US Open: Francisco Cerúndolo saldó una cuenta pendiente y avanzó por primera vez a la tercera ronda

Francisco Cerúndolo derrotó al alemán Jan-Lennard Struff en la segunda ronda del Us Open (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

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Por primera vez en su carrera, Francisco Cerúndolo se clasificó para la tercera ronda del US Open al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff en un maratónico partido por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3, tras tres horas y 54 minutos de competencia. Nadia Podoroska, en tanto, quedó eliminada frente a la polaca Iga Swiatek.

En la cancha 5 de Flushing Meadows, el partido entre Cerúndolo, primera raqueta nacional y ubicado en el puesto 25 del escalafón mundial, y el alemán Struff (44°) tuvo un desarrollo parejo: ninguno de los dos logró mantener la regularidad, y apenas uno se mostraba más sólido, rápidamente el otro tomaba la iniciativa para imponer su ritmo. Bajo ese signo se definió el primer set, que el europeo se llevó 7-5.

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En el segundo tramo, cada uno sostuvo su libreto, sin poder sacarle ventaja real al rival, aunque el argentino tuvo en el séptimo game tres chances de quiebre que no pudo capitalizar. Recién en el undécimo juego se le presentó una nueva oportunidad para romperle el saque a Struff, y esta vez no la desperdició e igualó la historia del partido con otro 7-5.

Con un capítulo para cada lado, el alemán volvió a adelantarse en el marcador. Tuvo un punto de set en el octavo game que no pudo cerrar, y en el noveno se le abrió otra chance que también dejó pasar tras romperle el servicio a Fran, quien no logró sostener esa ruptura después de una doble falta. El argentino terminó cediendo la manga y, sin poder contener la bronca, descargó su enojo estrellando la raqueta contra el piso en seis oportunidades.

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Con un borrón y cuenta nueva, sin tiempo para lamentos, Cerúndolo parecía haberse quitado toda la bronca con esos estallidos de su raqueta y, en un abrir y cerrar de ojos, se adelantó 4-0. El argentino supo administrar esa diferencia y llevó el partido al set definitivo, tras imponerse por 6-2.

Con la tranquilidad de estar a un solo parcial de conseguir el boleto a la tercera ronda, Cerúndolo finalmente pudo mostrar contundencia ante un alemán que se fue desinflando tanto desde lo físico como desde su juego. Al argentino le bastaron dos quiebres de servicio para sellar el triunfo por 6-3.

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Francisco Cerúndolo avanzó por primera vez a la tercera ronda del Us Open (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Con este triunfo, Cerúndolo se suma a Tomás Etcheverry y Mariano Navone en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, marcando la primera vez desde 2018 que tres argentinos alcanzan esa instancia en singles masculino en el US Open, en aquella vez lo habían logrado Juan Martín del Potro, Guido Pella y Diego Schwartzman.

El primero en asegurar su lugar fue Etcheverry (32°), quien dejó en el camino al británico Jacob Fearnley (101°) -quien había entrado al cuadro principal como perdedor afortunado- por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3. El platense ahora enfrentará a su compatriota Mariano Navone (49°).

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El bonaerense en su tercera presentación en Nueva York, avanzó por primera vez a esta fase después de dar el golpe en el debut ante el serbio Novak Djokovic, número 5° del mundo, y de superar luego al italiano Matteo Berrettini (43°) por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6(4).

Derrota de Podoroska

Nadia Podoroska se despidió en la segunda ronda del Us Open al caer en sets corridos frente a la polaca Iga Swiatek (Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz)

Nadia Podoroska (447° del ranking WTA) se despidió del US Open al caer en sets corridos frente a la polaca Iga Swiatek, ex número 1 del mundo y actual 8° del ranking WTA, por 6-3 y 6-2.

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A pesar de la derrota, la rosarina pudo volver a sonreír en un Grand Slam después de más de dos años, ya que alcanzó la segunda ronda. La última vez había sido en la primera ronda del Australian Open 2024.

Con la caída de Podoroska, no quedan más tenistas argentinas en Flushing Meadows.