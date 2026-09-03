Tras el encuentro Milei-Kast, el Gobierno destacó el respaldo de Chile en su reclamo de soberanía por Malvinas

Milei y Kast suscribieron un comunicado conjunto en Santiago, donde Chile ratificó su respaldo a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas (REUTERS/Pablo Sanhueza)

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El gobierno argentino confirmó este jueves el respaldo formal de Chile a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tras el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile. La reunión, que se extendió por unos 40 minutos, fue la tercera bilateral entre ambos mandatarios en el año.

El punto sobre Malvinas quedó plasmado en un comunicado conjunto difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina. En ese documento, Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre las islas y los espacios marítimos adyacentes, y ratificó la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros foros regionales y multilaterales.

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Por su parte, Milei agradeció al presidente chileno, en nombre del gobierno argentino, el tradicional apoyo de Chile en la cuestión Malvinas. El mandatario expresó, además, que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro entre ambos presidentes se produjo en un contexto particular: horas después de esa bilateral, Milei grabó una cadena nacional vinculada precisamente a la cuestión Malvinas. La misma será transmitida a las 21.

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La reunión entre Milei y Kast, la tercera del año, se extendió por unos 40 minutos y derivó en un comunicado conjunto con múltiples compromisos bilaterales (Foto: OPRA)

El presidente argentino agradeció a su par chileno el apoyo tradicional de Chile en la cuestión Malvinas, durante el encuentro bilateral en el Palacio de La Moneda (Foto: OPRA)

El mandatario había llegado a Santiago luego de participar como expositor principal en el Foro de Madrid, un evento de la derecha latinoamericana celebrado en la capital chilena, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Si bien las temáticas abordadas durante la reunión se mantuvieron con hermetismo desde el lado argentino —la Casa Rosada y la Cancillería no dieron respuestas precisas cuando fueron consultadas—, el comunicado conjunto detalló los principales ejes de la agenda bilateral.

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Además del respaldo en la cuestión Malvinas, el comunicado abarcó otros puntos sensibles de la relación entre ambos países. Uno de los más relevantes fue el reconocimiento conjunto de que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes está determinado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho.

Esta declaración se produjo después de que distintos funcionarios argentinos del área de defensa hubieran cuestionado ese alcance en los meses previos, lo que había generado reacciones en Chile: el día anterior a la reunión, Kast había afirmado en Punta Arenas que “Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes”.

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El comunicado también incluyó el compromiso de Argentina de materializar “a la brevedad posible” la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del entonces senador Jaime Guzmán y de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards.

En el plano económico, los mandatarios destacaron los avances en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera, la complementariedad energética entre ambos países, y acordaron modernizar el funcionamiento de los pasos fronterizos. En materia de seguridad regional, reafirmaron su compromiso con el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional y acordaron profundizar la cooperación frente al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

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Finalmente, los mandatarios reafirmaron el compromiso de tratar todos los asuntos de interés común a través de los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.