Estados Unidos y Guatemala ratifican una política de cero tolerancia contra el narcotráfico

Estados Unidos y Guatemala reafirmaron su cooperación y la política de cero tolerancia contra el narcotráfico, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales. (US Embassy Guatemala)

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Estados Unidos y Guatemala reafirmaron cooperación y cero tolerancia contra el narcotráfico, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales durante la visita a Ciudad de Guatemala de la subsecretaria adjunta para Centroamérica Ana Quintana-Lovett, en una señal de que Washington mantendrá medidas concretas, incluidas revocaciones adicionales de visas, frente a amenazas a la seguridad y a los procesos democráticos.

La posición fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala en su cuenta de X, donde informó que Quintana-Lovett se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de la Defensa Henry Sáenz Ramos y el fiscal general Gabriel García Luna. Según la sede diplomática, la funcionaria subrayó los avances obtenidos por una cooperación bilateral “sólida y sostenida”.

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El mensaje oficial añadió que ambos países mantendrán el trabajo conjunto con otros socios para desmantelar estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

La publicación remarcó que Washington sostiene una política de “cero tolerancia” frente a la influencia del narcotráfico y de actores extranjeros considerados malignos en los procesos electorales.

Estados Unidos y Guatemala reafirmaron su cooperación y la política de cero tolerancia contra el narcotráfico, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales. (US Embassy Guatemala)

Washington incluyó las visas entre las medidas contra amenazas a la seguridad

La respuesta directa anunciada por Estados Unidos fue que continuará actuando contra quienes amenacen la seguridad y las instituciones democráticas. Entre esas herramientas, la embajada mencionó nuevas cancelaciones de visa cuando las autoridades estadounidenses lo consideren pertinente.

De acuerdo con la representación diplomática, el objetivo común con Guatemala es enfrentar a los narcotraficantes, desmantelar sus redes y cerrarles el paso. En la misma comunicación, ambos países señalaron que seguirán fortaleciendo su coordinación para proteger la seguridad regional y el orden democrático.

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La visita de Quintana-Lovett se produjo en una semana en la que otro funcionario estadounidense llegó al país para revisar programas de seguridad respaldados por Washington.

La embajada informó que Rob S. Allison, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, evalúa iniciativas destinadas a combatir el crimen organizado transnacional, reforzar los controles fronterizos y desarticular redes de narcotráfico.

Según la misión diplomática, esos programas buscan fortalecer la respuesta de las autoridades ante el narcotráfico, los ilícitos transfronterizos y otras estructuras delictivas con presencia regional. También apuntan a frenar el flujo de cargamentos ilícitos hacia Estados Unidos.

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Rob Allison, subsecretario adjunto del Departamento de Estado, revisa en Guatemala las iniciativas de seguridad y justicia que reciben apoyo de Estados Unidos. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

La revisión estadounidense incluyó controles fronterizos y cargas aéreas

Uno de los ejes de esa cooperación es la agilización de los mecanismos de control en las fronteras y en los puntos de salida de mercancías. El Departamento de Estado difundió imágenes y mensajes sobre el trabajo de unidades caninas en Guatemala para detectar envíos ilegales antes del despegue de los aviones.

La dependencia estadounidense publicó: “El ocultamiento en la carga no funciona. Nuestros perros K9 en Guatemala están detectando envíos ilícitos antes de que los aviones despeguen”. El mensaje precisó que los controles abarcan maletas, cajas y otros posibles escondites usados para trasladar sustancias u objetos prohibidos.

La embajada sostuvo además que, bajo la administración del presidente Donald Trump, ambos países buscan ampliar la cooperación en comercio legítimo, seguridad y estabilidad para Centroamérica. Esa declaración vinculó las acciones contra las redes criminales con la protección de las rutas comerciales y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

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En otro mensaje, la misión diplomática afirmó: “Y nuestro trabajo es claro: poner fin al narcotráfico en Guatemala y hacer que nuestros países sean más seguros y prósperos. Juntos debemos enfrentar a los narcotraficantes, desmantelar sus redes y cerrarles el paso”.

Esta misma semana, la embajada citó palabras del secretario adjunto de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, quien sostuvo que la relación con la región tiene un efecto directo sobre la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses. En esa declaración, Landau dijo que el gobierno de Trump y el secretario Rubio han resuelto concentrar más atención en el hemisferio occidental.

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En la segunda quincena de agosto, la misión diplomática volvió a fijar posición sobre el vínculo entre política y narcotráfico en Guatemala. Entonces advirtió que las noticias sobre políticos vinculados al narcotráfico que intentan mantener sus actividades “en la sombra” eran alarmantes, aunque no sorprendentes.

Ese pronunciamiento agregó una referencia temporal a las elecciones de 2027 y señaló: “Estados Unidos tiene cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política”. La declaración se conoció tras la denuncia del presidente editor de La República Rodrigo Asturias, quien reportó amenazas de muerte.