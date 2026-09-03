Metro 2039 muestra combate, sigilo y exploración antes de su estreno en 2027

Metro 2039 presenta un nuevo tráiler.

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Metro 2039 se lanzará el 4 de febrero de 2027 para PC y consolas, según anunciaron 4A Games y Deep Silver durante el State of Play celebrado por Sony el 3 de septiembre. La fecha apareció junto con un nuevo tráiler centrado en la exploración, el sigilo y los tiroteos de esta entrega postapocalíptica.

Un regreso después de siete años

Metro 2039 será la primera entrega principal de la saga en siete años, sin contar Metro Awakening, el título diseñado para dispositivos de realidad virtual. El nuevo juego mantendrá la perspectiva en primera persona y combinará disparos con sigilo y elementos de survival horror, un tipo de terror enfocado en administrar recursos y sobrevivir bajo presión.

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La estructura alternará niveles lineales dentro de los túneles del metro con sectores más amplios en el exterior radiactivo. 4A Games aclaró que esas áreas ofrecerán mayor libertad para explorar y elegir rutas, pero no convertirán al juego en un mundo abierto. Esta distinción marca el alcance de los escenarios mostrados: serán espacios extensos conectados con segmentos más controlados, en lugar de un mapa único recorrido sin interrupciones.

El protagonista será el Espartano, un personaje nuevo dentro de la serie. Su historia fue diseñada para que Metro 2039 pueda jugarse sin conocer los capítulos anteriores, aunque incluirá referencias dirigidas a quienes ya pasaron por las entregas previas. De esta manera, el punto de entrada no dependerá de recordar acontecimientos o personajes de otros juegos.

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Qué muestra el nuevo gameplay

El video presentado en State of Play sigue al protagonista mientras se infiltra en una instalación deteriorada. La secuencia pasa de la exploración al combate contra varios enemigos y termina con una huida rápida por uno de los sectores abiertos de la Moscú postapocalíptica.

El material fue capturado en una versión todavía en desarrollo para PlayStation 5 Pro. La demostración utiliza el modo rendimiento con trazado de rayos, una técnica gráfica que simula el recorrido de la luz para producir reflejos, sombras e iluminación más precisos. El modo rendimiento suele priorizar una tasa de imágenes más alta, aunque 4A Games todavía no detalló sus objetivos técnicos definitivos ni las diferencias entre plataformas.

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Las escenas permiten observar la convivencia entre las principales herramientas jugables. El Espartano puede avanzar con cautela, aprovechar las condiciones del escenario para infiltrarse y responder con armas cuando comienza el enfrentamiento directo. Los espacios exteriores amplían las opciones de movimiento, mientras que las instalaciones y los túneles conservan el recorrido más cerrado asociado con Metro.

El estado de la versión presentada también importa para interpretar el apartado visual. Al tratarse de una compilación en desarrollo y ejecutada en PS5 Pro, el tráiler no representa necesariamente el rendimiento final en todas las consolas y configuraciones de PC. Deep Silver no comunicó todavía requisitos para computadoras ni características específicas para cada sistema.

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Metro 2039, de 4A Games

Una historia influenciada por la invasión de Ucrania

Metro 2039 llevará a los jugadores a una distopía fascista dominada por regímenes fanáticos. De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, su argumento está influenciado por la invasión de Rusia a Ucrania, país de origen del equipo de desarrollo. Esa referencia contemporánea atraviesa una historia ambientada en una sociedad ficticia destruida y controlada por fuerzas autoritarias.

El lanzamiento quedará ubicado en un febrero de 2027 con varios estrenos previstos. Durante ese mes también tienen previsto llegar God of War: Laufey, Persona 4 Revival y Fable, según el calendario mencionado alrededor del anuncio. Metro 2039 ocupará el 4 de febrero, aunque todavía no se informaron ediciones, precios ni posibles beneficios de reserva.

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La presentación de Sony incluyó otros anuncios de estudios externos. El evento mostró un adelanto de Final Fantasy VII Revelations, confirmó novedades para el contenido descargable de Crimson Desert y comunicó que Keeper ya está disponible en PS5. Entre esas noticias, 4A Games reservó su aparición para establecer la fecha concreta de su próximo juego.