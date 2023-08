Insólito momento en el US Open: una tenista se quejó del aroma a marihuana en pleno partido

La tenista Maria Sakkari olió marihuana en el US Open

Un insólito momento tuvo lugar en el partido de primera ronda del US Open en el que la española Rebeka Masarova se impuso por 6-4 y 6-4 a la griega Maria Sakkari, quien en pleno compromiso le comentó al umpire que podía oler marihuana en la cancha. La octava cabeza de serie estaba en ventaja cuando dio aviso al juez de silla y luego cayó eliminada, aunque después aclaró que eso no afecto a su juego.

Sakkari iba ganando 4-1 a su rival en el primer set cuando estaba sentada junto al árbitro y le comentó que percibía un aroma a cannabis desde atrás suyo. “Ese olor... Oh, Dios mío. Creo que es del parque”, dijo en la Pista 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Cente, una cancha que está muy cerca a un parque de Queens, en Nueva York.

“Estuvimos practicando aquí ayer y fue lo mismo”, comentó la jugadora oriunda de Atenas antes de encogerse de hombros con curiosidad y limpiarse la transpiración de la cara con su toalla. Luego, regresó a la pista y fue superada por Masarova, actual 71° del mundo.

Muchos se sorprendieron por el resultado de un duelo que parecía tener controlado hasta que mencionó el olor a marihuana al umpire durante un cambio de lado. Por ello, en la conferencia de prensa posterior, aprovecharon para tocar el tema.

Maria Sakkari en acción durante su partido contra la española Rebeka Masarova en el US Open (USA TODAY Sports)

“No fue el olor lo que afectó al marcador. Fue sólo un comentario porque se olía bastante, pero no tiene nada que ver con el partido”, aclaró Maria Sakkari ante los micrófonos, donde insistió en que el olor era “irrelevante” y agregó que “a veces huele a comida, a veces huele a cigarrillo, a veces huele a marihuana, es algo que no podemos controlar porque estamos en un espacio abierto”.

Aunque estaba visiblemente molesta en la rueda de prensa, Sakkari aclaró que “no prestó atención” al olor a marihuana después de detectarlo inicialmente. “Detrás hay un parque, la gente puede hacer lo que quiera”, sentenció la jugadora que rompió en llanto por su prematura despedida en el último Grand Slam del año.

Tras la derrota, la tenista griega de 28 años, que ha llegado a ser número 3 del mundo, fue contundente sobre el presente de su carrera: “No sé lo que va a pasar de aquí en adelante, es un futuro un poco incierto, no sé si voy a tomarme un tiempo de descanso o no. Tal vez necesite parar, estoy sufriendo en la cancha, pero no puedo tomar esa decisión ahora, mi mente ahora mismo no tiene las cosas claras.”

No es la primera vez que un protagonista del US Open acusa que hay olor a marihuana. Si bien dentro del complejo está totalmente prohibido fumar, en Nueva York se legalizó el consumo de cannabis desde 2022, por lo que el olor que llega a las canchas es procedente de un parque llamado Corona Park, zona donde es habitual el uso de la marihuana.

En la edición del año pasado, fue Nick Kyrgios quien se mostró muy molesto por el olor durante su partido en segunda ronda ante Benjamin Bonzi, al punto que le pidió al juez de silla Jaume Campistol que realice una advertencia al público del estadio Louis Armstrong. “La gente no lo sabe, pero soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, y la marihuana posiblemente no sea algo que quiero respirar entre puntos”, disparó en la rueda de prensa.

Por otra parte, los tenistas en general parecen estar molestos por distintos olores que les generan distracciones durante la competencia. Por ejemplo, el francés Adrian Mannarino hizo un fuerte descargo tras su victoria ante el japonés Yosuke Watanuki: “Hay que afrontarlo, es cierto que no es agradable. En las cuatro esquinas de la cancha hay olores ligeramente diferentes. Puede ser hierba (cannabis) por un lado, mierda por el otro... No es necesariamente fácil, pero hay que hacerlo. Hay mucha gente pasando. Hay pequeñas cosas que pueden ser excusas, aunque después cuando fallas un golpe de derecha también tienes que aceptar que es tu culpa y no la de la persona que gritó o se movió, tienes que mantenerte concentrado. Nunca es fácil, pero también es un torneo conocido por eso.”

