La brutal crítica de una figura del tenis contra la organización del US Open por el olor a marihuana: “Parece un zoológico”

Adrian Mannarino apuntó contra la organización del US Open por el olor a marihuana y el ruido molesto que baja desde las tribunas (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

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El US Open quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que Adrian Mannarino se quejara del olor a marihuana dentro de la cancha y el excesivo ruido que rodea los partidos. El francés cayó contra Alexander Bublik por 6-3, 6-1 y 6-1 y aprovechó para criticar a la organización del Grand Slam por las reglas de acceso más flexibles para los espectadores que implementó en la edición de 2026.

El francés, de 38 años y actual número 67 del circuito, llegó a la segunda ronda después de vencer al argentino Thiago Tirante en cinco sets. Su caída fue contundente y admitió que fue “un desastre de principio a fin” frente al kazajo. Mannarino aclaró que las condiciones no explicaban por sí solas su derrota, porque su rival jugó en el mismo escenario. Aun así, describió un entorno que, a su juicio, se alejó de los estándares habituales del tenis profesional.

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“No es fácil jugar de noche, con el ruido, las luces artificiales y todo eso. Las cosas están cambiando y no para mejor. Ahora, la gente puede moverse libremente por las tribunas durante los puntos”, señaló sobre el movimiento constante del público en las tribunas. Ese cambio golpea de lleno sobre uno de los rasgos que ya distinguían al Grand Slam neoyorquino como el más bullicioso de los cuatro. Mannarino lo resumió con una frase tajante: “Hay ruido por todas partes”.

La crítica más dura del francés, no obstante, es que apuntó al ambiente general en el complejo y a los olores que invaden la pista. “Huele a marihuana en la cancha, se está convirtiendo en un zoológico. Son condiciones realmente inusuales. La gente entra como le da la gana, se mueve, habla... El torneo lo tolera, no sé si es lo mejor para los jugadores y para el deporte en general. Creo que hay muchas reglas que se podrían cambiar en el tenis, pero esta sin duda no es la que debería haberse cambiado ahora mismo”.

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Adrian Mannarino se posiciona en el puesto 67 del ranking ATP con 38 años (REUTERS/Jaimi Joy)

La presencia de olor a marihuana en las canchas no es nueva en Nueva York. Durante el US Open 2022, el tema ya había sido uno de los más comentados del torneo, con varios jugadores manifestando incomodidad. En 2023 también hubo protestas por el humo que llegaba a las pistas. La griega Maria Sakkari le dijo al juez de silla durante un partido: “El olor, oh Dios mío... Creo que era marihuana y que el olor venía del parque”. Más tarde, en rueda de prensa, agregó: “No podemos controlarlo, hay un parque detrás y la gente puede hacer lo que quiera. A veces huele a comida, a veces huele a cigarrillo, a veces huele a marihuana, es algo que no podemos controlar porque estamos en un espacio abierto”.

Antes, en 2021, el australiano Nick Kyrgios se había mostrado especialmente molesto por la misma situación. “La gente no lo sabe, pero soy asmático. Cuando corro de lado a lado me cuesta respirar y la marihuana, posiblemente, no sea algo que quiero respirar entre puntos. Si fueran olores de comida, no me quejaría”, declaró en ese entonces.

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La discusión sobre el comportamiento del público tuvo otro episodio en el partido de primera ronda del US Open 2026 entre Naomi Osaka y Anastasia Zakharova. En uno de los palcos del estadio Arthur Ashe, un grupo de influencers hacía ruido y generaba contenido mientras se disputaban los puntos. El umpire interrumpió el juego para ordenar silencio. “Por favor, el palco detrás mío, tomen asiento”, dijo el juez de silla.

Jessica Pegula, otra de las participantes del US Open que apuntó contra el ruido que baja desde las tribunas durante los partidos (REUTERS/Mike Segar)

“Creo que puedo apreciar que los influencers vengan y muestren un poco la experiencia del US Open. Creo que es algo que el US Open ha utilizado mucho, en cuanto a la comida, las bebidas, las cosas que hacer y las tiendas. Esa parte forma parte de la experiencia del aficionado y es algo que quizá la gente no conozca y que puede hacer que quiera venir. Pero creo que es complicado cuando ves vídeos como ese en los que están haciendo fotos y utilizando luces para selfies”, explotó Jessica Pegula sobre el ruido en las tribunas luego de vencer 6-3 y 6-1 a Sofía Kenin.

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A esto, sumó: “Hay gente ahí abajo intentando competir y es su carrera y su trabajo. Parece un poco irrespetuoso. Creo que quizá este año se ha vuelto un poco demasiado, no lo sé. Puedo apreciar una parte, pero creo que cuando tienes a la otra parte literalmente interrumpiendo los partidos, se vuelve un poco complicado”.

Las imágenes del incidente circularon en redes sociales y reavivaron cuestionamientos sobre la experiencia en las tribunas. Desde el US Open 2024 se relajaron las nuevas normas que regulan el desplazamiento de los espectadores. El sistema contempla zonas de circulación controladas, donde se puede acceder a los asientos entre cada game, y zonas de circulación libre, que permiten entrar en cualquier momento.

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