

La denuncia también apunta al manejo de Q20.9 millones- unos 2,739,158 USD- en la comuna

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la denuncia fue presentada por la Contraloría General de Cuentas y se relaciona con posibles ilícitos derivados de la presunta inobservancia de los procedimientos de contratación pública.

La fiscalía señaló que las anomalías estarían vinculadas de forma específica con el proceso usado para otorgar una licencia municipal.

El señalamiento de la Contraloría también alcanzó a varios integrantes de la comuna antigüeña por presuntas irregularidades en el manejo de Q20.943.935,84.

Esos recursos habrían sido desembolsados después de una licitación para el diseño de una plataforma y el levantamiento de un sistema de inventario digital de bienes inmuebles.

PUBLICIDAD

La Contraloría General de Cuentas detectó anomalías en la adjudicación del contrato administrativo a la Empresa Consultora en Proyectos de Ingeniería Civiles y de Sistemas S. A. Entre las inconsistencias reportadas, indicó que la Municipalidad de Antigua Guatemala pagó ese monto pese a que la contratista no realizó la entrega técnica ni puso en funcionamiento la plataforma.

El valor total del contrato fue de Q36.660.518,9, por lo que el pago ya efectuado equivale al 57.13% del total sin que hubiera entrega técnica, según la denuncia. Ese antecedente forma parte del contexto en el que se formula ahora la solicitud de antejuicio contra el alcalde.

El alcalde no se pronunció sobre el antejuicio y ese día habló del Cerro de la Cruz

Hasta el momento, Asturias no ha emitido declaraciones públicas sobre la solicitud presentada en su contra. La última publicación que realizó en sus redes sociales, el jueves 3, estuvo dedicada al anuncio de que el Cerro de la Cruz se convertirá en área protegida.

En ese mensaje, el alcalde afirmó: “Por primera vez en su historia, Antigua Guatemala tendrá un área protegida y es el Cerro de la Cruz”. Añadió que el sitio “alberga especies de flora y fauna, conecta con otros ecosistemas de la cadena volcánica y cumple una función importante en la recarga de nuestros mantos acuíferos”.

Asturias también sostuvo que “casi la mitad de su cobertura forestal está ocupada por eucalipto”, que existen zonas afectadas por la erosión y que el lugar recibe “más de 400 mil visitantes” al año.

Según explicó, el plan maestro contempla sustituir de forma controlada el eucalipto, recuperar el bosque nativo, prevenir incendios, proteger la vida silvestre y gestionar la carga turística.

La gestión del alcalde, que asumió en enero de 2024 tras ganar con el comité cívico Futuro, ha enfrentado críticas y controversias de sectores locales, vecinos y entidades fiscalizadoras. El proceso de antejuicio seguirá ahora las etapas legales previstas para establecer si existen fundamentos para retirarle la inmunidad.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloJuan Manuel AsturiasAntigua GuatemalaMinisterio Público de GuatemalaContraloría General de Cuentas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala cuestiona la reforma electoral de Nicaragua y Ortega responde poniendo en duda la “legitimidad” del país

La cancillería advirtió que la medida limita la pluralidad, aplaza los comicios hasta 2027 y amplía mandatos, mientras Managua respondió con una defensa de su soberanía y mantuvo el pulso diplomático

Guatemala cuestiona la reforma electoral de Nicaragua y Ortega responde poniendo en duda la “legitimidad” del país

El Tribunal Supremo Electoral analiza 195 expedientes por posible campaña anticipada y advierte a los partidos políticos en Guatemala

La autoridad comicial indicó que 140 actuaciones se abrieron de oficio y que el monitoreo es permanente, mientras revisa presuntas infracciones por promoción política fuera del plazo autorizado rumbo a los comicios de 2027

El Tribunal Supremo Electoral analiza 195 expedientes por posible campaña anticipada y advierte a los partidos políticos en Guatemala

El diésel supera los USD 5.97 por galón en Guatemala tras una nueva alza de los combustibles

La cartera señaló que los ataques recientes y acciones atribuidas a Irán cerca del Estrecho de Ormuz elevaron la incertidumbre sobre el traslado de crudo, lo que presiona cotizaciones internacionales y se traslada al mercado local

El diésel supera los USD 5.97 por galón en Guatemala tras una nueva alza de los combustibles

Ataque cibernético golpea al instituto contra el cáncer en Guatemala: 194 pacientes, datos clínicos encriptados y un enlace en la deep web para negociar

El sistema que define dosis e imágenes para la radiación quedó fuera de alcance y alteró la agenda de tratamientos. La institución rechazó ceder ante los atacantes y activó un plan de contingencia

Ataque cibernético golpea al instituto contra el cáncer en Guatemala: 194 pacientes, datos clínicos encriptados y un enlace en la deep web para negociar

La CIDH llevó ante la Corte IDH el reclamo territorial de cinco comunidades Maya Achí en Guatemala

El organismo interamericano formalizó el 28 de julio de 2026 el expediente 13,550 por la ausencia de un reconocimiento colectivo sobre la Finca Buena Vista, que impacta a 654 familias indígenas de Rabinal

La CIDH llevó ante la Corte IDH el reclamo territorial de cinco comunidades Maya Achí en Guatemala

TECNO

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

Geometría, simulación y conectividad eléctrica sin cortes: así es el nuevo metamaterial desarrollado por el MIT

Tesla de Elon Musk será investigado por su Cybercab que no tiene volantes ni pedales

El Cybercab de Tesla tendrá una restricción de edad: no transportará a niños menores de 13 años

Gemini Spark transformará Google Fotos con edición de imágenes y álbumes organizados por IA

ENTRETENIMIENTO

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?

El Metropolitan Opera proyectará noches de ópera gratis en Nueva York

Hombre es arrestado tras filmar contenido sexual para OnlyFans en un parque

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

MUNDO

El petróleo terminó la semana con nuevos aumentos debido a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz

El petróleo terminó la semana con nuevos aumentos debido a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz

Los aliados de Irán siguen su propio camino

El presidente de Kenia ordenó a la minera india Tata Chemicals que abandone el país

Confirmaron el positivo por drogas del piloto de Air India del vuelo que perdió altitud y dejó 24 heridos

Más de 120 muertos en la ofensiva más violenta de los hutíes en Yemen en cuatro años: quieren controlar un estrecho clave