La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

Celina Powell, expulsada de un juego de los Dolphins y vetada del Hard Rock Stadium. (Instagram)

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Celina Powell fue expulsada del estadio durante el encuentro en el que los Dolphins perdieron 17-12 ante los Atlanta Falcons. De acuerdo con información publicada por TMZ, personal de seguridad le pidió que retirara los pies de una pared ubicada frente a ella.

La situación derivó en un intercambio con los elementos de seguridad y, posteriormente, la creadora de OnlyFans fue escoltada fuera del recinto con apoyo de la policía.

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Según el mismo reporte, durante el incidente Powell habría respondido a los elementos de seguridad con la expresión:“¡Cállense la boca y dejen de hablarme!“.

Celina Powell insultó al personal de seguridad del estadio. (Instagram)

Tras el episodio, la influencer señaló que recibió una prohibición permanente para asistir a eventos en el Hard Rock Stadium. Celina Powell declaró a TMZ que la medida podría ser apelada ante un tribunal.

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Sin embargo, indicó que no tiene previsto presentar una apelación. La restricción implica que no podrá ingresar al estadio para asistir a futuros eventos deportivos u otras actividades que se realicen en el recinto.

La creadora de contenido ha acudido con frecuencia a eventos deportivos en Miami, incluidos partidos de los Dolphins de la NFL y encuentros del Miami Heat de la NBA. Su presencia en estos eventos también ha sido documentada a través de sus redes sociales.

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En 2024, la celebridad de Internet afirmó públicamente haber mantenido una relación con un jugador del Heat, aunque esa declaración forma parte de otros episodios relacionados con su exposición pública.

Celina Powell afirmó mantener una relación con un jugador. (Instagram)

La prohibición de acceso al Hard Rock Stadium se produce después de otro incidente ocurrido recientemente en Miami.

El mes pasado, Celina Powell fue arrestada por conducir con una licencia suspendida. También habría acumulado 10 multas relacionadas con la misma infracción.

Un video obtenido por TMZ muestra varios coches patrulla reunidos cerca de un Target en Midtown Miami alrededor de las 17:40 horas. Las imágenes muestran cómo se abre la puerta del conductor y Celina sale del vehículo antes de caminar hacia la parte delantera, mientras los agentes permanecen cerca.

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De hecho, tiene varias órdenes de arresto pendientes en Florida relacionadas con infracciones de tránsito, incluyendo conducir sin licencia válida y por tener los vidrios polarizados tras no presentarse a una audiencia judicial en diciembre de 2025, aunque su abogado posteriormente la declaró inocente.

Celina Powell tiene varias órdenes de arresto. (Instagram)

Cabe destacar que Celina Powell se hizo conocida por hacer acusaciones y difundir supuestas conversaciones o encuentros con estrellas del hip-hop y deportistas, como Snoop Dogg, Offset, Lil Meech y Drake. Muchas de estas afirmaciones han sido desmentidas o negadas por los involucrados.

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Incluso, a principios de enero de 2021, salieron a la luz en internet supuestos mensajes de texto entre Celina y Drake, en los que parece que la estrella de OnlyFans estaba intentando comunicarse con el rapero.

Sin embargo, Drake la rechazó rápidamente. “Nunca te di mi número. Sé quién eres. No quiero saber nada de ti”, escribió el remitente. Celina respondió: “Bueno, está bien. Y sí, lo hiciste, todavía está en mis mensajes directos. Pero no quiero molestarte, así que pararé”.

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Celina Powell aseguró que tuvo contacto con Drake. (USA TODAY Sports)

Drake respondió con una captura de pantalla de los supuestos mensajes directos para intentar demostrar que ella estaba equivocada. “No lo parece, jajaja”, escribió. Celina respondió: “Solo quería que abrieras mis mensajes directos, gracias”, y añadió: “No quiero que me bloqueen, así que me voy”.

La influencer, de 31 años, cuenta con un gran número de seguidores en las redes sociales, con más de 3,1 millones en Instagram y más de 400.000 en TikTok.

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