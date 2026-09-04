Guatemala

Estados Unidos y Guatemala ratifican una política de cero tolerancia contra el narcotráfico

La embajada de EE.UU. en Guatemala anticipa más revocaciones de visas por amenazas a la democracia. La representación diplomática dijo en X que Washington seguirá actuando contra personas que pongan en riesgo la seguridad y que sumará cancelaciones de permisos de ingreso cuando las autoridades lo consideren pertinente

Personas con traje formal conversan alrededor de una mesa de reuniones donde hay banderas pequeñas de Guatemala y Estados Unidos
Estados Unidos y Guatemala reafirmaron su cooperación y la política de cero tolerancia contra el narcotráfico, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales. (US Embassy Guatemala)
Guardar

Estados Unidos y Guatemala reafirmaron cooperación y cero tolerancia contra el narcotráfico, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales durante la visita a Ciudad de Guatemala de la subsecretaria adjunta para Centroamérica Ana Quintana-Lovett, en una señal de que Washington mantendrá medidas concretas, incluidas revocaciones adicionales de visas, frente a amenazas a la seguridad y a los procesos democráticos.

La posición fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala en su cuenta de X, donde informó que Quintana-Lovett se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de la Defensa Henry Sáenz Ramos y el fiscal general Gabriel García Luna. Según la sede diplomática, la funcionaria subrayó los avances obtenidos por una cooperación bilateral “sólida y sostenida”.

PUBLICIDAD

El mensaje oficial añadió que ambos países mantendrán el trabajo conjunto con otros socios para desmantelar estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

La publicación remarcó que Washington sostiene una política de “cero tolerancia” frente a la influencia del narcotráfico y de actores extranjeros considerados malignos en los procesos electorales.

Un hombre con uniforme militar de Guatemala entrega una pequeña escultura decorativa con una bandera a una mujer vestida con saco claro
Estados Unidos y Guatemala reafirmaron su cooperación y la política de cero tolerancia contra el narcotráfico, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales. (US Embassy Guatemala)

Washington incluyó las visas entre las medidas contra amenazas a la seguridad

La respuesta directa anunciada por Estados Unidos fue que continuará actuando contra quienes amenacen la seguridad y las instituciones democráticas. Entre esas herramientas, la embajada mencionó nuevas cancelaciones de visa cuando las autoridades estadounidenses lo consideren pertinente.

De acuerdo con la representación diplomática, el objetivo común con Guatemala es enfrentar a los narcotraficantes, desmantelar sus redes y cerrarles el paso. En la misma comunicación, ambos países señalaron que seguirán fortaleciendo su coordinación para proteger la seguridad regional y el orden democrático.

PUBLICIDAD

La visita de Quintana-Lovett se produjo en una semana en la que otro funcionario estadounidense llegó al país para revisar programas de seguridad respaldados por Washington.

La embajada informó que Rob S. Allison, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, evalúa iniciativas destinadas a combatir el crimen organizado transnacional, reforzar los controles fronterizos y desarticular redes de narcotráfico.

Según la misión diplomática, esos programas buscan fortalecer la respuesta de las autoridades ante el narcotráfico, los ilícitos transfronterizos y otras estructuras delictivas con presencia regional. También apuntan a frenar el flujo de cargamentos ilícitos hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado afirmó que los perros K9 en Guatemala detectan envíos ilícitos en maletas, cajas y otras cargas antes del despegue de los aviones.
Rob Allison, subsecretario adjunto del Departamento de Estado, revisa en Guatemala las iniciativas de seguridad y justicia que reciben apoyo de Estados Unidos. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

La revisión estadounidense incluyó controles fronterizos y cargas aéreas

Uno de los ejes de esa cooperación es la agilización de los mecanismos de control en las fronteras y en los puntos de salida de mercancías. El Departamento de Estado difundió imágenes y mensajes sobre el trabajo de unidades caninas en Guatemala para detectar envíos ilegales antes del despegue de los aviones.

La dependencia estadounidense publicó: “El ocultamiento en la carga no funciona. Nuestros perros K9 en Guatemala están detectando envíos ilícitos antes de que los aviones despeguen”. El mensaje precisó que los controles abarcan maletas, cajas y otros posibles escondites usados para trasladar sustancias u objetos prohibidos.

La embajada sostuvo además que, bajo la administración del presidente Donald Trump, ambos países buscan ampliar la cooperación en comercio legítimo, seguridad y estabilidad para Centroamérica. Esa declaración vinculó las acciones contra las redes criminales con la protección de las rutas comerciales y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

En otro mensaje, la misión diplomática afirmó: “Y nuestro trabajo es claro: poner fin al narcotráfico en Guatemala y hacer que nuestros países sean más seguros y prósperos. Juntos debemos enfrentar a los narcotraficantes, desmantelar sus redes y cerrarles el paso”.

Esta misma semana, la embajada citó palabras del secretario adjunto de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, quien sostuvo que la relación con la región tiene un efecto directo sobre la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses. En esa declaración, Landau dijo que el gobierno de Trump y el secretario Rubio han resuelto concentrar más atención en el hemisferio occidental.

En la segunda quincena de agosto, la misión diplomática volvió a fijar posición sobre el vínculo entre política y narcotráfico en Guatemala. Entonces advirtió que las noticias sobre políticos vinculados al narcotráfico que intentan mantener sus actividades “en la sombra” eran alarmantes, aunque no sorprendentes.

Ese pronunciamiento agregó una referencia temporal a las elecciones de 2027 y señaló: “Estados Unidos tiene cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política”. La declaración se conoció tras la denuncia del presidente editor de La República Rodrigo Asturias, quien reportó amenazas de muerte.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloEEUUDepartamento de Estado de EEUUUS Embassy GuatemalaMinisterio de GobernaciónMinisterio Público de GuatemalaEjército de GuatemalaPNCdeGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala cuestiona la reforma electoral de Nicaragua y Ortega responde poniendo en duda la “legitimidad” del país

La cancillería advirtió que la medida limita la pluralidad, aplaza los comicios hasta 2027 y amplía mandatos, mientras Managua respondió con una defensa de su soberanía y mantuvo el pulso diplomático

Guatemala cuestiona la reforma electoral de Nicaragua y Ortega responde poniendo en duda la “legitimidad” del país

El Tribunal Supremo Electoral analiza 195 expedientes por posible campaña anticipada y advierte a los partidos políticos en Guatemala

La autoridad comicial indicó que 140 actuaciones se abrieron de oficio y que el monitoreo es permanente, mientras revisa presuntas infracciones por promoción política fuera del plazo autorizado rumbo a los comicios de 2027

El Tribunal Supremo Electoral analiza 195 expedientes por posible campaña anticipada y advierte a los partidos políticos en Guatemala

El diésel supera los USD 5.97 por galón en Guatemala tras una nueva alza de los combustibles

La cartera señaló que los ataques recientes y acciones atribuidas a Irán cerca del Estrecho de Ormuz elevaron la incertidumbre sobre el traslado de crudo, lo que presiona cotizaciones internacionales y se traslada al mercado local

El diésel supera los USD 5.97 por galón en Guatemala tras una nueva alza de los combustibles

Ataque cibernético golpea al instituto contra el cáncer en Guatemala: 194 pacientes, datos clínicos encriptados y un enlace en la deep web para negociar

El sistema que define dosis e imágenes para la radiación quedó fuera de alcance y alteró la agenda de tratamientos. La institución rechazó ceder ante los atacantes y activó un plan de contingencia

Ataque cibernético golpea al instituto contra el cáncer en Guatemala: 194 pacientes, datos clínicos encriptados y un enlace en la deep web para negociar

La CIDH llevó ante la Corte IDH el reclamo territorial de cinco comunidades Maya Achí en Guatemala

El organismo interamericano formalizó el 28 de julio de 2026 el expediente 13,550 por la ausencia de un reconocimiento colectivo sobre la Finca Buena Vista, que impacta a 654 familias indígenas de Rabinal

La CIDH llevó ante la Corte IDH el reclamo territorial de cinco comunidades Maya Achí en Guatemala

TECNO

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

Filtran los posibles precios del iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra antes del Apple Event

Geometría, simulación y conectividad eléctrica sin cortes: así es el nuevo metamaterial desarrollado por el MIT

Tesla de Elon Musk será investigado por su Cybercab que no tiene volantes ni pedales

El Cybercab de Tesla tendrá una restricción de edad: no transportará a niños menores de 13 años

Gemini Spark transformará Google Fotos con edición de imágenes y álbumes organizados por IA

ENTRETENIMIENTO

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?

El Metropolitan Opera proyectará noches de ópera gratis en Nueva York

Hombre es arrestado tras filmar contenido sexual para OnlyFans en un parque

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

MUNDO

El petróleo terminó la semana con nuevos aumentos debido a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz

El petróleo terminó la semana con nuevos aumentos debido a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz

Los aliados de Irán siguen su propio camino

El presidente de Kenia ordenó a la minera india Tata Chemicals que abandone el país

Confirmaron el positivo por drogas del piloto de Air India del vuelo que perdió altitud y dejó 24 heridos

Más de 120 muertos en la ofensiva más violenta de los hutíes en Yemen en cuatro años: quieren controlar un estrecho clave