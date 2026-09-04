La revelación del técnico de Manchester City sobre la ansiedad que generó la llegada de Enzo Fernández en el plantel

El entrenador del Manchester City elogió al volante argentino

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Manchester City rompió el mercado de pases de Europa al cerrar la contratación de Enzo Fernández desde el Chelsea por una cifra récord. El mediocampista argentino ya fue presentado de manera oficial y Enzo Maresca aseguró que “está listo” para debutar en el duelo del sábado contra el Coventry City por la Premier League. El entrenador del equipo destacó la mentalidad ganadora del volante albiceleste y reveló que varios futbolistas del plantel se mostraban ansiosos por su llegada antes de que se confirmara su llegada.

“Conozco bastante bien a Enzo y sé lo que puede aportar al equipo. Es un ganador, tiene mentalidad de ganador y sabe cómo ganar. La Copa del Mundo, el Mundial de Clubes...”, comentó el entrenador del Manchester City, según reprodujo el portal británico BBC.

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Luego de esto, Maresca reveló que la reacción interna del grupo fue inmediata ante la posibilidad de incorporarlo y varios futbolistas le consultaron de forma constante sobre su llegada. “Es un ganador y cuando perteneces a un equipo y llega otro jugador ganador, siempre están felices. Puedo prometerles que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores del equipo preguntaban: ‘¿Él va a venir? ¿No viene?’, porque ellos quieren que esté con nosotros. Así que es muy importante que esté con nosotros, y estamos 100 % felices con eso”, comentó el DT de los Citizens.

Enzo Fernández posa con la camiseta número 17 del Manchester City, su nuevo club (@ManCityES)

La llegada de Fernández formó parte de una ventana de transferencias de gran escala. El club desembolsó cerca de 520 millones de euros en refuerzos —recuperó más de 340 millones en ventas— y destinó más de 350 millones a la renovación del centro del campo con el argentino, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi. También se sumaron los extremos Iliman Ndiaye y Allan, además de Gerónimo Rulli.

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En una entrevista con los canales oficiales del club, Fernández afirmó que siempre había “soñado con estar en un club tan grande como el City”. El mediocampista también explicó su decisión de aceptar la propuesta sin demoras. “Desde el primer día que confiaron en mí, que me llamaron y querían que yo me uniera al equipo, no lo dudé ni un segundo”, expresó.

Sobre su objetivo deportivo, el argentino planteó una meta inmediata. “El Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos tiempos. Todos los jugadores quieren formar parte de un club como este porque todos saben lo bien gestionado que está el City. No podría estar más feliz de estar acá, y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando títulos. Este es un club hecho para el éxito”, argumentó.

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Enzo Fernández podría debutar con el Manchester City en la jornada del sábado contra el Coventry City (@mancity)

En declaraciones publicadas por la institución británica, sumó: “Si analizas el plantel, el City tiene calidad en todas las áreas. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y convertirme en un mejor jugador. Me caracterizo por intentar mejorar constantemente mi juego. Cualquiera que haya jugado conmigo sabe lo duro que entreno cada día y lo mucho que me entrego en los partidos. Lo doy absolutamente todo y puedo prometerle al Manchester City que seguiré haciéndolo ahora que estoy acá”.

Al mismo tiempo, la operación colocó al internacional argentino de 25 años entre los fichajes más altos del fútbol inglés. Manchester City desembolsó 140 millones de euros para sacar a Enzo Fernández del Chelsea, algo que lo ubica como la segunda contratación más cara de la historia de la Premier League y la más alta de 2026. Sumadas sus tres ventas entre River Plate, Benfica, Chelsea y ahora el club de Manchester, el argentino movió cerca de 284 millones de euros.

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El volante eligió el número 17 para esta nueva etapa en Manchester. Explicó en las redes sociales del club que lo tomó porque es un dorsal que le gusta, que lo identifica y que fue su primer número en la selección nacional. Tras la confirmación por parte de Maresca de que Fernández está disponible, podría debutar el sábado contra Coventry City en el Etihad Stadium. El duelo por la fecha 3 de la Premier League iniciará a las 11:00 (hora argentina).