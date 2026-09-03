Pintar por un cartón de huevos: Niño cubano de 6 años trabaja pintando casas para comprar comida a su abuela

Las manos de un niño sostienen una cubeta de pintura frente a una vivienda en Cuba donde una mujer mayor se sienta junto a un cartón de huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sol caribeño, que alguna vez fue símbolo de descanso y exuberancia, cae hoy con un peso aplastante sobre el óxido de los vagones de tren abandonados junto a una vía férrea en Cuba. Allí, en un refugio improvisado que sustituye al hogar, la infancia no se mide en juegos, escuelas ni canciones infantiles, sino en el precio de un cartón de huevos o una libra de carne.

A sus seis años, un niño cubano sostiene con sus pequeñas manos una brocha desgastada y una cubeta. No juega a ser grande; la realidad lo ha obligado a ser el sustento de su casa.

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Esta conmovedora y cruda escena vio la luz gracias a un video difundido en Instagram por el creador de contenidos Ronald Reyes y replicado por el medio independiente cubano El Árbol Invertido. El material audiovisual no solo retrata la voz inocente de un menor enfrentado a la dureza del trabajo infantil, sino que pone al descubierto la desgarradora factura humana que la profunda crisis económica y social impone sobre las familias más vulnerables de la isla.

En la grabación, la voz del adulto intenta descifrar la cotidianidad del pequeño pintor. Con una soltura que sobrecoge, el niño explica que sale a las calles a pintar paredes. ¿El objetivo? “Ayudar a la abuela para darle de comer”. En su universo, las herramientas de trabajo son un tesoro preciado: muestra su única brochita, habla de su “guaco” (recipiente para la pintura) y defiende con orgullo su oficio asegurando que él “pinta bien”.

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El costo de su esfuerzo son 300 pesos cubanos ($12.50 dólares) una cifra que en la Cuba actual apenas alcanza para garantizar un suspiro en la mesa. Cuando el interlocutor le pregunta qué piensa comprar con el dinero que ha reunido, la respuesta del niño no alude a juguetes, golosinas ni fantasías: “carne y huevos... de todo”.

La crisis económica en Cuba propicia el trabajo infantil. Empuja a menores de edad a buscar ingresos en las calles para asegurar el alimento en sus hogares.

La crisis estructural y el colapso del bienestar estatal

El caso de este niño de seis años no es un hecho aislado ni una simple historia de superación personal; es la manifestación sintomática de un colapso sistémico. Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, marcada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos e insumos básicos, apagones prolongados y la pérdida absoluta del poder adquisitivo del salario comunal.

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Durante décadas, el régimen cubano utilizó la protección a la infancia y la cobertura social como las banderas principales de su discurso político. Sin embargo, la realidad actual expone la ausencia y la inoperancia de las instituciones estatales para garantizar una red de protección efectiva a los sectores más desprotegidos.

Vivir en vagones de tren en desuso, al borde de la carrilera, evidencia la crisis habitacional que golpea a miles de familias cubanas. La pobreza extrema ha empujado a los menores a abandonar las aulas y las áreas de juego para sumarse a la economía informal de supervivencia.

Un niño junto a un balde observa un vagón de tren sobre rieles en un entorno árido bajo la luz del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo infantil, visibilizado cada vez más a través de las redes sociales y la prensa independiente, se ha convertido en la respuesta desesperada de la niñez para evitar la inanición en sus hogares.

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Por lo que, la historia documentada por Ronald Reyes deja una huella amarga. Mientras el pequeño guarda sus 300 pesos con la ilusión de comprar alimentos, el contraste con la propaganda oficial revela una Cuba fracturada, donde la infancia ha perdido su inocencia para salir a luchar, brocha en mano, contra el hambre diaria.