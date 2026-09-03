Llega una nueva ola polar al AMBA para el fin de semana: qué dice el pronóstico del tiempo

Una nueva ola de frío polar llegará al AMBA durante el fin de semana con temperaturas hasta 10 °C por debajo de la media histórica de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras las lluvias de la madrugada de este miércoles, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encamina hacia un fin de semana marcado por llegada de una nueva ola polar que podría dejar temperaturas hasta 10 °C por debajo de lo habitual para la época, con sensaciones térmicas rozando los 0 °C en la Ciudad.

La jornada del jueves empezó con el rastro visible de las tormentas nocturnas: acumulados de hasta 10 mm y reportes de granizo chico de manera muy localizada. Sin embargo, la recuperación del tiempo comenzó a hacerse notar durante las horas de la mañana, con una paulatina mejora que fue consolidándose a lo largo de la tarde.

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Es por eso que este viernes se perfila como la más favorable del tramo final de esta semana. El cielo se mostrará mayormente despejado sobre la Ciudad, sin perspectivas de lluvia a lo largo del día. De acuerdo con los datos del pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre una mínima de alrededor de 9 °C y una máxima cercana a los 17 °C, lo que configurará un ambiente frío a fresco, pero comparativamente más confortable que los días siguientes.

El viernes será la jornada más estable en la Ciudad de Buenos Aires, con cielo mayormente despejado, sin lluvias y temperaturas entre 9 °C y 17 °C

No obstante, esa calma tendrá fecha de vencimiento. Ya durante la noche del viernes comenzará a percibirse el avance de una masa de aire de origen polar que llegará progresivamente sobre el centro del país, marcando el preludio de un cambio drástico en las condiciones meteorológicas.

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El sábado 5 traerá consigo un descenso brusco de las temperaturas. La jornada podría comenzar con apenas 7 °C en la Ciudad de Buenos Aires y escalar como máximo hasta los 14 °C. A ese panorama térmico se sumará el efecto de ráfagas del sudoeste de hasta 45 km/h, que acentuarán la sensación de frío y convertirán la exposición al aire libre en una experiencia particularmente intensa.

Por la tarde y la noche aumentará la nubosidad e irá creciendo la inestabilidad atmosférica. No se descartan algunos chaparrones muy aislados, aunque la probabilidad es baja y los acumulados no superarían los 2 mm, según las proyecciones publicadas por Meteored. La situación será más severa en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el SMN emitió una alerta amarilla.

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La inestabilidad del sábado podría dejar chaparrones aislados en la Ciudad, mientras el sur de la provincia de Buenos Aires permanece bajo alerta amarilla del SMN

El pico de la ola de frío polar se alcanzará el domingo 6. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires podría caer hasta los 3 °C en las primeras horas de la mañana, y el efecto combinado con vientos moderados a regulares del sector sur devolvería una sensación térmica cercana a los 0 °C. En el conurbano bonaerense, el escenario será todavía más exigente, con temperaturas y sensaciones térmicas que alcanzarían valores negativos. La máxima llegaría apenas a los 12 °C.

De acuerdo con la información de Meteored, la comparación de esos registros con la climatología histórica de septiembre arroja una diferencia de casi 10 °C por debajo de lo normal para la época. Persistirá cierta inestabilidad con baja probabilidad de chaparrones, y la máxima del día apenas alcanzará los 11 °C, sin ofrecer prácticamente margen de recuperación térmica.

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Superado el fin de semana, el panorama comenzará a revertirse de forma paulatina. A partir del lunes 7, las marcas térmicas iniciarán un ascenso gradual: se esperan una mínima de 4 °C y una máxima de 15 °C, en una jornada que se presentará estable y sin precipitaciones. El martes y el miércoles continuarán en la misma línea, con máximas que podrían trepar hasta los 16 °C y los 18 °C, respectivamente, aunque siempre dentro de un contexto que seguirá siendo frío para los estándares del noveno mes del año.