‘Dragon Ball Super: Bills’ revela su fecha de estreno con un nuevo tráiler: todas las novedades del remake

El relanzamiento de la saga de Bills de Dragonball Super llegará el próximo octubre

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Dragon Ball Super: Bills ya tiene fecha de estreno y presentó un nuevo tráiler que permite conocer con mayor detalle la propuesta del remake del anime. El avance, titulado “Super Surge”, muestra nuevas imágenes de Goku, Bills y otros personajes, además de confirmar los primeros temas musicales que acompañarán la producción.

El proyecto recupera la historia de Dragon Ball Super, anime emitido originalmente entre 2015 y 2018, pero no se plantea como una continuación. Se trata de una versión mejorada de la serie, con una reconstrucción de la historia y nuevos cortes y escenas redibujadas.

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La versión original, que data de hace diez años, recibió críticas por su animación y ritmo. Ahora, el estudio pretende corregir esos detalles. La idea llevaba varios años en desarrollo antes de su presentación. Por lo visto en el adelanto, el estilo visual se aprecia mucho más pulcro y detallado.

El tráiler “Super Surge” confirmó los nuevos temas musicales que acompañarán al regreso de la franquicia.. (TOEI Animation)

¿De qué trata “Dragon Ball Super: Bills”?

La sinopsis difundida por Crunchyroll plantea el punto de partida de esta manera: “Tras la derrota de Majin Buu, Goku ha asumido un papel totalmente nuevo: ¡¿el de agricultor de rábanos?! Con la Tierra en paz, nuestros héroes llevan vidas normales”.

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La situación cambia cuando Bills despierta después de un largo sueño. Según la premisa, una profecía anuncia su caída ante un ser todavía más poderoso y su búsqueda del Saiyajin Dios termina llevándolo hasta la Tierra, donde se encuentra con Goku.

El nuevo tráiler muestra precisamente algunos de los enfrentamientos que forman parte de esta etapa de la historia. También aparecen Freezer y Hit, anticipando que el remake no se limitará al primer arco protagonizado por Bills.

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Toei Animation apuesta por una animación más detallada para esta nueva versión de Dragon Ball Super. (TOEI Animation)

De acuerdo con Polygon, Dragon Ball Super: Bills cubriría el arco del Dios de la Destrucción Bills, el arco de la Resurrección de Freezer y el arco del Dios de la Destrucción Champa. En términos de las películas, esto supone recuperar las historias de Dragon Ball Z: La batalla de los dioses y Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer, además de incorporar el material correspondiente a los primeros 46 episodios del anime.

El avance también permitió identificar un cambio que llamó la atención de los seguidores: durante el enfrentamiento de Goku contra Freezer, el protagonista aparece utilizando primero la transformación de Super Saiyajin Dios antes de pasar al Super Saiyajin Blue. Polygon destacó que este detalle no estaba presente en la película La resurrección de Freezer.

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Además de las modificaciones visuales, la producción contará con nuevos temas musicales. El opening será “ONOGAMI”, interpretado por MEGATERA·ZERO, mientras que VK Blanka estará a cargo del ending “Kan Peki No Peki”, según informó Crunchyroll.

El avance muestra a Goku enfrentándose nuevamente a Freezer dentro de esta versión renovada de la historia. (TOEI Animation)

¿Cuándo se estrena “Dragon Ball Super: Bills”?

Toei Animation confirmó que Dragon Ball Super: Bills se estrenará en Japón el 11 de octubre de 2026. Antes de su estreno televisivo, el primer episodio tendrá una proyección especial durante la New York Comic Con 2026, el 8 de octubre. El panel contará con Monica Rial, voz en inglés de Bulma, como anfitriona, además de Jason Douglas, intérprete de Bills, e Ian Sinclair, voz de Whis.

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En Japón, la serie ocupará el mismo espacio televisivo que One Piece en Fuji TV. La situación responde al nuevo esquema de emisión de esta última producción, que pasó a un formato de temporadas, por lo que ambas series podrían alternarse en la programación de la cadena.