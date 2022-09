Nick Kyrgios escupió en la red hacia el lado de su rival y se quejó de que había “olor a marihuana” en pleno partido del US Open

No importa el contexto, siempre el australiano Nick Kyrgios es protagonista por sus irreverentes comportamientos durante los partidos, sea cual sea el torneo. Y el US Open no fue la excepción. En su partido de la segunda ronda ante el francés Benjamin Bonzi –se impuso por 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-4– disputado en la cancha Louis Armstrong, el jugador aussie tuvo choques con el público y su rival.

Primero, durante la disputa del segundo set, le reclamó al juez de silla que sentía un fuerte olor a marihuana que venía desde la platea que estaba detrás suyo. “Si fueran olores de comida, no me quejaría”, le dijo Kyrgios al árbitro Jaume Campistol, quien miró con incredulidad al jugador.

Pese a que su denuncia hacia un sector donde presuntamente estaban fumando era notoria, no había ninguna infracción. El Estado de Nueva York legalizó su consumo con fines recreativos, de manera que nadie del público estaba violando la ley. “La gente no sabe que soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos”, comentó Kyrgios tras el partido.

Nick Kyrgios denunció que había olor a marihuana en el US Open

Campistol finalmente hizo caso al efusivo pedido de un Nick Kyrgios visiblemente molesto y lanzó una advertencia a través de su micrófono: “Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha”. El partido continuó y poco después llegó otra polémica reacción de la estrella australiana.

Pese a que estaba ganando el partido por dos sets arriba, Kyrgios se mostraba muy nervioso y cedió su servicio tras un fallo clamoroso. Y durante ese cambio de lado en la tercera manga, protagonizó un desagradable gesto. Estaba ofuscado por haber perdido el punto y caminó hacia la red sin quitar la vista a su rival. Unos pasos después, lanzó un escupitajo en dirección de su oponente.

Si bien estuvo lejos de que pegarle a Benjamin Bonzi, el umpire no dudó en ponerle una advertencia. La reacción ante ese castigo no se hizo esperar y Nick Kyrgios se acomodó en el banco para quedarse todo el descanso insultando en dirección a sus allegados. Fue otra noche donde los comportamientos del jugador aussie de 27 años se llevaron todos los focos pero también logró una victoria que lo depositó en tercera ronda, donde jugará ante el estadounidense Jeffrey John Wolf.

RESUMEN: LO MEJOR DEL TRIUNFO DE KYRGIOS ANTE BONZI

SEGUIR LEYENDO: