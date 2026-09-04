Economía

Caputo habló de la mora récord: “No representa ningún riesgo sistémico y es algo que están resolviendo bien los bancos”

El ministro de Economía defendió el rumbo económico ante un auditorio de profesionales de las finanzas de distintas empresas. Dijo que la morosidad está siendo bien gestionada por los bancos, reafirmó que espera un 2027 "súper tranquilo" a nivel cambiario pese a las elecciones

Luis Caputo participó de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Luis Caputo participó de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). (Captura de pantalla)
Guardar

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este jueves el rumbo económico del Gobierno, la gestión de la mora por parte de los bancos y aseguró que el 2027 va a ser un año super tranquilo pese a las elecciones durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde sostuvo que el país pasó de ser “irrelevante” a convertirse en un “modelo” dentro del G20 y rechazó las críticas que califican al esquema oficial como un modelo financiero.

Sobre la suba de la mora, Luis Caputo sostuvo que se trata de un problema que debe resolverse dentro del sistema financiero y descartó una intervención con fondos públicos. “No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, afirmó minutos antes de que el presidente Javier Milei suba al escenario..

PUBLICIDAD

El ministro de Economía señaló que parte de la situación responde a un proceso de aprendizaje, después de años en los que, según dijo, los bancos tuvieron más incentivos para financiar al Estado que para desarrollar crédito al sector privado. En ese marco, remarcó que “la mora va a ir cayendo” y aseguró que las entidades “se están portando muy bien porque están sentándose con todos los clientes, están refinanciando a largo plazo a tasas más bajas”.

Caputo agregó que el Banco Nación ya concretó “más de 100.000 operaciones de refinanciamiento, por 500.000 millones de pesos” y sostuvo que la situación no implica un peligro mayor para el sistema. “No representa ningún riesgo sistémico”, dijo, antes de concluir que “es un tema que los bancos están resolviendo ellos y lo están haciendo bien”.

PUBLICIDAD

2027 “súpertranquilo”

Caputo también se refirió al escenario electoral de 2027 y aseguró que, desde su mirada, no espera un año turbulento en materia económica. “Yo sí pienso que va a ser un año nada que ver con lo que se dice, supertranquilo”, afirmó. De todos modos, aclaró que el Gobierno no trabaja sobre una hipótesis optimista, sino sobre escenarios de máxima tensión: “Nosotros nos preparamos para lo peor de las situaciones”.

En ese sentido, defendió la estrategia oficial de anticiparse a eventuales episodios de inestabilidad. “Por eso anunciamos el programa financiero del 2026 y 2027 más de un año y medio antes”, señaló. También remarcó que la situación actual es más sólida que la de meses anteriores: “Estamos en una situación muchísimo más fuerte”, dijo, y enumeró entre los factores de respaldo la acumulación de reservas y los acuerdos de financiamiento. “El Banco Central compró casi 15.000 millones de reservas”, sostuvo.

El ministro vinculó además la posibilidad de una crisis con la consistencia de las variables macroeconómicas. “Las crisis no se dan de casualidad, se dan cuando los fundamentals de un país están mal”, afirmó. Bajo esa lógica, insistió en que la actual situación argentina reduce los márgenes para una desestabilización: “Si vos tenés la macroeconomía en orden, no es tan fácil desestabilizar” y “la situación nuestra hoy es macroeconómicamente fuertísima”.

Caputo dijo además que el Gobierno no va a modificar su línea de acción por el calendario electoral. “Desde lo económico, nosotros vamos a ser más ortodoxos que nunca”, aseguró. Y planteó que será la sociedad la que defina en las urnas si acompaña esa orientación o si elige otro rumbo. “Nosotros vamos a poner bien nuestro modelo arriba de la mesa y después la gente decidirá si quiere volver al pasado”, afirmó.

Al referirse a la situación productiva, Luis Caputo afirmó que en los últimos años la industria operó con subsidios en costos, energía, tipo de cambio y precios, y aun así registró una fuerte caída en la etapa final de la administración anterior. Según indicó, en el último año y medio de ese gobierno “la industria cayó catorce puntos”.

El ministro aseguró que la salida pasa por una mayor integración con el mundo y por un proceso de reconversión empresaria. “La única forma de crecer es invirtiendo y abriéndose al mundo”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe acompañar con baja de impuestos, menos regulaciones, reducción del costo financiero y mejoras en infraestructura.

Temas Relacionados

Luis CaputoJavier MileiBanco NaciónBancosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno confirmó que el reactor nuclear RA-10 comenzará a funcionar el año que viene

El secretario Federico Ramos Napoli informó que el proceso para activarlo se iniciará antes de fin de año y que se diseñó un modelo para atraer capitales al complejo productivo vinculado

El Gobierno confirmó que el reactor nuclear RA-10 comenzará a funcionar el año que viene

Jornada financiera: el riesgo país encadenó la cuarta baja consecutiva y se alejó de los 500 puntos

Los bonos subieron 0,4% y el indicador de JP Morgan cedió a 490 puntos básicos. El S&P Merval recortó 0,3%, arrastrado por la baja de Wall Street, tras un informe de empleo en EEUU. El dólar siguió a $1.530 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 23 millones en el mercado

Jornada financiera: el riesgo país encadenó la cuarta baja consecutiva y se alejó de los 500 puntos

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 1,7% para agosto: qué anticipan para este mes

Los especialistas no esperan una fuerte desaceleración de precios para los próximos meses, pero sí una cierta estabilidad en el índice. Qué proyectan sobre el dólar y la actividad económica

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 1,7% para agosto: qué anticipan para este mes

Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno licitará fondos desde el lunes para ampliar la oferta de los bancos

Los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se canalizarán mediante depósitos UVA, con dos plazos y tasas mínimas

Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno licitará fondos desde el lunes para ampliar la oferta de los bancos

El Canciller Pablo Quirno dijo que 180 compañías “van a tener que elegir si quieren operar en Malvinas y ser sancionadas”

El funcionario dio un discurso ante profesionales de finanzas en el que sostuvo que valorizar activos como Vaca Muerta es lo que le da poder de negociación al país en el diferendo con Gran Bretaña

El Canciller Pablo Quirno dijo que 180 compañías “van a tener que elegir si quieren operar en Malvinas y ser sancionadas”

DEPORTES

El boxeador argentino Alan "Veneno" Cháves buscará una victoria que lo deje a un paso del título mundial: hora y cómo verlo

El boxeador argentino Alan "Veneno" Cháves buscará una victoria que lo deje a un paso del título mundial: hora y cómo verlo

El golazo de Nico Paz en la victoria del Como ante Genoa por la Serie A de Italia: “Otro nivel de jugador”

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

River Plate busca nuevo naming para el Estadio Monumental: los detalles del acuerdo

Boca Juniors está a punto de vender a otro futbolista: la decisión del club sobre la chance de incorporar un reemplazo por Tomás Aranda

TELESHOW

Rochi Igarzábal reveló el estremecedor momento que vivió tras la muerte de Ernestina Pais: “Me decía que estaba bien”

Rochi Igarzábal reveló el estremecedor momento que vivió tras la muerte de Ernestina Pais: “Me decía que estaba bien”

La mamá de Lowrdez de Bandana habló del hate que recibe su hija por su físico: “Lo veo a diario”

Cómo fue el tenso cara a cara de Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio con Juana Viale presidiendo la mesa de Mirtha

El Polaco, Barby Silenzi y Abril disfrutan en Bariloche: culipatín, looks combinados y una batalla de nieve

La dura respuesta de uno de los excustodios de Ricardo Fort a su hija Marta: “Generás un daño”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala completa 21 extradiciones a Estados Unidos en 2026, según la DEA y el Ministerio Público guatemalteco

Guatemala completa 21 extradiciones a Estados Unidos en 2026, según la DEA y el Ministerio Público guatemalteco

El Gobierno de Guatemala alista una ley para convertir el Fondo Nacional de Becas en política de Estado

¿Por qué cambia tanto el precio del huevo en Honduras?: así se mueve uno de los alimentos más consumidos del país

La fiscalía anticorrupción pide el antejuicio contra el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias

Estados Unidos y Guatemala ratifican una política de cero tolerancia contra el narcotráfico