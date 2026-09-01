Naomi Osaka sorprendió a todos en el US Open con un extravagante look inspirado en una leyenda de la NBA

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Naomi Osaka combinó una victoria en su estreno en el Abierto de Estados Unidos con un homenaje a Allen Iverson, una referencia que trasladó a su vestimenta, peinado y accesorios durante la noche de su debut en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

La japonesa, campeona del torneo en 2018 y 2020, venció a la rusa Anastasia Zakharova por 7-6 (6) y 7-6 (3) en un encuentro que terminó pasada la medianoche. Osaka necesitó dos desempates para avanzar ante la número 101 del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

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Zakharova tuvo la posibilidad de sacar para cerrar el primer set y llegó a dominar el primer tiebreak por 4-3. Osaka resolvió el partido después de dos horas, con un rendimiento que contrastó con la atención que generó su entrada a la cancha.

La tenista apareció con una bata clara con capucha, confeccionada en felpa francesa, y una falda de tul en cascada. El diseño fue realizado por la firma Who Decides War junto al estilista Law Roach. La prenda exterior incorporó recortes con titulares relacionados con momentos de su carrera.

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Después del sorteo, Osaka se quitó parte de ese atuendo y mostró su indumentaria de competencia de la reconocida firma deportiva norteamericana. El conjunto negro incluyó una manga de compresión, una cinta en la frente y trenzas inspiradas en la imagen de Iverson durante su etapa como figura de los Philadelphia 76ers. “Siempre estoy nerviosa en el debut aquí porque quiero hacerlo bien y quiero seguir mostrándoles más conjuntos”, bromeó Osaka tras el triunfo.

Osaka explicó el motivo de su look (Reuters)

La jugadora explicó que su look había sido pensado como una referencia directa al exbasquetbolista estadounidense, cuatro veces máximo anotador de la NBA. También había llevado una camiseta con la imagen de Iverson en la conferencia de prensa previa al inicio del torneo. “Este es un tributo a Iverson. Él me gusta mucho”, afirmó. “Me encanta expresarme a través de la ropa. No me gusta tanto hablar”.

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La inspiración se vinculó con una temática de baloncesto urbano que la marca deportiva propuso para el torneo. Osaka eligió trasladar esa referencia a un conjunto que evocó el estilo asociado a Iverson: las trenzas, los accesorios en la cabeza y las mangas de compresión.

La japonesa definió al exjugador como una figura de influencia en el vínculo entre deporte y moda. “Para mí es un pionero. También es alguien a quien admiro mucho, porque, en cierto modo, ha aportado mucho al mundo de la moda, ya sea a propósito o no, pero ha cambiado la forma de vestir de los jugadores de la NBA”, recordó.

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Consultada sobre si había tenido contacto con Iverson antes de salir a la pista, Osaka respondió: “De momento no, pero espero que vea esto”. El ex jugador reaccionó poco después en su cuenta de Instagram. “¡Wow, qué honor! Soy un gran fan y estoy deseando conocerte”, escribió Iverson.

Osaka se impuso a su rival y debutó con el pie derecho en US Open (Reuters)

El homenaje a Iverson se integró en una secuencia de apariciones de Osaka durante los Grand Slams de 2026. En cada torneo, su entrada a la cancha estuvo acompañada por prendas con referencias personales, culturales o vinculadas a la ciudad sede.

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En el Abierto de Australia, Osaka utilizó un diseño de Robert Wun inspirado en una medusa. El conjunto incluyó una chaqueta azul con efecto tie-dye, una falda plisada blanca y un sombrero de gran tamaño con velo transparente. La elección estuvo relacionada con el interés de su hija Shai por esos animales marinos.

Para Roland Garros, la japonesa llevó un corsé negro elaborado con materiales reciclados y una falda larga firmados por Kevin Germanier. Al quitarse parte de la vestimenta, reveló un vestido con lentejuelas doradas, asociado a la imagen nocturna de la Torre Eiffel.

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En Wimbledon, donde existe un código de vestimenta predominantemente blanco, Osaka presentó un abrigo diseñado por Hana Yagi. La pieza incorporó grullas japonesas y flores de cerezo, en una referencia a un kimono nupcial.

Naomi Osaka se inspiró en Iverson, leyenda de la NBA

El conjunto utilizado en Nueva York añadió una nueva referencia a esa serie. Esta vez, la elección estuvo dirigida a Allen Iverson y a la influencia que Osaka le atribuye en la expresión individual de los atletas a través de la ropa.

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Allen Iverson consolidó su estatus como una auténtica leyenda de la NBA al convertirse en uno de los bases más disruptivos e influyentes en la historia del baloncesto. Seleccionado con el número uno del Draft de 1996 por los Philadelphia 76ers, The Answer compensó su estatura de 1,83 metros con una velocidad eléctrica, un manejo de balón letal y un feroz espíritu competitivo que lo llevó a ser nombrado MVP de la temporada en 2001 y a coronarse cuatro veces como el máximo anotador de la liga.

Más allá de sus espectaculares estadísticas y de liderar a unos subestimados 76ers a las Finales de la NBA en 2001, el impacto de Iverson trascendió las canchas: desafió los códigos tradicionales de la liga al introducir la cultura del hip-hop, las trenzas, los tatuajes y la ropa holgada, transformando para siempre la moda, la estética y la actitud cultural del baloncesto moderno global.

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