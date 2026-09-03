Konami lleva magia y bestias a los años 20 con Rhapsody in Scarlet

Rhapsody In Scarlet presenta su tráiler.

Guardar

Konami anunció Rhapsody in Scarlet durante el State of Play del 3 de septiembre. El nuevo juego de acción y aventura estará ambientado en la Nueva York de la década de 1920 y tendrá como protagonista a Ellie Myers, una maga que deberá detener una amenaza con posibles consecuencias para todo el mundo.

Una Nueva York marcada por el jazz

El primer avance presenta una extensa metrópolis inspirada en la arquitectura y las calles de Estados Unidos durante los años 20. La música jazz forma parte central de la ambientación, mientras los edificios, vehículos y espacios urbanos remiten a una etapa histórica atravesada por fuertes cambios culturales.

PUBLICIDAD

Esa reconstrucción de época convive con elementos fantásticos. Las imágenes muestran monstruos y enormes criaturas invocadas combatiendo en distintos puntos de la ciudad, una combinación que separa al juego de una representación estrictamente histórica de Nueva York.

El contraste también define el tono visual del proyecto: calles reconocibles de comienzos del siglo XX quedan convertidas en escenarios para enfrentamientos con magia, efectos luminosos y bestias de gran tamaño. El material presentado permite ver varias zonas urbanas, aunque Konami todavía no detalló cuánto podrá explorarse de la ciudad.

PUBLICIDAD

Ellie Myers y una amenaza mundial

La historia seguirá a Ellie Myers, descrita como una maga. Su viaje comenzará en las calles neoyorquinas y estará vinculado con una amenaza capaz de sacudir al mundo, aunque el anuncio no identificó al enemigo principal ni explicó el origen del conflicto.

El avance coloca a Ellie en medio de los enfrentamientos sobrenaturales y sugiere que sus poderes serán esenciales tanto para la historia como para las mecánicas. Las criaturas gigantes parecen tener una relación directa con la magia empleada durante las batallas, pero todavía no está claro si todas estarán bajo el control de la protagonista.

PUBLICIDAD

Konami tampoco ofreció detalles sobre otros personajes, facciones o aliados. La presentación se concentró en establecer la época, mostrar a Ellie y anticipar la escala del peligro que deberá enfrentar.

Rhapsody in Scarlet, de Konami

Magia, criaturas y ataques combinados

Las secuencias de jugabilidad indican que los jugadores podrán utilizar magia y bestias durante el combate. Ellie encadena distintos ataques para aumentar combos, es decir, series de golpes consecutivos que premian mantener la ofensiva sin interrupciones.

PUBLICIDAD

Las peleas incluyen efectos visuales intensos, enemigos de diferentes tamaños y criaturas invocadas que intervienen directamente en la acción. El avance sugiere un sistema centrado en combinar habilidades, ataques físicos y poderes sobrenaturales, aunque Konami no explicó cómo se seleccionarán o mejorarán esas capacidades.

Rhapsody in Scarlet está desarrollado con Unreal Engine, el motor gráfico utilizado para construir sus escenarios, personajes y efectos. El anuncio del 3 de septiembre se enfocó en su premisa y en las primeras escenas de combate, sin aportar en la información difundida una fecha de lanzamiento ni las plataformas previstas.

PUBLICIDAD