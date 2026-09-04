Honduras

¿Por qué cambia tanto el precio del huevo en Honduras?: así se mueve uno de los alimentos más consumidos del país

Después de alcanzar hasta L120 (US$4.47) y L130 (US$4.84) en algunos puntos de Tegucigalpa, Gobierno y productores acordaron vender el cartón mediano a L95 (US$3.54) en Banasupro y L104 (US$3.87) en el Mercado Zonal Belén

La disponibilidad de gallinas ponedoras puede influir directamente en la oferta de huevos. (FOTO: La Prensa)
La disponibilidad de gallinas ponedoras puede influir directamente en la oferta de huevos. (FOTO: La Prensa)
Guardar

El mercado del huevo en Honduras funciona con precios que cambian según el tamaño del producto, el punto de venta, el proveedor, los costos de producción y la disponibilidad de aves ponedoras.

Esa volatilidad volvió a quedar expuesta esta semana, cuando el Gobierno de Nasry Asfura y representantes del sector avícola acordaron reducir temporalmente el precio después de varias semanas de aumentos.

PUBLICIDAD

A partir del 4 de septiembre, el cartón de 30 huevos medianos se venderá a L95 (US$3.54) en Banasupro y a L104 (US$3.87) en el Mercado Zonal Belén.

El movimiento reciente permite entender la rapidez de los cambios.

En junio, en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa, el cartón grande pasó de L85 a L95, mientras el mediano subió de L75 a L83. Los vendedores señalaron entonces mayores costos y menor disponibilidad de huevo grande.

A finales de agosto llegó otro salto.

El huevo grande pasó de L104 a L118 (US$4,40) y el mediano de L94 a L114 (US$4.25). En otros establecimientos se reportaron precios entre L120 y L130 (US$4.84) por cartón.

PUBLICIDAD

Ahora, menos de una semana después, aparece un precio negociado de L95 en Banasupro.

El nuevo precio es temporal y podrá modificarse después de cada revisión mensual. (FOTO: Proceso HN)
El nuevo precio es temporal y podrá modificarse después de cada revisión mensual. (FOTO: Proceso HN)

¿Qué hace subir el huevo?

Los productores han identificado varios factores.

Uno es el costo de mantener y renovar las gallinas ponedoras. Cuando las aves terminan su ciclo productivo deben ser sustituidas, pero representantes del sector han reportado dificultades para conseguir nuevas pollitas.

Parte de esas aves es importada desde Estados Unidos, por lo que su costo también queda expuesto al comportamiento del dólar frente al lempira.

A esto se suman combustible, transporte y otros gastos operativos.

Parte de las aves de reemplazo debe importarse, lo que expone costos al comportamiento del dólar. (FOTO: La Tribuna)
Parte de las aves de reemplazo debe importarse, lo que expone costos al comportamiento del dólar. (FOTO: La Tribuna)

Cuando aumenta el costo de llevar alimento hasta las granjas, mantener las aves y posteriormente trasladar los huevos hacia mercados y supermercados, parte de esa presión puede terminar incorporándose al precio que paga el consumidor.

¿Por qué no cuesta igual en todas partes?

Otro elemento es la cadena comercial. El precio que recibe un productor no es necesariamente el mismo que encuentra una familia en una pulpería.

Entre ambos pueden existir transporte, almacenamiento, intermediación y márgenes comerciales.

También importa el tamaño del huevo: pequeño, mediano y grande tienen precios diferentes y su disponibilidad cambia conforme avanza el ciclo de producción de las aves.

Por eso puede existir un precio de referencia en Banasupro y simultáneamente encontrarse otro valor en mercados privados.

Productores y Gobierno revisarán mensualmente la estructura de costos del sector avícola. (FOTO: La Tribuna)
Productores y Gobierno revisarán mensualmente la estructura de costos del sector avícola. (FOTO: La Tribuna)

El nuevo precio tampoco será permanente

El acuerdo alcanzado esta semana tiene carácter temporal.

Gobierno y productores establecieron revisiones de la estructura de costos cada 30 días, lo que significa que el precio podrá volver a subir o bajar dependiendo de las condiciones del sector.

Los productores participantes representan alrededor del 80% de la producción nacional, según Desarrollo Económico, mientras Banasupro dispondrá del producto en sus puntos de venta.

El Gobierno consiguió así una reducción inmediata.

Pero el mecanismo mensual reconoce una realidad más difícil de controlar: el precio del huevo no depende únicamente de una decisión gubernamental, sino de cuánto cuesta producirlo y cuánto producto logra llegar al mercado.

Temas Relacionados

HondurasMercado Zonal BelénGobierno de Nasry AsfuraFeria del Agricultor de Tegucigalpa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”: el video de Dereck McNeil que vuelve a sacudir el caso en Honduras

El testigo protegido afirmó que estuvo presente y vio a la joven desaparecida. También lanzó acusaciones sobre presuntas redes criminales que todavía requieren corroboración judicial.

“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”: el video de Dereck McNeil que vuelve a sacudir el caso en Honduras

Honduras pide a Estados Unidos evitar un retorno abrupto y masivo de compatriotas

El embajador Roberto Flores Bermúdez advirtió que el país necesita una transición ordenada para recibir a los hondureños afectados. Washington rechazó la solicitud de un período adicional de gracia para el TPS.

Honduras pide a Estados Unidos evitar un retorno abrupto y masivo de compatriotas

Fin del TPS amenaza con restar hasta $380 millones a la economía de Honduras

La cancelación del TPS para miles de hondureños en Estados Unidos podría reducir el flujo de remesas hacia Honduras y obligar al país a enfrentar nuevos desafíos de empleo y reinserción productiva.

Fin del TPS amenaza con restar hasta $380 millones a la economía de Honduras

Honduras enfrenta una crisis de feminicidios marcada por la impunidad

El llamado apunta a fortalecer la investigación, reducir la impunidad y desarrollar políticas públicas capaces de prevenir las muertes violentas de mujeres

Honduras enfrenta una crisis de feminicidios marcada por la impunidad

Estados Unidos respalda la reforma eléctrica de Honduras

Washington destacó la aprobación de las reformas y considera que los cambios pueden contribuir a construir un sistema energético más confiable

Estados Unidos respalda la reforma eléctrica de Honduras

TECNO

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

Geometría, simulación y conectividad eléctrica sin cortes: así es el nuevo metamaterial desarrollado por el MIT

Tesla de Elon Musk será investigado por su Cybercab que no tiene volantes ni pedales

El Cybercab de Tesla tendrá una restricción de edad: no transportará a niños menores de 13 años

Gemini Spark transformará Google Fotos con edición de imágenes y álbumes organizados por IA

ENTRETENIMIENTO

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?

El Metropolitan Opera proyectará noches de ópera gratis en Nueva York

Hombre es arrestado tras filmar contenido sexual para OnlyFans en un parque

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

MUNDO

El petróleo terminó la semana con nuevos aumentos debido a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz

El petróleo terminó la semana con nuevos aumentos debido a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz

Los aliados de Irán siguen su propio camino

El presidente de Kenia ordenó a la minera india Tata Chemicals que abandone el país

Confirmaron el positivo por drogas del piloto de Air India del vuelo que perdió altitud y dejó 24 heridos

Más de 120 muertos en la ofensiva más violenta de los hutíes en Yemen en cuatro años: quieren controlar un estrecho clave