Final Fantasy VII Revelation llegará a PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch 2 y PC

Final Fantasy VII Revelation presenta un nuevo tráiler.

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Square Enix anunció que Final Fantasy VII Revelation se lanzará el 8 de abril de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. La última parte de la trilogía protagonizada por Cloud llegará de manera simultánea a todas las plataformas confirmadas y cerrará el enfrentamiento contra Sephiroth, mientras Meteor amenaza al planeta y las Armas comienzan a despertar.

El cierre de la trilogía ya tiene fecha

El anuncio, difundido el 3 de septiembre de 2026, estuvo acompañado por un nuevo tráiler y una presentación de jugabilidad de más de diez minutos. El director Naoki Hamaguchi mostró varias de las funciones que definirán esta entrega, desde la libertad de movimiento por el mapa hasta las diferencias que tendrá una misión según el personaje elegido para liderarla.

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Revelation será la parte final de la serie de remakes iniciada por Square Enix. La historia llevará a Cloud, Tifa, Barret y sus compañeros hacia la batalla definitiva contra Sephiroth, con un conflicto que se extiende hacia nuevos territorios. Meteor se aproxima al planeta, las enormes Armas están activas y la guerra altera el recorrido del grupo.

El lanzamiento también cambiará la estrategia utilizada con las entregas anteriores. Será la primera ocasión en esta trilogía en la que el juego no debutará como una exclusiva para una consola de PlayStation. Los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC podrán comenzar la aventura el mismo día, sin un período inicial limitado a una única plataforma.

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La fecha elegida ubica al juego en el primer cuatrimestre de 2027. Square Enix no detalló en el anuncio las ediciones disponibles, los precios ni los requisitos técnicos de la versión para computadoras.

Highwind cambia la forma de recorrer el mapa

El dirigible Highwind será el principal medio de transporte y permitirá explorar libremente un gran mundo interconectado. Según la demostración, los jugadores podrán elegir la dirección del viaje, volar hasta un punto de interés y descender prácticamente en el lugar deseado.

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Una de las secuencias mostró al grupo saltando en paracaídas desde la nave para llegar con rapidez a la superficie. Esta función amplía el margen para decidir cómo acercarse a cada zona y reduce la dependencia de rutas terrestres predeterminadas. Los chocobos seguirán disponibles para cubrir distancias una vez que el equipo esté en tierra.

La verticalidad tendrá más peso en el desplazamiento. Esto significa que la exploración incluirá diferencias de altura, tejados y puntos elevados que requieren las capacidades particulares de ciertos integrantes. Durante el video, Yuffie utilizó un garfio para impulsarse por los techos de Wutai, una acción vinculada a su movilidad específica.

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El jugador podrá cambiar rápidamente al personaje controlado mediante la pulsación de un botón. Esa posibilidad permitirá utilizar distintas habilidades sin tener que mantener siempre a Cloud al frente durante la exploración. La demostración no especificó qué limitaciones tendrán estos cambios ni si estarán disponibles en todas las zonas.

Highwind funcionará así como una herramienta directa para recorrer el mapa y elegir el orden de algunos desplazamientos. Square Enix describió el escenario como un espacio amplio y conectado, aunque todavía no informó su extensión ni cuántas regiones podrán visitarse desde el dirigible.

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Final Fantasy VII Revelation, de Square Enix.

Misiones variables y el regreso de Sangre de la reina

Las misiones incorporarán variaciones dependiendo de quién sea seleccionado para liderarlas. Cada protagonista tendrá un punto de vista propio, por lo que una misma actividad podrá desarrollarse de manera diferente según el integrante elegido. La presentación no precisó si estas decisiones modificarán las recompensas, los objetivos o únicamente las escenas y conversaciones.

Red XIII contará con una línea de misiones secundarias propia y tendrá un papel relevante en el regreso de Sangre de la reina, el juego de cartas introducido en la entrega anterior. La demostración confirmó que será posible participar en partidas con este personaje, aunque Square Enix todavía no detalló nuevas reglas, cartas o modalidades.

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Otra función permitirá acelerar las escenas. La opción está dirigida a quienes quieran avanzar con mayor rapidez por secuencias ya vistas o reducir el tiempo dedicado a determinados momentos narrativos. El material presentado no indicó si también existirá la posibilidad de saltarlas por completo.