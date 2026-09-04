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El golazo de Nico Paz en la victoria del Como ante Genoa por la Serie A de Italia: “Otro nivel de jugador”

El joven de 21 años marcó su primer tanto en la temporada y encaminó el triunfo de su equipo por 4-1 en la tercera fecha del Calcio

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El Como de Cesc Fabregas tuvo un buen inicio de temporada y, bajo la batuta de Nico Paz, continúa asombrando al mundo del fútbol porque remontó el partido ante Genoa para vencerlo 4-1 como visitante en el Estadio Luigi Ferraris y el español nacionalizado argentino se despachó con un gol a pocos días de que el cuadro de la Serie A haga su debut absoluto en la UEFA Champions League.

El encuentro válido por la tercera jornada del Calcio inició de la peor manera para los Biancoblù porque Milutin Osmajic adelantó al dueño de casa a los 19 minutos, pero la visita igualó rápido la historia con un disparo desde lejos de Martin Baturina a los 25′. Más tarde, a los 30′, Assane Diao apareció para dar vuelta el trámite frente a los dirigidos por Daniele De Rossi, quien todavía no ha ganado en tres presentaciones del torneo.

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Ya con el resultado a su favor, Como profundizó su dominio y, antes del cierre de la etapa, le propinó otro golpe a los de Génova. A los 39′, Yan Couto le envió un pase en profundidad a Nico Paz, quien picó a la espalda de Johan Vásquez, controló la pelota con su pierna izquierda en el área y sacudió un potente derechazo para dejar sin chances al arquero Justin Bijlow.

Uno de los comentarios más destacados vino por parte del analista de la transmisión oficial para destacar la jerarquía del joven de la selección argentina: “Impresionante, otro nivel de jugador”. De hecho, no es casualidad que Paz sea uno de los posibles candidatos a llevar la 10 del combinado nacional a partir de la ausencia de Lionel Messi. Diao selló el 4-1 final en el último cuarto de hora del complemento.

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*El resumen del partido

El atacante de 21 años marcó su primer gol de la temporada después de ser titular en las tres primeras jornadas de la Serie A contra Udinese (1-1), Napoli (2-1), y ahora Genoa (4-1). Además, lleva 20 tantos y 17 asistencias en 78 compromisos con esta camiseta. Incluso, pudo irse con algo más en su cosecha personal porque el palo le negó su doblete en el segundo tiempo y salió reemplazado por Luis Milla a los 80 minutos. Máximo Perrone también fue titular y disputó los 90 minutos.

El ex Real Madrid arribó cedido al Como a mitad de 2024 y, en el último mercado de pases, el cuadro italiano lo fichó en una millonaria cifra. El periodista Fabrizio Romano precisó que la transferencia se cerró por una valorización de 60 millones de euros (USD 69.6 millones), aunque el monto real de la compra es menor debido a que se fijó una opción de recompra futura en favor del Merengue por un valor que ascendería a los 80 millones de la moneda europea (USD 92.9 millones).

El elenco de Cesc Fabregas volverá a jugar este jueves en condición de local ante RB Leipzig de Alemania en el Estadio Giuseppe Sinigaglia por la primera fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Más tarde, tiene encuentros programados por la Serie A ante Parma como local y Frosinone como visitante antes del parate por la fecha FIFA, en la que Paz podría sumar minutos con la selección argentina.

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